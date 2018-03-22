关税：人人喊打却无所不在 | 经济纵横 | DW | 22.03.2018

美国总统确定的对进口钢、铝的惩罚性关税似乎是随心所欲的攻击性行为。其实，在全球贸易的复杂世界里，它们可是日常现象。
（德国之声中文网）从北京到布鲁塞尔，商界、政界人士都警告说，美国总统特朗普颁布的对进口钢、铝的惩罚性关税有可能导致贸易战。
美方称，相关关税意在阻止中国继续在世界市场上倾销廉价产品，从而使其他国家的竞争者处于不利地位；特朗普的批评者们则担心会事与愿违，重创他本想帮助的美国市场上的生产商和消费者。
时下的贸易冲突不过是众多持续不断的贸易纠纷的一个例子罢了。其中一些纠纷已延续数十年，并不断扩大，得到解决的前景黯淡。华盛顿的贸易伙伴或对手们眼下正不满地高喊"犯规！"，但其实，只要符合自己的利益，它们也一再实施惩罚性关税。
1. 钢-一个棘手问题
作为对中国巨量过剩产能的反应，特朗普要对钢征收25%的进口税。虽然这一决定激怒了若干美国政治家，并使华盛顿的主要贸易伙伴们惴惴不安，其实，他的前任们在位时也是这么做的。比如，奥巴马就把用于汽车制造的冷轧钢板的进口关税提高了522%。
2002年，乔治·W·布什提高了钢的进口关税。不过，因美国汽车生产商开始把生产基地转移至钢价低的国家，他又不得不取消了提税规定。这一来，欧盟被迫提高关税，以阻止中国人把不能在美国销售的廉价钢转移至欧洲市场。
现在，欧盟威胁对美国实施报复措施。早在现有数据公布前，欧盟就对中国钢征收了最高达73%的关税。最终，北京自己也对廉价钢征收15%的出口税，以期对本国生产商稍加抑制。不过，生产商们总能轻易绕开这一惩罚性关税。去年12月，北京又取消了该税。
2.还有美国铝不？
特朗普总统同样宣布了对进口铝征收10%的关税，也是意在制约中国的过剩产能。全球生产的铝一半来自中国，但出口美国的铝仅为其中的10%。不过，新近以来，数字明显增加。另一方面，从2013至2016年，美国铝业削减了工作岗位约60%，该国所消费的铝有90%需进口。
欧盟对铝实施的进口税从3-7.5%不等。面对中国廉价出口从美国转向欧洲，欧洲的铝生产商们要求得到更多保护的呼声可能很快也会高涨。布鲁塞尔暂时已威胁将对约100种美国商品征收惩罚性关税，其中包括花生酱、橙汁和波本威士忌。
3．不只是钢
对钢、铝的惩罚性关税引起轰动，其实，数月来，华盛顿已经悄悄地提高了对铸铁产品的关税，也是因为其所称的北京的攻击性贸易政策。一家中国企业尤其受创：对其产品的关税高达110%，为的是使其不再能比美国产品更便宜。
欧盟似乎因特朗普的计划吃惊不小，但实际上，布鲁塞尔多年来就对众多中国产品征收了惩罚性关税，以保护自己不受得到补贴的中国金属产品的冲击。今年一月，布鲁塞尔对中国铸钢征收15-38%的进口税。目前，欧盟方面对50多种中国产品征收反倾销税，这些产品中包括熨斗和自行车。
4. 汽车问题不简单
欧盟威胁对特朗普的惩罚性关税动议采取反制措施之时，特朗普已示意要对欧洲汽车征收惩罚性关税。分析家们指出，这将严重打击德国和英国的高档车生产商。美国目前征收2.5%的关税；欧洲人的关税是10%；中国对所有进口汽车及零配件征收25-31%的关税，2016年前甚至更高。
加上其它关税，进口汽车在中国的售价要贵出可类比中国汽车70-80%。为避免这一关税，外国生产商只能与中方企业建立50：50的合资企业。美国总统特朗普不久前威胁说，如果美国汽车生产商再把生产基地迁至墨西哥，就将对其征收15-35%的关税。
5．光伏板和洗衣机
2018年，特朗普对中国光伏板以及来自韩国和中国的洗衣机征收首批惩罚性关税。对中国光伏板的30%的关税是在欧盟对中国进口产品发出相关要求后不久就实施的。印度亦快速跟进，征收70%进口关税。
6. 农民的担心
美国农场主和食品生产商害怕布鲁塞尔或北京对特朗普的关税计划作出的回应。中国和欧盟是美国农产品的主要进口方。大豆、 谷物和其它不宜久藏食品有可能在各方达成妥协前便腐烂，因此尤其受到威胁。美国商家们最近刚因中国方面减税而获益。减税所涉商品中就有肉类和威士忌。北京是想借此刺激国民的购买欲望。
数十年来，华盛顿和布鲁塞尔在如何看待做过荷尔蒙处理的美国肉类商品的问题上争议不休。1989年起，欧盟禁止进口此类美国肉产品。欧盟同中国之间也有类似冲突：中国人抱怨说，欧盟对中国鸡肉产品的进口额度规定得过低。
7．涉及天空的争议
去年9月，华盛顿曾试图对加拿大飞机生产商庞巴迪的C系列飞机征收300%的进口税。此前，美国飞机制造商波音控告称，由于得到加拿大和英国政府的非法补贴，庞巴迪以低于原生产成本的价格向美国航空公司出售飞机。不过，美国国际贸易委员会（ITC）否认了这一点，并称所要求的惩罚性关税属于非法。
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