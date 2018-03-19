军事大国俄罗斯 如今软肋何在？

俄罗斯的军力让莫斯科在后苏联地区拥有明显的军事优势，虽然它还是无法与整个北约相匹敌。俄军事专家告诉德国之声，克里姆林宫目前正在加紧推进军队的现代化。
（德国之声中文网）美国、俄罗斯和中国在军力上被认为是当今世界上最强大的国家。当然美国无可争议的是第一名。但即便如此，俄罗斯也还是藏有许多"硬货"。其中最突出的大约是装配有1550枚核弹头的核武库。
抛开核武器不说，美国在常规军力方面占有绝对优势，其中包括远比对手强大许多的海军和空军，俄罗斯军事专家戈尔茨（Aleksandr Golts）如是说。
"俄罗斯空军目前比中国强"
戈尔茨认为，从数量来看，中国军队在任何常规领域都领先于俄罗斯。但在一些其它领域，情况却并不明了。
他向德国之声表示："俄罗斯空军目前的实力要强于中国……在中国大力发展舰船制造的背景下，俄罗斯的海军就不一定了。中国在打造有全球作战能力的蓝色海军方面比俄罗斯成功许多。"
戈尔茨指出，俄罗斯的军舰虽然都很老旧，但它们经常都会装备非常现代化的导弹系统。
尽管如此，这位军事专家还是警告称按照军力给国家排名"基本上没有多大用处"，因为军队的效率取决于国家领导人所制定的目标。
"我们不总是知道目标在哪里"
这一观点也得到了军事分析专家费尔根豪尔（Pavel Felgenhauer）的赞同，后者警告称，现实世界中的冲突取决于很多变量，包括地理因素和所涉及的民众。
"就像预测一场足球比赛结果一样：是的，基本上来说，巴西会赢美国。但是我在南非的联合会杯上就看到过美国赢巴西的场面"，费尔根豪尔向德国之声表示。"比赛结束前，你永远不会知道结果。"
费尔根豪尔同时也指出，俄罗在许多现代军事领域都相对落后。包括无人机的设计和制造、电子元件以及雷达和卫星侦察。比如说，俄罗斯目前正在使用以色列的技术生产侦察型无人机，而完全没有生产进攻型无人机的能力。
同时，俄罗斯目前正在推进指挥和控制中心的现代化。这些中心的任务是分析战场信息，并将此转交作战部队。
"这是俄罗斯军方目前正在关注的话题：是的，我们有武器，包括长距离武器，但是我们的侦察能力弱于我们的进攻能力"，费尔根豪尔说。"所以我们虽然有长距离、甚至能够精确制导的武器， 但我们不总是知道目标在哪里。"
没有德国和法国的卫星
这位分析人士指出，2014年的克里米亚危机更是加剧了上述状况。在克里米亚问题上与西方摊牌的前几年，莫斯科每年都要花费至少5亿美金从美国购买所谓的军民两用产品。
"这包括为俄罗斯的武器及卫星系统购买电子元件，不同种类的特种玻璃和钢铁，"费尔根豪尔透露。 同样，"法国和德国也曾为俄罗斯生产过军民两用卫星，从根本上来说是军用卫星，侦察卫星。而所有的这些都被叫停了。"
苏联时期的"老家伙"
面对西方的军火禁运，俄罗斯目前正在自主研发无人机，并努力填补其它领域的技术空白。然而，苏联的解体不仅让莫斯科在领土和军力上有所损失，而且在军武供货商方面也是如此，分析人士如是说。
戈尔茨表示："苏联曾经有一个虽然愚蠢、但至少非常有逻辑可循的经济体……这和市场经济没有什么关系。 但是对于苏联国土内的任何企业来说，不管是军用还是民用企业，它们当时的主要目标都是能够为战争爆发生产军需物资和装备。苏联解体后，这种体系就不复存在了。"
从一方面来说，在当今俄罗斯军队中仍然能够看到许多苏联时期留下的遗产，比如说许多先进的系统"是在老旧而优秀的苏联系统基础上，通过对相关技术的现代化"而建立的，戈尔茨说。
其中的一个例子就是有着几十年历史、为支援地面部队而设计的苏-25战机。俄罗斯最近宣布，这个战机的最新版本已经进入量产阶段。
20000辆坦克？
除了核武库以外，俄罗斯还在另外一个领域是当之无愧的第一名。费尔根豪尔指出，克里姆林宫不久前宣布，俄罗斯拥有坦克的数量已经超过世界上其它任何一个国家。
"我从非官方的渠道了解到，俄罗斯大概有2万辆坦克。果真如此，就意味着俄罗斯拥有坦克的数量比所有北约国家的总合还多。"
第二次世界大战结束后，大部分欧洲军事强国都减少了坦克的数量，更专注反恐和打击游击武装。费尔根豪尔认为，这让相关国家在欧洲大陆爆发陆地战争时处于劣势。
他指出："德国目前只剩下300辆坦克。英国我想有250辆，法国的数字也差不多。"
费尔根豪尔还表示，在欧洲爆发全面战争的情况下，俄罗斯在军队的机动性上也比西方更具优势。在北约需要数月才能调动起全部兵力的同时，俄罗斯则能够在更短的时间内就部署好增援部队。