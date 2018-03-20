关税之争继续 美国又出新招 | 经济纵横 | DW | 21.03.2018

（德国之声中文网）欧美之间的贸易争端正处于胶着状态，美国宣布增收钢铝关税后，双方一直无法达成共识。欧盟贸易事务专员马尔默斯特鲁姆（Cecilia Malmström）同美国商业部长罗斯（Wilbur Ross）举行会谈后，又紧接着于周三会晤了特朗普总统的商业事务专员罗伯特·莱特希泽（Robert Lighthizer）。 欧盟贸易事务专员的目标很明确，她希望美国能够豁免欧盟所有28个成员国，使他们不受增收钢铝关税的影响。迄今为止，美国已经暂时豁免了邻国加拿大和墨西哥，同澳大利亚则在进行相关的谈判。

德国经济部长阿尔特迈尔认为，欧美能否达成共识完全取决于双方是否有解决问题的意愿。周二结束会谈日程后，阿尔特迈尔发表推文称："如果我们愿意，共识就有可能。"阿尔特迈尔的发言人稍后解释说，这里的"我们"是指欧盟和美国。

在布宜诺斯艾利斯举行的G20财长会议周二闭幕，与会各国未能就共同谴责美国关税政策达成共识。在三月20日的闭会声明中，各国财长和央行行长呼吁各国就贸易问题展开"进一步对话和行动"。

参加会议的美国财长姆努钦（Steven Mnuchin）否认有关特朗普政府加征钢铝关税是在推行保护主义的说法。

姆努钦表示："这与保护主义无关，""我们需要准备好为维护美国的利益而行动，捍卫自由、公平和互惠贸易。"他说，特朗普总统早就宣布了要对不公平贸易采取措施的计划，"总会有遭遇报复的风险……但我们不怕开打贸易战。"

就在欧盟争取美国豁免其钢铝关税的同时，美国商业部周二又公布了一些新的反倾销关税措施。欧盟成员国中的英国、西班牙和意大利受到直接影响。具体涉及的产品包括合金钢索和碳素钢。据称，英国出口美国的上述产品低于市价147，63%。

此外，美国还将对来自中国和印度的不锈钢法兰盘征收反倾销关税。不过，商业部有关上述产品倾销价格的评判还需要得到美国国际贸易委员会的审核确认。上述反倾销关税同周五即将实施的增收关税性质不同，不涉及国家安全的考量。