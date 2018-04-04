内部消息：大众品牌主管迪斯将接任CEO

（德国之声中文网）据德新社消息，大众监事会本周五将就企业未来领导层结构调整进行磋商，为新的CEO接替米勒铺平道路。会议还将讨论分拆卡车业务、高层人士变动等改革计划。

内部重组对大众而言已是老生常谈。这个全球最大的汽车制造商一直受复杂的结构所困，希望向个别品牌和地区放权。此外，电动汽车业务和网络化也对结构改革提出了要求。大众已在这些领域投入了大量资金。

大众母公司保时捷控股公司（Porsche SE)也向公众透露，大众董事会的变化可能也将导致保时捷控股公司董事会的变化。由保时捷和皮耶希两大家族控制的保时捷控股公司在大众拥有52%的投票权。周二下午，大众优先股一度飙升至日最高点，最后上涨近3%。

米勒2015年在文德恩辞职之后临危受命担任大众掌门人

马蒂亚斯·米勒向《明镜》杂志表示，在他看来，大众最高管理层应该有更多女性、更年轻、更国际化。"这是公司的一个大问题……我非常愿意和监事会讨论在我之后怎样管理这个企业，由谁来管理这个企业。"米勒现年64岁，合同本应至2020年到期。米勒2015年秋接任因柴油门辞职的文德恩（Martin Winterkorn），担任大众总裁。

乐然／叶宣（路透社）