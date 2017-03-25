到广东建“香港城” 可解香港住房危机？

（德国之声中文网）一项在中国内地建"香港城"以解决香港住房危机的提案周三遭到抨击，批评者认为这一建议无异于把香港贫困居民隔离化，同时损害香港自治权。

据《南华早报》报道，负责运营香港地铁网络、同时也从事房地产开发业务的香港铁路有限公司（MTR Corporation），已经开始和中国铁路总公司进行讨论，寻找在华南地区建造通勤居住区域的合适地点。

目前被列入考虑范围的有广州南沙区和佛山市。广东省与香港直接毗邻，有跨境铁路直接相连，交通便捷，而那里的房地产价格相比香港要低得多。

不过这一计划提出之时，正值北京收紧对于香港这一特别行政区的控制，反对派人士认为，新计划是另一个让香港"内地化"的途径。

香港是全球房地产价格最高的城市之一，许多人的居住环境越来越狭小，而不少小企业也由于店面租金高昂而难以维系生计。

去年，香港的贫富差距程度达到了近50年来的最高点，这更引起了香港民众的不满。香港特区政府被指责与开发商勾结，并未出台措施让住宅价格合理化。

广深港线路的高铁列车停靠在香港站台

根据港铁公司的提案，该企业将建造一个充满"香港气息"的新住宅社区。主要面向的顾客群体应该是退休人员和年轻人。住宅区将设置配套的商业和医疗设施，并且邻近高铁站。

民主派香港立法会议员毛孟静对法新社记者表示："这是对香港实施'融入化'和'内地化'措施的新企图。"她还指出，香港特区政府持有港铁公司的大部分股份。

城市规划专家齐默曼（Paul Zimmerman）表示，如果要在内地建造一个香港"飞地"城区的话，将会引发一系列的问题，比如从医疗到社会保障多个领域的不同法规如何适用。

港铁公司主席马时亨还提出了另一个建议，即将铁路延伸至葵青货运码头，此前已经有不同团体建议，可以在葵青港区建造住宅，以解决香港住房紧缺的燃眉之急。

这些建议提出的背景是香港政府启动的旨在解决香港住宅土地紧缺问题的"土地供应大辩论"，18个土地供应选项中，不乏填海、发展郊野公园等争议性建设。

雨涵/叶宣（法新社等）