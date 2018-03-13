冬季限令一过 北京雾霾又来了 | 科技环境 | DW | 26.03.2018

(德国之声中文网) 中国生态环境部25日指出，在冬季工业排放量限令过后，中国包括北京在内的华北34个城市，将在接下来几天启动空气重污染警报。

北京市在24日发布空气重污染橙色预警。这是北京今年第3个、3月份第2个相关预警。在中国的4级警报系统中，橙色是次于红色的第2严重层级。

预警措施要求相关工厂在26到28日将30%排放量限制提高至50%。中国生态环境部在其微信公众号上说，其他在北京、天津、河北邻近的城市也将启动橙色预警至28日，并立即採取措施减少空污排放。

中国政府下令北部28个城市针对污染工业，像是钢铝业，在冬季供暖高峰期11月中到3月中祭出特别限制。但是大部分的限制令都遭到取消。

中国生态环境部说，虽然家用产生的空污排放在冬季高峰期后减少了，但是工业还有运输造成的空污排放大幅增加。

去年10月到今年2月，北京在北部28个城市中，空污排放量减少幅度最大。

北京今年第一个橙色警报是在1月13日至15日。第二次则是3月12日至14日。目前为止还没出现红色预警。

夏立民/谢菲 (路透社等)