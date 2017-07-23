关于歌德学院，这些你知道吗？ | 非常德国之趣味德语 | DW | 23.03.2018

（德国之声中文网）歌德学院诞生于1951年，最初的任务是在德国培训外国的德语教师。由于需求很大，歌德学院开始在德国物色多处地点建立分支。当时的选择条件是：小地方，风景如画，能够看到战后德国最好的一面。
提供德语课、培训教师和举办相关的文化活动逐渐成为歌德学院的任务重点。1959-1060年，歌德学院开始在国外广泛设点。
1968年，受学生运动的影响，歌德学院开始在文化项目方面涉及社会政治议题以及先锋艺术。
1976年，德国外交部与歌德学院签署一份框架协议，其中将歌德学院定为一所独立的文化机构。
1989-1990年，由于东欧的开放，歌德学院1990年代在该地区集中展开活动，成立了大量分支机构。
2008年，歌德学院将特别的重点放在非洲。
如今，歌德学院的德语考试标准受到国际认可。除德语课、德语教学材料、教师培训、学术研究、语言政策动议之外，歌德学院还支持国际文化合作，涉及电影、舞蹈、音乐、戏剧、展览、文学和翻译领域。
单就电影而言，歌德学院每年展播2500场电影，从经典默片到最新德语影院大片都有。
目前，世界上98个国家设立有159所歌德学院。在德国有12所歌德学院以及总部。
歌德学院的官方网站显示，全球有27.8万人上过歌德学院的德语课，48.4万人参加过歌德学院的德语考试。
去年，歌德学院在世界各地举办了32000场次的文化活动，参与人数达到1600万人。
在歌德学院的官网上，也列出了上一年为歌德学院的各个项目提供资助支持的机构、基金会、企业和个人名单，包括了许多德国大企业、知名基金会，也有一些较小的协会、个人的姓名都列在其中。
歌德学院如今还提供网络德语课程，以及为难民提供的多种语言的德语学习APP。
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看图学德国谚语
Das Auge isst mit
中国食文化讲究色香味俱全，第一就是卖相。德语谚语也是此义：眼睛跟着一起吃饭。
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Der Ton macht die Musik
研究者说，在人与人的交流中，我们说话的内容仅占一小部分，更重要的是语气、表情等表达方式。这句谚语也有这个意思：调子决定音乐。
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Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr
这句谚语直译过来是：小汉斯不学习，长大了也再也不会学了。与中文里“少壮不努力、老大徒伤悲”颇有异曲同工之妙。
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Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach
“手里有一只麻雀，好过屋顶有一只鸽子。”据说，过去，人们曾以鸽子为食物，实在不行也吃麻雀。这句话的意思有点像“聊胜于无”。
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Pech im Spiel, Glück in der Liebe
这句话原句的意思是：没有牌运，但有桃花运。或许有点像中文里常说的：赌场失意，情场得意。
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Ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen
这句话也可译成：问心无愧、高枕无忧。直译过来是，良心是柔软的睡枕。
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Viele Köche verderben den Brei
原句的意思是：“厨师多，坏了一锅汤。”厨房里只能有一位大厨，否则就“砸锅”了。中文中类似的俗语有：“艄公多了打烂船”。
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Kleider machen Leute
人靠衣装——看来这句话真是跨文化的普遍现象。
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Scherben bringen Glück
岁岁（碎碎）平安：据说这句德语谚语来自犹太人的婚礼习俗。在德国也有结婚前一晚打碎瓷盘、瓷杯的传统。
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Lügen haben kurze Beine
“谎言的腿很短”，这句话的含义是，谎话走不了多远就会被揭穿。
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Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn
这句话几乎可以与“瞎猫碰见死老鼠”完全对应，尽管原句是：盲鸡偶尔也能找到一粒谷子。
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Jeder ist seines Glückes Schmied
“每个人都是自己幸福的锻造师”，也就是说，每个人要为自己的幸福承担责任。
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Aller guten Dinge sind drei
德语谚语说：好事成三。中国人说，好事成双。
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Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus
“你对着树林喊什么，回声也喊什么。”这句话也很像另一句德语谚语：“种什么，收什么。”它的意义还包括，我们如何对待别人，别人也如何对待我们。
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Morgenstund hat Gold im Mund
一日之计在于晨。原句直译是：早晨的时光嘴里有金子。类似的英语谚语说：早起的鸟儿有虫子吃。
（据Goethe-Institut官网）