 再探火星！NASA“洞察号”启程 | 科技环境 | DW | 05.05.2018
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科技环境

再探火星！NASA“洞察号”启程

研究火星的科学家又有了一枚“新玩具”：美国宇航局着陆器“洞察”（“InSight”）升空飞往该星球。今年11月底，InSight将登陆火星，然后，深入探究火星之谜。

NASA Lander InSight nach dem Start zum Mars (Getty Images/D. McNew)

“洞察”由一枚“宇宙神”火箭从加利福尼亚州的范登堡空军基地送入太空。

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火星上究竟是否有或者有过生命迹象一直是人类至今的未解之谜，欧空局派出的“斯基帕雷利”登陆器预计将于19日着陆在火星表面。 (12.10.2016)

“斯基帕雷利”有可能被岩石或者坑穴卡住，也有可能是“失灵无法传递信息”。 (20.10.2016)

本周二，中国航天部门发布了火星探测器以及火星车的设计构型图，并在全球范围内为探测器征集名称。按照计划，中国火星探测器将在2020年升空，一步到位实现火星表面着陆。 (24.08.2016)

（德国之声中文网）美国宇航局的一枚新型着陆器已前往火星。周六（5月5日），美国宇航局现场转播了"洞察"的成功发射。该飞船由一枚"宇宙神"火箭从加利福尼亚州的范登堡空军基地送入太空。

该项目耗资约6.5亿欧元，预计将持续两年时间。由于一件携载的科研仪器出现了密封性问题，发射任务此前已经推迟了两年时间。

"InSight"是"Interior Exploration using Seismic　Investigations, Geodesy and Heat Transport"（运用地震调查、测地学和热量传送之内部探索）的英文缩写。其主要任务是，调查该星球的热流，并测量地震。德国航空航天中心也参与了相关项目。美国宇航局科学家们相信，通过该项目，不仅能获得对火星的新认识，而且也有助于增加人类对地球起源的认识。

 

Lander InSight Landefahrzeug (picture alliance / NASA/AP/dpa)

着陆火星后的效果图

与"好奇"（"Curiosity"）号探测器不同，"洞察"号不能行驶，而是固定在某处，用科研仪器测量火星的生命迹象。一大中心任务是，测量温度及热流。为此，德国航空航天中心研制了一台测量仪，可钻入火星表面以下5米深处。此外，火星的地震情况也将被测量。

德国航空航天中心的这个小型探测装置应能自行打钻进入火星5米深处，并测量不同深度的温度及导热性。该机构专家斯伯恩（Tilman Spohn）在一份声明中指出，"洞察"使命满足了行星研究人员的一个长久以来的愿望：在一个类地行星上设立地球物理观察站。声明指出，"作为目标，火星再理想不过：它容易抵达，是地球的理想对比物。"

凝炼/文山/（德新社）

  • Mars Aufnahme NASA

    “好奇”号探寻外星生命迹象五周年

    在夏普山脚下

    美国航天局发射的“好奇”号火星探测车到达一座山丘下，被视为其使命的高潮之一。它将翻越“莫瑞孤峰群”。夏普山就位于莫瑞孤峰群中间。

  • Der Marsroboter Curiosity. Copyright: Quelle: http://www.nasa.gov/mission_pages

    “好奇”号探寻外星生命迹象五周年

    生日快乐！

    图中的山丘是“好奇”号火星探测车拍摄的。自2012年8月以来，它一直在红色星球上行使，将在火星上行驶和采集标本的一幅幅图片发送回地球上的控制中心。2014年8月6日，这个机器人在火星上庆贺了它的2岁生日。

  • Bohrstelle von Curiosity

    “好奇”号探寻外星生命迹象五周年

    火星探秘

    科学家们希望通过“好奇”号火星探测车采集的石头标本找出火星上曾经有水的痕迹。探测车扬起的灰尘也被用来检验分析。

  • Gesteinsprobe von der Mars-Bohrung. (AP Photo/NASA)

    “好奇”号探寻外星生命迹象五周年

    发现可居住的环境

    科学家们在采样中发现了硫、氮、磷、碳等成分，这些都是产生生命的重要化学因素。

  • Curiositys Reifen. Image Credit: NASA/JPL-Caltech/Malin Space Science Systems

    “好奇”号探寻外星生命迹象五周年

    生态探测

    重达900公斤的火星探测车由太阳能电池和放射性核素电池驱动，通过放射性元素的衰变产生能量。

  • Ein Selbstporträt des Marsroboters Curiosity. Image credit: NASA/JPL-Caltech/Malin Space Science Systems

    “好奇”号探寻外星生命迹象五周年

    喜欢自拍

    “好奇”号探测器不仅拍摄周围的景象，而且还经常自拍并将照片传回地球。

  • Der Marsproboter Curiosity. Image credit: NASA/JPL-Caltech

    “好奇”号探寻外星生命迹象五周年

    没有结束的迹象

    “好奇”号火星探测车原本早已完成任务。但是它还在不停地在火星上行驶。或许终有一天它将遇到它的前任、老大哥“机遇”号。

  • Mars Rover Opportunity

    “好奇”号探寻外星生命迹象五周年

    创行驶记录

    “机遇”号火星探测车本应在2014年6月就“卸甲归田”。自从他2004年着陆火星之后，便不知疲倦地在光秃秃的火星表层不停行驶，迄今已经创下行驶40公里的新记录。按照原计划，“机遇”号在火星行驶的线路本来不超过1公里。

  • Bildergalerie Mondmission UdSSR Lunochod 2 Modell

    “好奇”号探寻外星生命迹象五周年

    “机遇”号超越月球车

    “机遇”号因此打破1973年苏联发射的月球车 2 号保持的最高纪录。苏联月球车2号曾在月球上逗留5个月总共行驶39公里。美国航天局（ Nasa）项目经理卡拉斯（John Callas ）赞扬“机遇”号是在地球以外天体行程最远的探测车。

  • Mars Rover Opportunity Greifarm

    “好奇”号探寻外星生命迹象五周年

    直奔马拉松峡谷

    “机遇”号的“双胞胎”火星探测车“勇气”号早在2010年就已退役。而“机遇”号仍在不停地行驶着，距离马拉松的长度——42.2公里只差2公里。美国航天局的科学家们已经将“机遇”号探测车将抵达的地点命名为马拉松峡谷。

    作者: Fabian Schmidt


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“好奇”号探寻外星生命迹象五周年

美国航天局的“好奇”号火星探测车于2012年8月6日抵达红色星球，取代了迄今最大的火星探测车。“好奇”号配备了多种仪器，一段成功的火星探测使命开始了。 (12.09.2014)  

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