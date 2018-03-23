共同谴责毒害案 欧美驱逐逾百俄外交官 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.03.2018

(德国之声中文网) 美国、加拿大等21个欧美国家联合起来，对英国双面间谍遭毒害一案做出回应。美国决定驱逐60名外交官，其他国家也各自驱逐名额不等的俄罗斯外交官。英国感激各国的声援，俄罗斯表示绝对会"一报还一报"。

这些欧美国家包括美国、加拿大、澳洲、挪威，以及16个欧盟国家，包括德、法、意等西欧国家，以及东欧的匈牙利、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛等。

欧盟理事会主席唐纳德·图斯克(Donald Tusk)说道: "我们不排除在短期内采取进一步行动，例如在欧盟的职权范围内加长驱逐名单。"

大规模的联合驱逐行动

美国迅速跟进英国，遣返境内60名外交官，也宣布关闭俄罗斯在西雅图的大使馆。这是美国自从特朗普当选总统以来，采取过最强硬的对俄措施。两党一向都批评特朗普在处理俄罗斯干涉2016大选上面，态度不够坚定。

白宫发言人桑德斯(Sarah Sanders) 说，会跟进驱逐行动主要是因为俄罗斯在"英国的国土上使用军事级的化学武器''。她补充，采取强硬措施可以防止俄罗斯在美国境内做出威胁美国安全的举动。

乌克兰总统波罗申科(Petro Poroshenko)说他们会驱逐13名外交官，批评俄国" 不仅轻视国家的独立主权，也蔑视人命的价值。"

其他国家计划驱逐人数如下: 加拿大、法国、德国、波兰计划驱逐4名；捷克与立陶宛3名；澳洲、意大利、丹麦、西班牙、荷兰2名；爱沙尼亚、拉脱维亚、罗马尼亚、克罗埃西亚共和国、阿尔巴尼亚、匈牙利1名。

奥地利是西方国家中，少数不驱逐外交官的国家之一。" 我们希望当调停的桥梁，所以我们会留着与俄罗斯的沟通管道。" 奥地利总理库尔茨(Sebastian Kurz)说道。

莫斯科不甘示弱

俄罗斯驻美大使安多诺夫(Anatoly Antonov)批评美国响应联合驱逐行动是"错误"的决策，警告美国这么做会伤害美俄关系。

同样地，克里姆林宫发言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)告诉俄国国家通讯社TASS: "一报还一报是古今通用的道理。" 但也说俄国最终如何回应，仍须由总统普京定夺。

随后，俄罗斯外交部发表声明，认为 "英国拉拢的联盟...盲目的跟随欧洲与大西洋共同体的原则，而伤害基本常识、破坏对话共识、有损国际法的原则。"

英国首相特瑞沙·梅告诉国会，驱逐行动 "明确的向国际表态，不能容忍俄罗斯蔑视国际法与践踏国家价值的行为。"

毒杀未遂

3月4日，谢尔盖·斯克里帕尔(Sergei Skripal)和他的女儿尤利娅（Yulia）被人发现昏迷在公园的长椅上。这座公园位在英国南部小城索尔兹伯里（Salisbury），是谢尔盖自从2010年美國與俄羅斯達成交换间谍協議後獲釋，在英国获得庇护之后，长期居住的地点。斯克里帕尔父女两人很快的送往地方医院，至今仍性命垂危。据信，两人很可能是受到名为"新手"（俄文：Nowitschok）神经毒气毒害。

尽管越来越多证据指向莫斯科政府在背后主导，莫斯科至今仍然否认涉案。

罗法／夏立民(美联社、法新社、德新社、路透社)