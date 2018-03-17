前俄特工在家中遭毒气袭击

（德国之声中文网）据英国调查人员公布的消息，前俄罗斯双重特工斯克里帕尔（Sergej Skripal）显然是在其家中中毒。英国反恐部队公布的消息称，专家们在其家中发现了浓度最高的神经毒气。

3月4日，现年66岁的斯克里帕尔与其33岁的女儿尤丽娅（Yulia Skripal）被发现在索尔兹伯里的一个公园长椅上不省人事，后被送入医院治疗。

据称警方在其它地方也发现了神经毒气的残余，但浓度比斯克里帕尔家的浓度低。事件发生之后，警方封锁了该公园长椅、一家酒吧和一家餐馆以及斯克里帕尔妻子的墓地，针对毒气展开调查。

英国指责俄罗斯对该下毒事件负有责任。伦敦方面认为，暗杀毒药是前苏联Nowitschok集团的产品。但是莫斯科政府坚决否认卷入该事件并强调这是一次大规模的挑衅行为。

莫斯科外交部周三（3月29日）再次要求英国拿出证据。俄罗斯外交部发表声明说，只要不拿出证据，俄罗斯将视此次事件是试图袭击俄罗斯公民生命的行为。斯克里帕尔的女儿尤丽娅拥有俄罗斯公民身份。

斯克里帕尔和女儿资料图片

美国驱逐60名俄罗斯外交官

作为对该事件的回应，英国政府和其它26个国家总共驱逐了140多名俄罗斯外交官出境。仅华盛顿就驱逐了60名俄罗斯秘密情报人员。英国首相特雷莎·梅（Theresa May ）在同美国总统特朗普（Donald Trump）进行谈话时对美国和其它26国，其中也包括德国和法国的“强硬答复”表示欢迎。

特朗普和梅表示，其共同目标是在美国和英国“摧毁俄罗斯间谍网”，“遏制俄罗斯特工的秘密活动，防止在两国的国土上继续发生化学武器袭击事件。



李京慧/谢菲(德新社、法新社、路透社)

