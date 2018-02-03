 关于运动，这些知识你是否了解？ | 科技环境 | DW | 14.04.2018
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科技环境

关于运动，这些知识你是否了解？

整天埋首办公桌的你，是否也很想在业余时间运动一下？但是什么时间运动最为合适？在哪里运动更加有益身心？

Marathonläufer (Fotolia/ruigsantos)

（德国之声中文网）每个人内在的生理时钟都规范了身体的运作，包括何时适合运动这件事。  

原则上，你可以在早上运动。但因为不是所有的身体机能都已开始全速运转，因此早上比较适合做的是持久性运动，例如慢跑、骑脚踏车或有氧体操之类。运动最好是在早餐之前开始，但切记不可空腹。午餐之后适合休息，你的身体大约需要两小时来消化食物。

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从下午4点开始到晚上7点，则是最好的锻炼时间，因为此时身体正在全速运转中。下午最适合进行重量训练，以及网球或武术等高强度且需要技巧的持久性运动，弗洛贝斯（Ingo Froböse）医师建议，在运动时如果身体感觉轻松，我们可以视情况增加运动的强度。傍晚也是一个很好的运动时段，但最好在8点之前结束，因为这时我们的身体的运作机能会开始缓慢下降。

四肢麻痹的隐藏危机

如果你长时间以相同姿势坐着，有时候手脚会感觉被针扎或麻痹。这些现象多半没有害处，只要我们再度活动四肢，麻痹感觉便会消失。当神经无法获得足够氧气或被阻扰，身体就会出现麻痹的情况，这个时候会有信讯传到脑部，指示我们的身体移动以达至放松。  如果手脚经常处于"沉睡状态"又久久不能消散，最好要寻求医疗协助。这有可能代表患上椎间盘突出、多发性硬化症，或一种遗传症状--多发性神经病，令神经对压力变得敏感。

 动动脚有益健康  

要避免停滞不动造成血栓，除了穿弹力袜外，其实你可以做一些简单运动来保持腿部的血液循环。第一步，光是轮流下上移动你的脚趾和脚跟就很有用。接下来，你可以用双手抓住座位扶手，在不站起来的情况下让自己向上延伸离开座位。从上一个动作重回座位后，让你的脚底板平行地贴稳地板，然后用力地按压你的大腿几次。重复以上动作几次收效更佳，且由于完全可以在座位上完成，因此也不会引起其他人侧目。当然，如果可能的话，还是每隔一个小时就起来走几步吧。  留在密闭房间容易缺氧，当你安坐办公室时呼吸会变得浅薄，导致疲劳和专注力不足。相反，在新鲜空气中运动时，身体会吸入更多氧气和从肺部排废气，令我们更有活力和心情更好，在恶劣天气下也同样奏效！所以当你精神萎靡和疲惫不堪，去大自然呼吸一下新鲜空气吧！

 新鲜空气也有疗效

有韩国医生曾经对一批老年女士进行实验，让43人到树林散步一小时，19人在城市散步，结果发现到树林散步的人血压明显较低，动脉弹性亦有改善，相反在城市散步的一群身体状况没有变化。一个日本研究显示在树林中散步能降低血压、心跳率和压力荷尔蒙。东京的日本医学院也发现，有迹象显示在树林散步能启动免疫系统中一种对抗癌症的天然杀手细胞。

游言/罗法/李芊

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Diät

    十大减肥妙招

    避免过度节食！

    过度限制饮食可以在很短的时间内减少很多的体重，但减少的主要是水分和肌肉，而很少脂肪。因此一旦恢复正常饮食，体重便会出现反弹。过度节食还会带来如头痛，恶心或口臭等后果。从长远来看，只有彻底改变饮食结构才有助于减肥。

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Schlankmacher

    十大减肥妙招

    低热量食品优先！

    谁想要减肥，控制体重，就应该多食水果和蔬菜。大多数蔬菜和水果含有多种维生素和矿物质，而且水份多，热量少。此外还要多喝水，以促进新陈代谢。辛辣食物也具有相同作用。

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Dickmacher

    十大减肥妙招

    少吃容易发胖的食物！

    最容易导致肥胖的食品不是油脂，而是精制的碳水化合物如精白面粉制品，速食食品和所有含糖或果糖的食品。此外，还有甜饮料和快餐。同时也应避免酒精，酒的蛋白或糖等卡路里含量是其它食品的两倍。

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Essgewohnheiten

    十大减肥妙招

    改变饮食习惯！

    即便采取了这些措施，也有必要合理控制饮食：要减肥必须做到一日三餐定时定量，早餐可以丰盛些。此外还要慢嚼细咽，这样能更快获得饱腹感。只吃八分饱很重要。

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Sport

    十大减肥妙招

    要多运动！

    经常运动是减肥不可缺少的一个途径。体育锻炼增加能量消耗和燃烧脂肪。对于初学者来说，步行或水中体操是一个很好的选择，有助于保护脊柱和关节。之后建议进行几乎所有的耐力运动，如跑步，骑自行车或游泳。至少每周3次每次30分钟。

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Schlafen

    十大减肥妙招

    充足的睡眠！

    睡眠太少第二天更容易有饥饿感。睡眠不足还会导致荷尔蒙失调，增加食欲，影响新陈代谢。此外，睡眠不知会导致引发饱腹感的瘦蛋白激素减少，同时促进食欲的生长素荷尔蒙增加。因此要想减肥，必须保障足够的睡眠。

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Baden

    十大减肥妙招

    洗冷水澡！

    洗冷水澡刺激脂肪燃烧，帮助你减肥。特别是冷水刺激大腿，髋部和臀部棕色脂肪组织时，会迅速促进新陈代谢。水温应从最初的20摄氏度逐渐降至15摄氏度，但不要再低。在寒冷的早晨洗冷水浴15分钟，可以促进全天的新陈代谢。

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Muskeln

    十大减肥妙招

    锻炼肌肉！

    肌肉大约占体重的40％。甚至不运动时，也会消耗比脂肪组织多三倍的热量。肌肉昼夜消耗着热量，是最重要的脂肪杀手之一。经常锻炼的肌肉比不锻炼的肌肉具有更多的“脂肪燃烧炉”。肌肉越多，消耗的热量和脂肪就越多。

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Stress

    十大减肥妙招

    减轻压力！

    压力是导致发胖的最大心理因素之一。因此，减轻压力是减肥的一个重要环节。压力荷尔蒙可以大幅度引发饥饿感和食欲，导致对食物的渴望无法控制，尽管身体无需补充营养。因此说，没有压力的生活是燃烧脂肪的最佳途径之一。

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Einkaufen

    十大减肥妙招

    不要饥饿时采购！

    大量采购时，购物车中肯定会装上不利减肥的食品。因此，应该饭后采购。通常饱食之后对众多的美食就减少了朵颐的乐趣。


 

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十大减肥妙招  

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