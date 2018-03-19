刘鹤和易纲——学者型官员登上前台 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.03.2018

（德国之声中文网）19日的人大会议根据国务院总理李克强的提名，投票表决决定韩正、孙春兰、胡春华、刘鹤为国务院副总理，魏凤和、王勇、王毅、肖捷、赵克志为国务委员。

据报道，19日的会议共出席代表2969人，缺席11人。广东前省委书记胡春华得票最高，获2968票赞成，1票弃权。习近平重要经济智囊、中央财经小组办公室主任刘鹤2964票赞成、3票反对、2票弃权。中央政治局常委、上海前市委书记韩正获2965票赞成、4票反对。前中央统战部部长孙春兰获2956票赞成、5票反对、8票弃权。

现年54岁的胡春华曾任共青团中央书记，2012年晋升中央政治局委员并出任广东省委书记，十九大后留任中央政治局委员，但未能"入常"。63岁韩正和67岁的孙春兰则被视为江派人马。韩正十九大晋升政治局常委，被认为是中共权斗妥协的产物。

66岁的刘鹤在四位副总理中排名第四。刘鹤据称和习近平交情甚笃，是少年时的玩伴。其父亲刘植岩文革时因遭迫害而跳楼自杀。刘鹤也被视为学者型官员，毕业于中国人民大学经济系，长期在经济部门从事研究性工作，曾赴美国攻读工商管理硕士，1995年在哈佛大学肯尼迪政府学院获公共管理学位。

除担任中央财经领导小组办公室主任外，现年66岁的刘鹤现还兼任国家发改委副主任和中央经济体制和生态文明体制改革专项小组组长，并于去年10月跻身中央政治局委员。习近平当政后，刘鹤频繁陪同习近平出访。据《华尔街日报》，习近平2013年5月曾向来访美国官员介绍说，"这是刘鹤，他对我非常重要。"

今年1月24日，刘鹤在达沃斯论坛上发表致辞引起瞩目。他在致辞中表示中国将继续开放，并指出中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，要以推进供给侧结构性改革为主线，打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。2月底3月初，刘鹤曾访美5天调解中美贸易紧张关系，但被外界认为无功而返。分析认为，刘鹤今后还将继续担任中美经济对话的中方牵头人。

刘鹤副手易纲任央行新行长

担任央行行长15年的周小川退休后由谁接任，一直倍受外界关注。他的接班人现在揭晓：自2008年以来担任央行现副行长，被视为周小川门生和副手的易纲。现年60岁的易纲被视为技术性领导人。他于1978年至1980年就读北大经济系，后在美国明尼苏达州哈姆莱大学获商业学位并在伊利诺大学获经济学博士学位，1986年任印第安纳大学副教授，1992年获得终身教职。1994年回国加入北大中国经济研究中心，2007年底被任命为中国人民银行副行长，2009年成为国家外汇局局长。2016年1月卸任国家外汇局局长后，仍任央行副行长，并任中央财经领导小组办公室副主任，其上司就是刘鹤。

一些经济学家认为，易纲在新央行行长职位上的分量可能会不如周小川，而是将对刘鹤起到辅助性作用。新加坡华侨银行经济学家谢东明（Tommy Xie）表示，易钢（的任命）让人有点出乎意料，因为他只是中央政治局候补委员，政治级别较低。由此可见，易钢会支持刘鹤推动经济改革，保持政策的连续性，而两人过去几年中都是中国改革的主要推手。谢东明认为，鉴于易钢的背景和支持改革的声望，他担任新央行行长对外国投资者是一个利好消息。