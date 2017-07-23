关于歌德学院，这些你知道吗？ | 非常德国之趣味德语 | DW | 23.03.2018

（德国之声中文网）歌德学院诞生于1951年，最初的任务是在德国培训外国的德语教师。由于需求很大，歌德学院开始在德国物色多处地点建立分支。当时的选择条件是：小地方，风景如画，能够看到战后德国最好的一面。

提供德语课、培训教师和举办相关的文化活动逐渐成为歌德学院的任务重点。1959-1060年，歌德学院开始在国外广泛设点。

1968年，受学生运动的影响，歌德学院开始在文化项目方面涉及社会政治议题以及先锋艺术。

1976年，德国外交部与歌德学院签署一份框架协议，其中将歌德学院定为一所独立的文化机构。

1989-1990年，由于东欧的开放，歌德学院1990年代在该地区集中展开活动，成立了大量分支机构。

2008年，歌德学院将特别的重点放在非洲。

如今，歌德学院的德语考试标准受到国际认可。除德语课、德语教学材料、教师培训、学术研究、语言政策动议之外，歌德学院还支持国际文化合作，涉及电影、舞蹈、音乐、戏剧、展览、文学和翻译领域。

单就电影而言，歌德学院每年展播2500场电影，从经典默片到最新德语影院大片都有。

目前，世界上98个国家设立有159所歌德学院。在德国有12所歌德学院以及总部。

歌德学院的官方网站显示，全球有27.8万人上过歌德学院的德语课，48.4万人参加过歌德学院的德语考试。

去年，歌德学院在世界各地举办了32000场次的文化活动，参与人数达到1600万人。

在歌德学院的官网上，也列出了上一年为歌德学院的各个项目提供资助支持的机构、基金会、企业和个人名单，包括了许多德国大企业、知名基金会，也有一些较小的协会、个人的姓名都列在其中。

歌德学院如今还提供网络德语课程，以及为难民提供的多种语言的德语学习APP。

看图学德国谚语 Das Auge isst mit 中国食文化讲究色香味俱全，第一就是卖相。德语谚语也是此义：眼睛跟着一起吃饭。

看图学德国谚语 Der Ton macht die Musik 研究者说，在人与人的交流中，我们说话的内容仅占一小部分，更重要的是语气、表情等表达方式。这句谚语也有这个意思：调子决定音乐。

看图学德国谚语 Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr 这句谚语直译过来是：小汉斯不学习，长大了也再也不会学了。与中文里“少壮不努力、老大徒伤悲”颇有异曲同工之妙。

看图学德国谚语 Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach “手里有一只麻雀，好过屋顶有一只鸽子。”据说，过去，人们曾以鸽子为食物，实在不行也吃麻雀。这句话的意思有点像“聊胜于无”。

看图学德国谚语 Pech im Spiel, Glück in der Liebe 这句话原句的意思是：没有牌运，但有桃花运。或许有点像中文里常说的：赌场失意，情场得意。

看图学德国谚语 Ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen 这句话也可译成：问心无愧、高枕无忧。直译过来是，良心是柔软的睡枕。

看图学德国谚语 Viele Köche verderben den Brei 原句的意思是：“厨师多，坏了一锅汤。”厨房里只能有一位大厨，否则就“砸锅”了。中文中类似的俗语有：“艄公多了打烂船”。

看图学德国谚语 Kleider machen Leute 人靠衣装——看来这句话真是跨文化的普遍现象。

看图学德国谚语 Scherben bringen Glück 岁岁（碎碎）平安：据说这句德语谚语来自犹太人的婚礼习俗。在德国也有结婚前一晚打碎瓷盘、瓷杯的传统。

看图学德国谚语 Lügen haben kurze Beine “谎言的腿很短”，这句话的含义是，谎话走不了多远就会被揭穿。

看图学德国谚语 Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn 这句话几乎可以与“瞎猫碰见死老鼠”完全对应，尽管原句是：盲鸡偶尔也能找到一粒谷子。

看图学德国谚语 Jeder ist seines Glückes Schmied “每个人都是自己幸福的锻造师”，也就是说，每个人要为自己的幸福承担责任。

看图学德国谚语 Aller guten Dinge sind drei 德语谚语说：好事成三。中国人说，好事成双。

看图学德国谚语 Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus “你对着树林喊什么，回声也喊什么。”这句话也很像另一句德语谚语：“种什么，收什么。”它的意义还包括，我们如何对待别人，别人也如何对待我们。

看图学德国谚语 Morgenstund hat Gold im Mund 一日之计在于晨。原句直译是：早晨的时光嘴里有金子。类似的英语谚语说：早起的鸟儿有虫子吃。



（据Goethe-Institut官网）