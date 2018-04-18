军演砲声轰隆隆 两岸关係冷冰冰

(德国之声中文网) 中国官媒19日针对台海军演发佈相关消息。相较于之前说是冲着“台独” 和“赖清德们” ，转称是“例行性计画安排” ，也更强调军演实际操演内容。台湾方面除了安抚民心，也不断强调军演恫吓无助于两岸交流。

根据中国央视现场报导，参与军演的陆军航空兵副旅长杨保卫说，“这次海上实弹演练，我们是按照真、难、严、实的要求，在环境上突出夜间、海上和复杂电磁环境，在战法上突出连续攻击、多弹种攻击和协同攻击” 。央视也播出白天和夜间各种实弹发射画面。

台湾陆委会19日发布新闻稿，强调“中共当局刻意操作对台施压与骚扰，政府捍卫国家主权尊严的决心绝不会屈服于任何武力威胁或利诱” ，也说“唯有中国放弃武力恐吓、正视两岸分治现实、透过务实沟通对话，双方分歧的解决才有可能”。

专家意见

台湾政治大学国际事务学院名誉教授丁树范接受德国之声专访。他认为，中国这次军演向三方释放讯息，第一是美国、第二是台湾、第三是中国国内。

“首先它是做给中国国内看的，显示习近平是一名强势领导人，他不能示弱。其次是向台湾发出的讯号。我们知道行政院长赖清德说过他推动台湾的独立。因此，习近平认为有必要阻止台湾政府官员今后再宣扬台独。他也希望美国不要再跟台湾交往，阻止台美关係正常化。”

丁树范强调美国因素很重要，从去年特朗普打电话给蔡英文，还有美国在政府报告中谈到在国家防卫和安全和中国的竞争关係。再加上如火如荼的中美贸易战。都加深中国的疑虑。

他说短期不会有负面影响。但长期来说中国会继续壮大。国际社会还是应该谴责中国军演。

民众看法

台湾媒体报导，距离军演最近的台湾金门岛还是有许多中国游客，金门人日常生活也没有受到影响。德国之声记者实际走访台北街头，一般民众则是多半无感或是觉得习以为常。

夏立民/罗法 (美联社、路透社、法新社)