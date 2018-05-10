凌晨亲迎人质回家 特朗普感谢金正恩

（德国之声中文网）当地时间周四早晨3点左右，美国总统特朗普和第一夫人梅拉妮亚前往马里兰州安德鲁斯联合基地迎接3名被朝鲜释放的人质。特朗普亲自登机走进机舱，然后与人质同时出现在机舱门前，向等候在现场的军人以及数百名记者招手致意。
特朗普首先介绍了被释放的3名人质，说，"对他们3人而言，今天是特殊的一个夜晚，他们真的很了不起。""坦白地说，我们没有想到这样的事情（释放人质 - 编辑注）会发生，但它的确发生了，对我们大家来说，是一件非常重要的事情。"
观众中有人问人质感觉怎样，金东哲（Kim Dong Chul）通过翻译说："像做梦一样，我们感到非常非常地幸福。"他还说，"我们受到的对待各自不同"，他本人作劳工，生病的时候，可以从朝鲜人那里得到治疗。
特朗普还表示，他向瓦姆比尔（Otto Warmbier）的家人献上深切的敬意。美国大学生瓦姆比尔在朝鲜被判15年苦役，深度昏迷后回到美国，数天后即死亡。
3名人质与出访朝鲜的美国国务卿彭佩奥（Mike Pompeo）同机返回美国。前往安德鲁斯联合基地的除了总统夫妇外，还包括副总统彭斯夫妇以及美国国家安全事务顾问伯尔顿（John Bolton）。
在安德鲁斯联合基地举行的欢迎人质回归的活动结束后，特朗普等登上海军陆战队一号直升机，返回华盛顿。美国总统出行一般先乘海军陆战队一号直升机飞往安德鲁斯联合基地，然后转乘空军一号继续接下来的行程。
朝鲜本次释放的3名人质人分别是韩裔美国人金相德（Toni Kim）、金学成（Kim Hak-song）和金东哲。据美国之音报道，前两者此前在朝鲜唯一的私立大学平壤科技大学教书，2017年以"从事反国家活动并试图颠覆政府"罪名被逮捕。金东哲则在2015年10月在朝鲜东北部的罗先市被捕，在2016年被以间谍罪判处10年监禁和苦役。
人质回家同亲人见面之前，将接受美国警方和情报部门的内容广泛的问讯。此外，一家军事医院也将对他们进行全面的健康检查。特朗普曾在推特中说，人质"看上去身体不错"，但专家认为，失去自由是一生当中的大事，会给生理和心理健康带来负面影响；他们容易表现出焦虑、抑郁、烦躁和愤怒，一些人害怕在房间里独处。
对特朗普总统而言，这次在凌晨高调迎接人质回归也是为特金会作感情上的铺路架桥，"我真的感谢他希望将他的国家带回到现实世界。" "我想，这会是一次巨大的成功，还从未有过这么大的进展，之间的关系也从未像今天这样。""就会发生一些大事，我们希望这样。"
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朝鲜关押（过）的美国公民
总统亲自接机
美国总统特朗普和朝鲜最高领导人金正恩预计的会晤举行前夕，美国国务卿蓬佩奥访朝之行取得了外交成果。朝鲜方面释放了三名关押多年的韩裔美国公民：金东哲（Kim Dong Chul）、金学松（Kim Hak Song）和金盛德（Kim Sang Duk）。 三人5月10日凌晨抵达美国，特朗普和夫人梅拉妮娅亲自接机。
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朝鲜关押（过）的美国公民
因“反对朝鲜的敌对行为”入狱
2016年，美国大学生奥托·瓦姆比尔（Otto Warmbier）赴朝旅游，因被指控窃取朝鲜政治宣传标语被判劳教15年。美国政府多次利用外交手段寻求瓦姆比尔获释未果。2017年6月，在朝被囚禁18个月后，瓦姆比尔得以获释返回美国，而他当时已经昏迷，抵达美国后立即送院治疗，并于6天后病逝。瓦姆比尔的家人和美国部分官员指责朝鲜方面在关押期间对瓦姆比尔进行了不人道的对待，导致其身心健康严重受损直至不治身亡。朝鲜方面驳斥上述指责。
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朝鲜关押（过）的美国公民
因“颠覆政权和间谍罪”入狱
韩裔美国公民金东哲（Kim Dong Chul）是牧师，2015年被指“颠覆朝鲜政权和从事间谍活动”在朝鲜被判10年劳教。朝鲜方面指控他在朝鲜收到一个来自韩国的存有包括军事机密的U盘。金东哲在参观罗先朝韩经济合作区时被捕。本周四（5月10日）金东哲是三名获释的美国公民之一。
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朝鲜关押（过）的美国公民
涉嫌“推翻朝鲜政权”
2013年，当时44岁的韩裔美国公民裴俊浩（Kenneth Bae）被朝鲜当局判处15年劳役。他在此前一年带领一支旅游团前往朝鲜城市罗先时遭到逮捕。朝鲜最高法院称，裴俊浩是一名传教士，试图以旅游业作掩护，组织颠覆朝鲜政权的活动。裴俊浩2014年获释后接受媒体采访说，他劳教期间，每天被强制干重体力活8小时，身体状况极差。
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朝鲜关押（过）的美国公民
“非法入境”“企图实施间谍行为”
2013年，美国公民马修·米勒（Matthew Miller）在平壤机场撕毁美国护照，扬言要在朝鲜寻求政治避难。马修被捕并以“非法入境和企图从事间谍活动”罪名被判6年劳教。对于米勒行为的初衷，外界只能进行猜测。媒体得知的信息是，米勒随团到朝鲜旅游，进入朝鲜后，选择独自跟随朝鲜导游出行。在后来接受CNN采访时，米勒说，在进入朝鲜前就“准备违反那里的法律，也深知后果”。朝鲜法庭宣判时认为米勒“蓄意违法，想体验朝鲜鉴于生活，实际上是调查该国的人权状况”。2014年，米勒在美国政府的营救下获释。
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朝鲜关押（过）的美国公民
“杀害朝鲜平民的美国老兵”
2013年，当年已85岁的、参加过朝鲜战争的美国老兵梅里尔·纽曼（Merrill Newman）在朝鲜被关押1个月。当年纽曼随旅游团进入朝鲜，观光结束准备坐飞机经北京返回美国时被捕。朝鲜方面指控纽曼“假扮观光客，实际上从事敌对行为”，并指其在朝鲜战争中杀害朝鲜平民。之后，朝鲜方面宣布将纽曼驱逐出境，并强调是因其宣读了“真诚的悔过书”以及考虑其年龄和健康状况，作出的“人道主义决定”。
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朝鲜关押（过）的美国公民
前总统亲自营救
2009年，华裔美国记者凌志美（Laura Ling）和韩裔美国记者李丽娜（Euna Lee）涉嫌非法入境在朝鲜被扣留，并最终被判处12年劳教。两个月后，美国前总统克林顿赴平壤，与时任朝鲜最高领导人金正日会面并进行了外交营救，两名美国女记者获得特赦，得以同克林顿一起离开朝鲜返回美国。
作者: Wesley Rahn