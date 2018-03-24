 再传自杀攻击 印尼总统吁修反恐法 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

再传自杀攻击 印尼总统吁修反恐法

印尼斋戒月前夕，6名自杀炸弹客发动恐怖攻击，造成13人丧生。隔天，又有自杀式炸弹客攻击警察局。

Anschlag auf Polizeihauptquartier in Indonesien (picture-alliance/dpa/AP/A. Ibrahim)

印尼泗水连续两天发生自杀炸弹攻击，夺走至少14条人命。

(德国之声中文网) 印尼又爆自杀炸弹攻击。 周一，两辆机车冲进泗水警察局爆炸，四名警员与两名平民受伤，四名自杀炸弹客死亡。

根据监视器画面，上午8点50分，两辆机车上各载两人，彼此距离很近。车子行驶到位于泗水的警察总局外的检查哨，在一辆汽车旁边停下。案发当时，四名警员检查哨的另一端，两位平民正在走进检查哨。画面上，第一次爆炸过后，紧接着又发生了第二次爆炸。

现在两名平民中有一名已经脱离险境，另一名还情况危急。四名自杀炸弹客死亡。

印尼国家安全部部长宣布，将出动军队 (TNI)支援警方。全面保障国民安全。政治、法律与安全事务统筹部长威兰多表示，总统已经要求警察在军方协助之下确保国民安全。

印尼总统佐科威(Joko Widodo)呼吁国会修改反恐法，给警方更多权限预防恐怖攻击。

Selbstmordanschlag in Surabaya Indonesien (Reuters/Antara Foto/M. R. Hidayat )

印尼泗水三座教堂在10分钟内接连发生爆炸。

连续两日炸弹攻击

周日(13日)早上，印尼第二大城泗水三座教堂遭自杀炸弹攻击，造成13人死亡。印尼警方表示，此次恐攻是由一个六口之家发动，包括一对父母还有他们的4名子女，其中3位未成年，最小的只有9岁。

联合国秘书长古雷斯 (Antonio Guterres)发出声明谴责，并对凶嫌子女被当作人肉炸弹感到震惊，并向被害家属表示哀悼。他也强调联合国会与印尼一起打击极端和恐怖主义。

此次恐攻除了6名炸弹客，也造成7位民众死亡，总共13人因此丧生，还有40多人受伤。印尼总统得知后，谴责这次攻击“野蛮”。

印尼警察总长卡纳非恩 (Tito Karnavian)说，一家人的母亲带着9岁与12岁的女儿，身着穆斯林女子盖头，手腕上绑着炸弹，在蒂博尼哥罗印尼基督教引爆。父亲开着载满炸弹的车冲进泗水中心神召会。他们16和18岁的儿子则骑机车闯入圣玛丽亚天主教堂，引爆身上的炸弹。

卡纳非恩也表示，这个家庭和当地极端组织网络「神权游击队」（Jemaah Ansharut Daulah，JAD）有连结。神权游击队向来支持恐怖组织「伊斯兰国」（Islamic State）。

这一家人是印尼国人，刚刚从叙利亚回到印尼。叙利亚大部分领土都被伊斯兰国控制。伊斯兰国在恐攻后透过旗下阿玛克通讯社（Amaq）宣称犯案。这也是首次伊斯兰国宣称在南亚犯下的罪行。

Anschlagsserie auf Kirchen in Indonesien (Reuters/Antara Foto/Surabaya Government)

一家人中的父亲开着载满炸弹的车冲进教堂引爆。

夏立民/罗法 (美联社、路透社、法新社)

相关内容

Frankreich Geiselnahme in Trèbes bei Carcassonne

南法人质事件中的英雄警员伤重去世 24.03.2018

法国南部小城一家超市周五发生了人质劫持事件，作案者应为伊斯兰恐怖分子。事件共造成4人遇害，其中包括一名自愿用自己交换人质的警员。

Afghanistan Angriff auf Intercontinental Hotel in Kabul

喀布尔豪华酒店发生血腥袭击 21.01.2018

武装分子从豪华酒店的厨房潜入酒店，然后逐门闯入客房。一名目击者称，袭击者有目的的寻找外国人和政府官员。到处有人奔跑逃命，场面极其混乱。

Israel Absturz Kampfjet F-16 nach Einsatz in Syrien

一架无人机引发的多国冲突 10.02.2018

伊朗无人机侵入以色列遭击落，导致以色列对叙利亚发动空袭。猛烈的叙军防空炮火导致以战机坠毁，两名飞行员则跳伞逃回了以色列。伊朗军方称，被击落的无人机本来的目标是“伊斯兰国“。……这场混战到底是怎么回事？

媒体看中国

George Orwells Roman 1984 (Getty Images/J. Sullivan)

墙外文摘：马克思维稳 奥威尔升级

有评论认为，马克思本论“阶级斗争”在中国变成对体制有异见者的斗争；中共的奥威尔式管控已经威胁国际社会普世价值与自由贸易精神。 