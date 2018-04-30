内特尼亚胡斥伊朗说谎 欧盟：没有证据

（德国之声中文网）莫盖里尼表示，以色列总理内塔尼亚胡目前并没有提供证据证明伊朗没有遵守2015年达成的销毁核武器协定。她指出，国际原子能机构已经公布十份报告，确认伊朗遵守协议规定。如果有人掌握与此相反的情报，就应该向国际原子能机构或协议各方组成的共同委员会汇报。国际原子能机构是负责技术监控的唯一独立国际机构。

对于以色列方面的指控，德国政府一名发言人表示，柏林希望首先对相关情况加以核实。与此同时，德国呼吁展开独立调查。

伊朗："冷饭热炒，老掉牙的指控"

伊朗方面则对内塔尼亚胡有关"德黑兰政府秘密掌握大量核武器制造技术"的指控作出反驳。伊朗外长萨利夫（Mohamed Dschawad Sarif）在推特上表示，这些都是冷饭热炒，老掉牙的指控，国际原子能机构早就对此进行过调查。他同时对美国总统特朗普附和内塔尼亚胡的做法表示抨击。

内塔尼亚胡对伊朗提出严重指控

内塔尼亚胡在此前通过电视转播用多媒体方式呈现大量文件档案，试图证实伊朗正在秘密进行核武器研发，其核计划随时可以重新启动。他表示，相关情报来自伊朗的"秘密核档案库"，以色列特工机关数周前从那里获取数万份文件。

内塔尼亚胡：伊朗撒谎

这位以色列总理表示，相关文件显示伊朗并没有履行其领导层所作出的承诺，继续在切实研发核武器。按照内塔尼亚胡的原话，他所展示的是"伊朗多年来试图向国际社会隐藏，有关秘密核计划的新的关键性证据。"

"伊朗撒谎，"内塔尼亚胡得出这样的结论。他还把2015年达成的国际伊朗核协议称为"糟糕至极的交易"，根本不应该签署。

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美国国务卿蓬佩奥则认为以色列提出的秘密情报是真实的。数周前才从中情局局长一职卸任的蓬佩奥在结束中东访问行程返回美国的飞行途中表示，这次以色列方面公布的许多情报都是美国专家首次见到。

在中东访问期间，蓬佩奥与内塔尼亚胡举行了会晤，并曾了解这次"爆料"的内容。

特朗普：我是对的

美国政府在今后几天内将对是否依然支持伊朗核协议作出决定。特朗普已经表示，内塔尼亚胡所展示的情报显示，他本人对于伊朗的观点是"百分之一百"正确的。

路透社引述一名以色列高层官员称，内塔尼亚胡在3月5日访问华盛顿期间便向特朗普透露了此次“爆料”的内容，并得到特朗普同意，在他5月12日决定是否退出伊朗核协议之前公布相关内容。

特朗普也把伊朗核协议称为"糟糕至极的交易"。但他并没有明确表示，美国是否会退出协议，仅仅表示将继续观察事态进展。特朗普同时提到，也有协商达成新协议的可能。

特朗普必须在5月12日之前决定，美国是否继续搁置针对伊朗的制裁措施。这也实际上意味着美国是否还认可伊朗核协议。该项协议的其它签署方是俄罗斯、中国、法国、英国和德国。

其它国家希望维持核协议

俄罗斯总统普京以及法国总统马克龙在电话交谈中强调，继续支持伊朗核协议。德国和英国也赞成这一立场。普京与内塔尼亚胡通话时表示，俄罗斯认为必须坚持核协议。

按照2015年签署的该项协议，伊朗政府向联合国安理会常任理事国（美法英俄中）和德国承诺，最迟到2025年大幅限制其核计划。协议目标是，伊朗无法研制核武器。作为回报，国际社会结束对于伊朗的制裁措施。内塔尼亚胡要求宣布协议无效，或加以完善。以色列认为，宿敌伊朗的核计划对本国生存构成威胁。

周二，也就是“爆料”之后一天，内塔尼亚胡语气有所缓和。他表示，以色列并非寻求与伊朗开战。在被CNN问道是否准备与伊朗开战时，内塔尼亚胡表示：“没有人寻求这样的发展。伊朗是改变地区规则的那一方。”

石涛/谢菲（路透社，德新社，法新社，DW Live）