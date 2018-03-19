军事大国俄罗斯 如今软肋何在？

（德国之声中文网）美国、俄罗斯和中国在军力上被认为是当今世界上最强大的国家。当然美国无可争议的是第一名。但即便如此，俄罗斯也还是藏有许多"硬货"。其中最突出的大约是装配有1550枚核弹头的核武库。

抛开核武器不说，美国在常规军力方面占有绝对优势，其中包括远比对手强大许多的海军和空军，俄罗斯军事专家戈尔茨（Aleksandr Golts）如是说。

"俄罗斯空军目前比中国强"

戈尔茨认为，从数量来看，中国军队在任何常规领域都领先于俄罗斯。但在一些其它领域，情况却并不明了。

他向德国之声表示："俄罗斯空军目前的实力要强于中国……在中国大力发展舰船制造的背景下，俄罗斯的海军就不一定了。中国在打造有全球作战能力的蓝色海军方面比俄罗斯成功许多。"

戈尔茨指出，俄罗斯的军舰虽然都很老旧，但它们经常都会装备非常现代化的导弹系统。

俄罗斯的核潜艇令北约感到担忧

尽管如此，这位军事专家还是警告称按照军力给国家排名"基本上没有多大用处"，因为军队的效率取决于国家领导人所制定的目标。

"我们不总是知道目标在哪里"

这一观点也得到了军事分析专家费尔根豪尔（Pavel Felgenhauer）的赞同，后者警告称，现实世界中的冲突取决于很多变量，包括地理因素和所涉及的民众。

"就像预测一场足球比赛结果一样：是的，基本上来说，巴西会赢美国。但是我在南非的联合会杯上就看到过美国赢巴西的场面"，费尔根豪尔向德国之声表示。"比赛结束前，你永远不会知道结果。"

费尔根豪尔同时也指出，俄罗在许多现代军事领域都相对落后。包括无人机的设计和制造、电子元件以及雷达和卫星侦察。比如说，俄罗斯目前正在使用以色列的技术生产侦察型无人机，而完全没有生产进攻型无人机的能力。

同时，俄罗斯目前正在推进指挥和控制中心的现代化。这些中心的任务是分析战场信息，并将此转交作战部队。

"这是俄罗斯军方目前正在关注的话题：是的，我们有武器，包括长距离武器，但是我们的侦察能力弱于我们的进攻能力"，费尔根豪尔说。"所以我们虽然有长距离、甚至能够精确制导的武器， 但我们不总是知道目标在哪里。"

俄罗斯军校：战壕里的童年 望子成龙上军校 如今的俄罗斯，谁要是想让自己的孩子今后拥有一个能够迅速得到升迁的职业生涯，常常会将孩子送入少年军校学习。全俄罗斯的少年军校超过200所。军校的学生除了学习普通中学的课程之外，还要接受军事训练。能够在军校坚持到毕业的人，一般也会等来很多机会。

俄罗斯军校：战壕里的童年 为了祖国 2001年俄罗斯制定的一份教育计划尤其对年轻一代的爱国主义教育给予重视。军校和准军事营地是这一教育计划的组成部分。为了让学员能够经受住艰苦的军事训练，进行爱国主义教育非常必要。

俄罗斯军校：战壕里的童年 严苛的入学条件 在俄罗斯南部斯塔夫罗波尔的杰莫罗夫少年军校，学生们为新学年的开始举行隆重的庆祝活动。这类少年军校在俄罗斯历史悠久。早在沙皇时期和斯大林年代，少年军校就是培养国家精英的地方。因此，选拔学员的程序十分严格，只有在成绩和体育方面表现优秀的学生才有机会被录取。

俄罗斯军校：战壕里的童年 将军精神 以阿列克谢·彼得罗维奇·杰罗莫夫（ Alexei Petrowitsch Jermolow）将军的名字命名的杰罗莫夫少年军校成立于2002年。在19世纪的卫国战争中，杰罗莫夫率领炮兵与拿破仑展开激战，被视为战争英雄。该校毕业生在俄罗斯军队中也享有最好的升迁机会。

俄罗斯军校：战壕里的童年 纪律和操练 然而，成为英雄的道路并不平坦。要想从一名瘦弱的少年学生成为一名强悍的士兵，就必须进行艰苦的训练。少年军校的孩子们学习拳击，接受亚洲角斗技巧的训练，例如在培训营地接受连续多日的训练之后，身体素质得到改善。

俄罗斯军校：战壕里的童年 少年兵也必须学会射击 除了艰苦的体能训练之外，少年军校的学生还有很大一部分课程专门学习各种武器的使用，即便在假期也是如此。当其他学生前来夏令营进行玩耍消遣之时，“爱国者”准军事俱乐部和“俄罗斯勇士飞行表演队”的年轻成员们则相聚在夏令营内相互交流学习心得和操作武器的技能。

俄罗斯军校：战壕里的童年 女孩子受欢迎 杰罗莫夫少年军校也公开招聘女学生。她们和男生一样接受军事训练，培养作战能力。其中包括修建战壕以及在森林中的生存经验。

俄罗斯军校：战壕里的童年 下一课：跳伞 要想通过杰莫罗夫少年军校的各种训练，年轻的学员们必须思维敏捷，体格强壮，而且胆大心细。很多家长因孩子年龄小而禁止他们从事的一些活动，在这里则是每天教学课程的内容：如跳伞也是士兵生活的部分内容。



没有德国和法国的卫星

这位分析人士指出，2014年的克里米亚危机更是加剧了上述状况。在克里米亚问题上与西方摊牌的前几年，莫斯科每年都要花费至少5亿美金从美国购买所谓的军民两用产品。

"这包括为俄罗斯的武器及卫星系统购买电子元件，不同种类的特种玻璃和钢铁，"费尔根豪尔透露。 同样，"法国和德国也曾为俄罗斯生产过军民两用卫星，从根本上来说是军用卫星，侦察卫星。而所有的这些都被叫停了。"

苏联时期的"老家伙"

面对西方的军火禁运，俄罗斯目前正在自主研发无人机，并努力填补其它领域的技术空白。然而，苏联的解体不仅让莫斯科在领土和军力上有所损失，而且在军武供货商方面也是如此，分析人士如是说。

戈尔茨表示："苏联曾经有一个虽然愚蠢、但至少非常有逻辑可循的经济体……这和市场经济没有什么关系。 但是对于苏联国土内的任何企业来说，不管是军用还是民用企业，它们当时的主要目标都是能够为战争爆发生产军需物资和装备。苏联解体后，这种体系就不复存在了。"

从一方面来说，在当今俄罗斯军队中仍然能够看到许多苏联时期留下的遗产，比如说许多先进的系统"是在老旧而优秀的苏联系统基础上，通过对相关技术的现代化"而建立的，戈尔茨说。

其中的一个例子就是有着几十年历史、为支援地面部队而设计的苏-25战机。俄罗斯最近宣布，这个战机的最新版本已经进入量产阶段。

20000辆坦克？

除了核武库以外，俄罗斯还在另外一个领域是当之无愧的第一名。费尔根豪尔指出，克里姆林宫不久前宣布，俄罗斯拥有坦克的数量已经超过世界上其它任何一个国家。

在叙利亚阿勒颇执行任务的俄军坦克

"我从非官方的渠道了解到，俄罗斯大概有2万辆坦克。果真如此，就意味着俄罗斯拥有坦克的数量比所有北约国家的总合还多。"

第二次世界大战结束后，大部分欧洲军事强国都减少了坦克的数量，更专注反恐和打击游击武装。费尔根豪尔认为，这让相关国家在欧洲大陆爆发陆地战争时处于劣势。

他指出："德国目前只剩下300辆坦克。英国我想有250辆，法国的数字也差不多。"

费尔根豪尔还表示，在欧洲爆发全面战争的情况下，俄罗斯在军队的机动性上也比西方更具优势。在北约需要数月才能调动起全部兵力的同时，俄罗斯则能够在更短的时间内就部署好增援部队。