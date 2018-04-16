 前FBI局长：特朗普道德上不适任总统 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.04.2018
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时政风云

前FBI局长：特朗普道德上不适任总统

前FBI局长科米上电视专访谈新书，涉及特朗普内容引发话题讨论。美国总统特朗普连发推特痛批，大骂他“狡猾”，指责他不忠诚。科米也不甘示弱回击。

USA Interview der ABC mit James Comey (picture-alliance/AP Photo/R. Alswang)

科米在推特上与特朗普舌战后上节目谈新书内容。

(德国之声中文网) 美国前FBI局长科米(James Comey)上电视接受专访表示，特朗普道德上不适任美国总统。

替夏洛兹维尔 (Charlottesville)暴力事件辩护，只把女性当作人肉，不断撒大小谎，还要人民相信，这样的人在道德上并不适任美国总统。”

他在专访中表示，真相、法治与廉洁远比政治上的斗争重要。但是他也表示并不希望特朗普被弹劾，这样才能让美国人对自己的选择负责。他强调美国人必须用选票决定自己的价值。

柯米在专访中说有证据证明美国总统特朗普“妨碍司法公正”。科米被问到，当特朗普叫他试图中止FBI调查前白宫国安顾问弗林(Michzel Flynn)，是否涉及妨碍司法公正。科米说：“有可能”。

特朗普舌战科米

美国总统特朗普今天再度发推特痛骂前联邦调查局局长科米。科米这週要出版的新书内容指特朗普像个黑帮老大。

特朗普的推特写道：“狡猾的科米，他表现很糟糕，是很有问题的一个人（他不太聪明！）。目前为止，他是FBI历史上最糟糕的局长！”

科米不久后也在推特回应，他的新书《更高的忠诚：真相、谎言与领导力》（A Higher Loyalty: Truth, Lies & Leadership）是关于“道德领导力” (ethical leadership)。

“我的书中有三位总统，两位形塑了道德领导力核心的价值，一位则是反例。我希望大家阅读全文，并觉得内容有帮助。”

科米新书日前公开的书摘中，形容川普为人不正派，像黑帮老大，要求自己宣誓对他效忠。川普大怒，连发数则推文痛批柯米，说他根本不认识科米，书中内容都是假的。

USA James Comeys Buch A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership (picture-alliance/AP Photo/B. Matthews)

科米说他的新书《更高的忠诚：真相、谎言与领导力》是关于“道德领导力” 。

夏立民/罗法 (路透社、美联社、法新社、德新社)

 

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