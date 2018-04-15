再探火星！NASA“洞察号”启程

（德国之声中文网）美国宇航局的一枚新型着陆器已前往火星。周六（5月5日），美国宇航局现场转播了"洞察"的成功发射。该飞船由一枚"宇宙神"火箭从加利福尼亚州的范登堡空军基地送入太空。

该项目耗资约6.5亿欧元，预计将持续两年时间。由于一件携载的科研仪器出现了密封性问题，发射任务此前已经推迟了两年时间。

"InSight"是"Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport"（运用地震调查、测地学和热量传送之内部探索）的英文缩写。其主要任务是，调查该星球的热流，并测量地震。德国航空航天中心也参与了相关项目。美国宇航局科学家们相信，通过该项目，不仅能获得对火星的新认识，而且也有助于增加人类对地球起源的认识。

着陆火星后的效果图

与"好奇"（"Curiosity"）号探测器不同，"洞察"号不能行驶，而是固定在某处，用科研仪器测量火星的生命迹象。一大中心任务是，测量温度及热流。为此，德国航空航天中心研制了一台测量仪，可钻入火星表面以下5米深处。此外，火星的地震情况也将被测量。

德国航空航天中心的这个小型探测装置应能自行打钻进入火星5米深处，并测量不同深度的温度及导热性。该机构专家斯伯恩（Tilman Spohn）在一份声明中指出，"洞察"使命满足了行星研究人员的一个长久以来的愿望：在一个类地行星上设立地球物理观察站。声明指出，"作为目标，火星再理想不过：它容易抵达，是地球的理想对比物。"

凝炼/文山/（德新社）