 刘鹤访美 有望浇熄中美贸易战火？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.05.2018
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时政风云

刘鹤访美 有望浇熄中美贸易战火？

访华的美国经贸访问团，未能在上周解决两国贸易争端，而习近平的首席经济智囊刘鹤，能否在下周访美时扮演中美贸易造雨人的角色？

China Liu He (picture alliance/AP Photo/M. Schiefelbein)

中国国务院副总理刘鹤即将访美。

(德国之声中文网) 美国白宫发言人桑德斯(Sarah Sanders)7日宣布，"中国首席经济顾问、国务院副总理下周将到访，与总统的经济团队接力讨论"、"特朗普总统与习主席关系很好。我们正努力进行完成一些有利于每一方的事"。 虽未明确指名道姓，但"中国首席经济顾问、国务院副总理"非刘鹤莫属。

刘鹤访美的消息传出后，暂时缓解了中美贸易战一触即发的紧张气氛，中国和香港股市5月8日也应声上涨。

上周，由美国财政部长梅努钦(Steven Mnuchin)率领的7人经贸代表团访问北京，向以刘鹤为首的中方官员提交了要求清单，要求处理智慧财产权盗窃和其他美方认为不公平的贸易政策。据路透社引述的熟悉内情者，这些要求涉及削减美国2千亿的对中贸易赤字、降低关税以及取消对高科技产业的补助等。

中国则要求特朗普撤回对中国的关税恫吓，公平对待中国投资，也要求美国商务部重新评估其禁止美国企业供应中兴通讯零部件、软件和技术的命令。但中美双方除了同意继续进行协商讨论外，并未在上周的会谈达成任何具体共识。

根据新华社对这场磋商的报导，中美"双方均认为发展健康稳定的中美经贸关系对两国十分重要，致力于通过对话磋商解决有关经贸问题"，"就扩大美对华出口、双边服务贸易、双向投资、保护知识产权、解决关税和非关税措施等问题充分交换了意见，在有些领域达成了一些共识"，但是"在一些问题上还存在较大分歧"。所以"双方同意继续就有关问题保持密切沟通，并建立相应工作机制"。

虽然姆努钦会后也发表评论，认为双方"进行了一场良好的对话"，但特朗普却在推特上表示，要与中国协商很困难，而且中国已经习惯在对美贸易中获利，近乎宠坏。

游言/罗法(路透社，法新社)

 

 

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