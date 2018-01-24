 前无古人！巴基斯坦迎来第一位变性女主播 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.03.2018
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时政风云

前无古人！巴基斯坦迎来第一位变性女主播

巴基斯坦被视为一个保守的穆斯林国家。现在，一位变性女新闻主播的出现引起了广泛关注。曾经以模特为职业的马里克（Marvia Malik）表示，她也会考虑涉足政界。

Marvia Malik, pakistanische Transgender-Moderatorin (DW/S. Meer Baloch)

马里克资料图片

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巴基斯坦国内学习中文的人数正不断增长。很多人期待掌握中文之后，可以在中巴经济走廊项目中找到好的工作。不过也有些专家认为，这可能造成中国社会冲击巴基斯坦传统社会的趋势。 (26.11.2017)

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（德国之声中文网）上周五，马里克首次出现在巴基斯坦第二大城市拉合尔的一家私人电视台的节目里。她向法新社表示，自从第一次在电视上亮相后，她所收获的大量"爱戴与支持"远超自己的家庭。她表示，家里人从来就没有接受过她，这也是为什么她奔向拉合尔寻找美好人生的原因。

不愿意透露年龄的马里克向法新社表示，她想利用自己在媒体上露面的机会抵制歧视。而且，自己也有可能涉足政界，或是成立一个维护性别权利的非政府组织。

承认第三种性别 巴基斯坦走在前列

马里克的领导表示，这个在俾路支大学新闻系毕业的女学生在求职面试时的表现让他感到震惊。她当时说："您是想看我成为一个寄生虫、一名性工作者、文化节上的一位舞者？还是您能给我台里的一个有尊严的工作？"

2009年，巴基斯坦成为世界上首批承认第三种性别的国家。2017年为变性人出具了第一份"第三性"护照。一些变性者已经以候选人的身份加入选举。

巴基斯坦多名变性者被谋杀

尽管如此，变性者在巴基斯坦还是会受到各方的歧视。他们大都生活在社会的边缘，被迫靠乞讨或卖淫度日。变性者指的是那些感觉生错身，以及那些不认为自己明显属于某种性别的人群。
观看视频 01:32

画中叛逆：巴基斯坦新世代女性艺术

巴基斯坦警方本周二公布消息称，有一名变性者和其朋友在西北部城市白沙瓦被枪杀。据变性人维权组织"TransAction"公布的消息，在过去的五年中，共有55名变性人遇害。该组织负责人丽雅茨（Farzana Riaz）表示："我们希望政府能保护我们不受持续的迫害。"

 

任琛/谢菲（法新社、路透社、美联社）

 

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