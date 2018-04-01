军演频繁上演 中美南海"秀肌肉"

（德国之声中文网）中国海军昨日（4月11日）在三亚南部海域开始为期3天的军事训练。这个最先由中国海事局官方网站发布的通知告诫相关船只，在这段时间里，禁止驶入文中规定的海域。美联社的报道指出，中国海军的本次行为旨在体现该国维护其海洋利益的能力不断增强。

中国海军三亚演练可以看作是最近以来中美在南海角力的继续升温。今年4月5日至11日，中国军队刚刚在南海海域进行过大型的海上与空中军事演习，而从时间段上来看，军演正好在博螯论坛举办期间进行。博螯论坛于4月8日至11日在海南省的博螯镇举行。参加本次军演的除了40余艘战舰之外，也包括"辽宁号"航空母舰。

而就在中国海军的南海演习即将结束的时候，美国军方高调公布了多幅"罗斯福号"航母也进入南海进行训练的照片。据路透社的报道，这艘核动力驱动、服役期超过30年的航母及其战斗群出动20架F-18战机执行升降训练，历时约20分钟。罗斯福号航母打击群指挥官、海军少将柯勒（Steve Koehler）告诉记者，美方的行动不过是一次例行训练。"我们看到周围的中国海军舰只，但我可以告诉你们，它们的行为都很专业。"美军还邀请多名菲律宾军方人士随舰观摩，随后航母将前往美国的盟国菲律宾停靠。

美国并不是在南海进行海上巡逻的唯一国家，中国、日本以及多个东南亚国家的海军都会出现在那里并执行任务。柯勒少将表示，这回军演正好发生在中国海军军演期间，仅是时间上的巧合。他还说，美国海军在南中国海以及其它海域的行动符合国际法，"而国际法是我们最终要遵守的。"

南海是海上极为重要的交通枢纽，战略要地。据信这里的海底蕴藏着丰富的石油和天然气资源，因此南海海域牵涉到许多周边国家的利益，长久以来就是一个非常敏感的地区。

军演从南海转到台海

就在南海局势再度出现升温的背景下，台湾国防部发言人陈中吉周四（4月12日）宣布，蔡英文总统将于一天后前往苏澳基地并"登舰出海视导国军操演"。台湾媒体称，这是蔡英文就任台湾总统以来首次登舰出海。陈中吉说，本次军演是一次"实兵操演，但没有实弹"。

同日，三亚海事局发布消息宣布为期3天的海上军事训练提前结束。与此同时，福建海事局发布通知，因4月18日在台湾海峡举行实弹射击军事演习，当日8时至24时在相关水域，禁止水上通行。

