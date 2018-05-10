凌晨亲迎人质回家 特朗普感谢金正恩

（德国之声中文网）当地时间周四早晨3点左右，美国总统特朗普和第一夫人梅拉妮亚前往马里兰州安德鲁斯联合基地迎接3名被朝鲜释放的人质。特朗普亲自登机走进机舱，然后与人质同时出现在机舱门前，向等候在现场的军人以及数百名记者招手致意。

特朗普首先介绍了被释放的3名人质，说，"对他们3人而言，今天是特殊的一个夜晚，他们真的很了不起。""坦白地说，我们没有想到这样的事情（释放人质 - 编辑注）会发生，但它的确发生了，对我们大家来说，是一件非常重要的事情。"

观众中有人问人质感觉怎样，金东哲（Kim Dong Chul）通过翻译说："像做梦一样，我们感到非常非常地幸福。"他还说，"我们受到的对待各自不同"，他本人作劳工，生病的时候，可以从朝鲜人那里得到治疗。

特朗普还表示，他向瓦姆比尔（Otto Warmbier）的家人献上深切的敬意。美国大学生瓦姆比尔在朝鲜被判15年苦役，深度昏迷后回到美国，数天后即死亡。

3名人质与出访朝鲜的美国国务卿彭佩奥（Mike Pompeo）同机返回美国。前往安德鲁斯联合基地的除了总统夫妇外，还包括副总统彭斯夫妇以及美国国家安全事务顾问伯尔顿（John Bolton）。

在安德鲁斯联合基地举行的欢迎人质回归的活动结束后，特朗普等登上海军陆战队一号直升机，返回华盛顿。美国总统出行一般先乘海军陆战队一号直升机飞往安德鲁斯联合基地，然后转乘空军一号继续接下来的行程。

朝鲜本次释放的3名人质人分别是韩裔美国人金相德（Toni Kim）、金学成（Kim Hak-song）和金东哲。据美国之音报道，前两者此前在朝鲜唯一的私立大学平壤科技大学教书，2017年以"从事反国家活动并试图颠覆政府"罪名被逮捕。金东哲则在2015年10月在朝鲜东北部的罗先市被捕，在2016年被以间谍罪判处10年监禁和苦役。

人质回家同亲人见面之前，将接受美国警方和情报部门的内容广泛的问讯。此外，一家军事医院也将对他们进行全面的健康检查。特朗普曾在推特中说，人质"看上去身体不错"，但专家认为，失去自由是一生当中的大事，会给生理和心理健康带来负面影响；他们容易表现出焦虑、抑郁、烦躁和愤怒，一些人害怕在房间里独处。

对特朗普总统而言，这次在凌晨高调迎接人质回归也是为特金会作感情上的铺路架桥，"我真的感谢他希望将他的国家带回到现实世界。" "我想，这会是一次巨大的成功，还从未有过这么大的进展，之间的关系也从未像今天这样。""就会发生一些大事，我们希望这样。"