前中情局局长科米：特朗普似黑帮老大

（德国之声中文网）这样的比较可不是什么好事儿--前FBI局长詹姆斯·科米在新书中将美国总统特朗普与黑帮头子相提并论。据美国媒体报道，在名为"A higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership"（《更高的忠诚：真相、谎言与领导力》）的新书中，科米写道，特朗普想要绝对的忠诚，不仅视全世界为敌，还说谎连篇。

该书将于下周二发行。

"在另类现实中作茧自缚"

据《华盛顿邮报》的报道，该书写道，特朗普在另类现实中作茧自缚，殃及他人。科米回忆说，与特朗普的会面让他想起了自己之前担任检察官时打击黑帮的日子。《纽约时报》援引科米写道，"这是一个不择手段的总统，妄顾事实和既定价值观"，其领导风格是交易至上，以自我为中心，必须对其个人尽忠。

在科米笔下，特朗普领导的白宫是可怕的是非之地。"老大有绝对的控制权，必须对其宣誓效忠，思维方式非友即敌，谎言不分大小、无所不在，对其效忠的要求将白宫置于道德标准和真理之上。"一句话，特朗普是个粗野的说谎之徒。

"你能想象吗？我和娼妓？"

科米首次公开了他与特朗普会面的细节，其中包括一份卷宗里一名英国间谍所指的内容，比如特朗普在俄罗斯会妓女。特朗普对此断然否认，并称这伤害了妻子梅拉尼娅。科米在书中写道，特朗普说："你能想象吗？我和娼妓？"

去年，特朗普突然解除科米联邦调查局局长职务，并称这和FBI调查所谓通俄门有关。白宫和共和党担心，科米的新书将有损特朗普的总统生涯。目前，特别调查员罗伯特·穆勒有关特朗普竞选团队可能和俄罗斯有联系的调查让特朗普倍受压力。这从特朗普痛批穆勒可见一斑。本周三，他在推特上抨击穆勒的调查是"腐败"行为，令人猜测特朗普是否会想办法让这位特别调查员走人。

乐然／凝炼（法新社、美联社）