关于运动，这些知识你是否了解？

（德国之声中文网）每个人内在的生理时钟都规范了身体的运作，包括何时适合运动这件事。

原则上，你可以在早上运动。但因为不是所有的身体机能都已开始全速运转，因此早上比较适合做的是持久性运动，例如慢跑、骑脚踏车或有氧体操之类。运动最好是在早餐之前开始，但切记不可空腹。午餐之后适合休息，你的身体大约需要两小时来消化食物。

从下午4点开始到晚上7点，则是最好的锻炼时间，因为此时身体正在全速运转中。下午最适合进行重量训练，以及网球或武术等高强度且需要技巧的持久性运动，弗洛贝斯（Ingo Froböse）医师建议，在运动时如果身体感觉轻松，我们可以视情况增加运动的强度。傍晚也是一个很好的运动时段，但最好在8点之前结束，因为这时我们的身体的运作机能会开始缓慢下降。

四肢麻痹的隐藏危机

如果你长时间以相同姿势坐着，有时候手脚会感觉被针扎或麻痹。这些现象多半没有害处，只要我们再度活动四肢，麻痹感觉便会消失。当神经无法获得足够氧气或被阻扰，身体就会出现麻痹的情况，这个时候会有信讯传到脑部，指示我们的身体移动以达至放松。 如果手脚经常处于"沉睡状态"又久久不能消散，最好要寻求医疗协助。这有可能代表患上椎间盘突出、多发性硬化症，或一种遗传症状--多发性神经病，令神经对压力变得敏感。

动动脚有益健康

要避免停滞不动造成血栓，除了穿弹力袜外，其实你可以做一些简单运动来保持腿部的血液循环。第一步，光是轮流下上移动你的脚趾和脚跟就很有用。接下来，你可以用双手抓住座位扶手，在不站起来的情况下让自己向上延伸离开座位。从上一个动作重回座位后，让你的脚底板平行地贴稳地板，然后用力地按压你的大腿几次。重复以上动作几次收效更佳，且由于完全可以在座位上完成，因此也不会引起其他人侧目。当然，如果可能的话，还是每隔一个小时就起来走几步吧。 留在密闭房间容易缺氧，当你安坐办公室时呼吸会变得浅薄，导致疲劳和专注力不足。相反，在新鲜空气中运动时，身体会吸入更多氧气和从肺部排废气，令我们更有活力和心情更好，在恶劣天气下也同样奏效！所以当你精神萎靡和疲惫不堪，去大自然呼吸一下新鲜空气吧！

新鲜空气也有疗效

有韩国医生曾经对一批老年女士进行实验，让43人到树林散步一小时，19人在城市散步，结果发现到树林散步的人血压明显较低，动脉弹性亦有改善，相反在城市散步的一群身体状况没有变化。一个日本研究显示在树林中散步能降低血压、心跳率和压力荷尔蒙。东京的日本医学院也发现，有迹象显示在树林散步能启动免疫系统中一种对抗癌症的天然杀手细胞。

游言/罗法/李芊