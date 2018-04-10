 前中情局局长科米：特朗普似黑帮老大 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.04.2018
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时政风云

前中情局局长科米：特朗普似黑帮老大

前中情局局长科米的新书虽然没有什么爆炸性新闻，但无疑是对特朗普的又一次打击。有关通俄门的调查已让特朗普焦头烂额。

Bildkombo U.S. Präsident Donald Trump und FBI Direktor James Comey (Reuters/J. Lo Scalzo/G. Cameron)

在科米笔下，特朗普领导的白宫是可怕的是非之地。

（德国之声中文网）这样的比较可不是什么好事儿--前FBI局长詹姆斯·科米在新书中将美国总统特朗普与黑帮头子相提并论。据美国媒体报道，在名为"A higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership"（《更高的忠诚：真相、谎言与领导力》）的新书中，科米写道，特朗普想要绝对的忠诚，不仅视全世界为敌，还说谎连篇。

该书将于下周二发行。

"在另类现实中作茧自缚"

据《华盛顿邮报》的报道，该书写道，特朗普在另类现实中作茧自缚，殃及他人。科米回忆说，与特朗普的会面让他想起了自己之前担任检察官时打击黑帮的日子。《纽约时报》援引科米写道，"这是一个不择手段的总统，妄顾事实和既定价值观"，其领导风格是交易至上，以自我为中心，必须对其个人尽忠。

在科米笔下，特朗普领导的白宫是可怕的是非之地。"老大有绝对的控制权，必须对其宣誓效忠，思维方式非友即敌，谎言不分大小、无所不在，对其效忠的要求将白宫置于道德标准和真理之上。"一句话，特朗普是个粗野的说谎之徒。

"你能想象吗？我和娼妓？"

科米首次公开了他与特朗普会面的细节，其中包括一份卷宗里一名英国间谍所指的内容，比如特朗普在俄罗斯会妓女。特朗普对此断然否认，并称这伤害了妻子梅拉尼娅。科米在书中写道，特朗普说："你能想象吗？我和娼妓？"

Stormy Daniels (picture-alliance/dpa/H. Boesl)

这名美国艳星称曾与特朗普发生关系，并且特朗普的律师曾给她巨额“封口费”

去年，特朗普突然解除科米联邦调查局局长职务，并称这和FBI调查所谓通俄门有关。白宫和共和党担心，科米的新书将有损特朗普的总统生涯。目前，特别调查员罗伯特·穆勒有关特朗普竞选团队可能和俄罗斯有联系的调查让特朗普倍受压力。这从特朗普痛批穆勒可见一斑。本周三，他在推特上抨击穆勒的调查是"腐败"行为，令人猜测特朗普是否会想办法让这位特别调查员走人。

乐然／凝炼（法新社、美联社）

  • Then-presidential candidate Donald Trump speaks during a campaign rally

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    “肚里货不多，而且很自大”

    “他不仅不读书，也不能好好听别人讲话。他更愿自己讲话”，这是《火与怒：特朗普白宫的内幕》一书中对特朗普的描述。接受作者访问的人还抱怨：“几乎没办法向总统汇报任何信息、数据、细节、分析资料等。”“他还很骄傲自己从来不用记笔记，经常就是站起来拍拍屁股就走人了。他不想被说教，只想被逗乐。”

  • Melania Trump

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    “梅拉妮亚曾眼含热泪”

    大选当晚八点以后，越来越多的迹象显示，特朗普将出乎意料地赢得选举胜利。小特朗普向一位友人形容他父亲此时此刻看上去像“见了鬼”，而梅拉妮亚则哭成了泪人，但绝不是喜悦的眼泪。在短短不到一个小时的时间内，特朗普的心情大起大落：由迷惑不解，到难以置信，直到痛不欲生！

  • Ivanka Trump

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    伊万卡·特朗普：美国首位女总统？

    “一番权衡利弊之后，伊万卡和库什内力排众议，决定接受白宫的职位。而他们夫妇之间还达成另外一项协议：将来有机会，将扶持伊万卡竞选总统。美国历史上首位女总统，不是希拉里·克林顿，而将是伊万卡·特朗普。”

  • Screenshot of Donald Trump's Instagram page, showing a post of him eating a BigMac from McDonald's

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    快餐带来的安全感

    “长期以来，他一直担心被人下毒。这也是他喜欢吃麦当劳的原因，没有人能提前知道他会来吃饭，而这里的食物都是提前准备好的。”

  • Steve Bannon

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    班农理论

    “班农说，真正的敌人是中国。中国是新冷战的第一前线。中国是重中之重，相比之下，其他事情都不重要。如果我们不能处理好中国问题，其他问题都免谈。事情其实很简单，现在的中国就是1929年至30年的纳粹德国。同德国人一样，中国人也是世界上最理智的人，直到他们失去理智为止。”

  • Donald Trump Jr.

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    班农：小特朗普是”叛国者“

    班农说：“小特朗普，库什内以及竞选团队经理马纳夫特认为，没有律师的情况下，在特朗普大厦25层会议室会见外国政府代表是一个好主意。即便你不认为这是叛国行为，也不是什么不爱国的坏事情，但我恰恰是这么认为的。你应当立即给联邦调查局打电话。”

  • Two people sitting before a Trump rally

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    “虽败犹荣”是最初计划

    “一旦参选失败，特朗普将名声大噪，人们会把他当成是骗子希拉里的牺牲品。他的女儿伊瓦卡以及女婿将成为国际名人。斯蒂芬·班农则将成为茶党运动的实际领袖。而丈夫曾向其承诺不会当总统的梅拉妮亚则又可以无忧无虑的进食午餐了。塞翁失马，焉知非福呢。”


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“他疯了”——特朗普与班农彻底闹崩

在前白宫首席战略师史蒂夫·班农（Steve Bannon）提出涉及通俄门丑闻的严重指控后，美国总统特朗普称其“已经失去理智”。 (04.01.2018)  

评论：蒂勒森被炒 白宫失去理性声音

美国国务卿蒂勒森下台代表总统特朗普政营少了能够制衡的意见。他的强硬派继任者总是迎合特朗普。德国之声驻华盛顿记者Alexandra von Nahmen表示，这对欧洲来说不是好消息。 (14.03.2018)  

白宫医生：特朗普身体健康情绪稳定

可能人们原本并不想知道关于美国总统身体健康的详细情况，但是医生还是对外公布了体检结果：特朗普的身心非常健康。 (17.01.2018)  

女星紧咬特朗普 白宫否认总统外遇

就在白宫否认特朗普婚外情的同一天，克莉芙德旋即对特朗普律师科恩提出控诉。 (27.03.2018)  

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不出所料，特朗普在最后一分钟还试图阻止发行的爆料书《火与怒：特朗普白宫的内幕》在美国多家书店刚和读者见面就已售罄。该书作者、美国记者迈克·沃尔夫走访了包括特朗普本人和“前国师”班农在内的许多政府高官，为人们了解白宫提供了极为独特的角度，但是其书中内容的真实性不无争议。 (06.01.2018)  

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