全球至少三分之一冰川将消融 | 科技环境 | DW | 25.03.2018

即使立即停止二氧化碳排放，世界上的冰川也将继续大幅消融。据一项最新研究，长期来看，全球冰川至少将消融36%
（德国之声中文网）全球冰川消融已呈不可阻挡之势。据不来梅气候学家本·马在恩（Ben Marzeion）教授的研究小组在《自然-气候变化》杂志上发表的一份研究报告，长期来看，全球冰川至少将消融36%。
研究者认为，冰川消融是业已释放的温室气体和气温上升带来的后果。再雄心勃勃的减排计划也只能是不让更多冰川消融。
研究认为，为了将冰川体积保持在现有水平，全球平均气温必须降到工业化前（1870年左右）的水平。世界气象组织的初步数据显示，2017年全球平均气温比1850年工业化前时期高出约1.1摄氏度。
每排一公斤二氧化碳，冰川减少15公斤
冰川形成于千百万年间。研究者认为，每向大气里多排一公斤二氧化碳，长期而言就将将导致14.8公斤冰川冰消融，这还不算上南极和北极的冰层消融。一个人在柏林和纽约之间乘飞机来回一趟就会导致大约100吨冰川冰消融。
研究认为，不管全球气温升高是否能象巴黎气候协议所达成的那样控制在1.5到2摄氏度内，本世纪里冰川消融已成定局。至2100年，冰川都会因迄今排到大气层的二氧化碳而继续消融。
为未来承担起责任
波茨坦气候变化研究学院的阿尔布莱希特（Torsten Albrecht)评论说，这份研究说明，冰川对已经发生的变化会做出持久的反应。冰川以及格陵兰和南极的冰层都有长期记忆，这说明我们对今后的世世代代所肩负的责任，也显示出尽快停止使用化石能源的重要性。
苏黎世大学冰川研究小组组长博尔西（Tobias Bolch)认为，这份研究与以往的研究有许多共同点。他说，人们早已知道，冰川会对过去的气候状况做出反应，需要时间去适应。这份研究的意义在于量化了适应的时间，并且指出，气温升高多少短期内影响不大。
埃尔朗根-纽伦堡大学的气候专家弗尔斯特（Johannes fürst)评价该研究是评估过去及今后发展变化的好工具。他也认为，必须尽快限制全球气温升高的速度，以减少灾害。
他说："全球冰川消融的主要方面是如何在干旱时期保证地区水供应。许多深层小冰川将消失。在水供应压力本来就大的地区，冰川多存在一年，就为找到对应措施争取到一年的宝贵时间。"
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