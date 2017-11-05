 全球至少三分之一冰川将消融 | 科技环境 | DW | 25.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

科技环境

全球至少三分之一冰川将消融

即使立即停止二氧化碳排放，世界上的冰川也将继续大幅消融。据一项最新研究，长期来看，全球冰川至少将消融36%

Schweiz Großer Aletschgletscher (picture-alliance/chromorange/B. Kägi)

瑞士的阿莱奇冰川

（德国之声中文网）全球冰川消融已呈不可阻挡之势。据不来梅气候学家本·马在恩（Ben Marzeion）教授的研究小组在《自然-气候变化》杂志上发表的一份研究报告，长期来看，全球冰川至少将消融36%。

研究者认为，冰川消融是业已释放的温室气体和气温上升带来的后果。再雄心勃勃的减排计划也只能是不让更多冰川消融。

研究认为，为了将冰川体积保持在现有水平，全球平均气温必须降到工业化前（1870年左右）的水平。世界气象组织的初步数据显示，2017年全球平均气温比1850年工业化前时期高出约1.1摄氏度。

  • Datenvisualisierung CHINESISCH CO2 Budget

    八张图看懂气候保护

    平衡打破

    植物生长时，吸收空气中的二氧化碳。碳元素经过食物链，再由动物呼吸重新以二氧化碳的形式回到大气。同时，许多动植物的尸体埋藏地下，成为煤炭、石油等矿物燃料。自然界的碳元素形成了微妙的平衡。然而，人类进入工业时代后，打破了这一平衡。自然界耗费了数十万年时间固定到地底下的碳元素，人类只需几年时间，就能将其燃烧后释放到大气中。

  • Datenvisualisierung CHINESISCH Emissionslücke

    八张图看懂气候保护

    远远不够

    即便按照各国在《巴黎协定》中的减排承诺，依然难以实现将全球升温幅度控制在2摄氏度以内的气候保护目标。

  • Datenvisualisierung CHINESISCH CO2 Emissionen weltweit

    八张图看懂气候保护

    中国居首

    近年来，中国已经成为全球最大的二氧化碳排放国，超越了美国和欧洲。

  • Datenvisualisierung CHINESISCH CO2 Emissionen Welt vs China

    八张图看懂气候保护

    何时回落？

    中国政府此前已经承诺，碳排放在几年后达到峰值，并开始下降。从全球来看，碳排放总量也有望在几年后开始下降。

  • Datenvisualisierung CHINESISCH CO2 per capita

    八张图看懂气候保护

    人均数据

    而在人均碳排放排名中，中国并不靠前。

  • Datenvisualisierung CHINESISCH CO2 vs GDP

    八张图看懂气候保护

    排放强度

    虽然中国的人均碳排放并不靠前，但却依然高于全球平均值。与此同时，中国的人均GDP则略低于全球平均值。

  • Datenvisualisierung CHINESISCH Treibhausgasemissionen nach Sektor EU

    八张图看懂气候保护

    不减反增

    在欧洲，包括发电在内的能源生产是碳排放的大头。不过，这些年不减反增的则是交通领域。

  • Datenvisualisierung CHINESISCH Treibhausgasemissionen nach Sektor Deutschland

    八张图看懂气候保护

    汽车大国

    汽车产业在德国经济中占据极其重要的地位。德国交通领域的碳排放虽然有所减少，但是与其他领域相比依然落后。


每排一公斤二氧化碳，冰川减少15公斤

冰川形成于千百万年间。研究者认为，每向大气里多排一公斤二氧化碳，长期而言就将将导致14.8公斤冰川冰消融，这还不算上南极和北极的冰层消融。一个人在柏林和纽约之间乘飞机来回一趟就会导致大约100吨冰川冰消融。

研究认为，不管全球气温升高是否能象巴黎气候协议所达成的那样控制在1.5到2摄氏度内，本世纪里冰川消融已成定局。至2100年，冰川都会因迄今排到大气层的二氧化碳而继续消融。

为未来承担起责任

波茨坦气候变化研究学院的阿尔布莱希特（Torsten Albrecht)评论说，这份研究说明，冰川对已经发生的变化会做出持久的反应。冰川以及格陵兰和南极的冰层都有长期记忆，这说明我们对今后的世世代代所肩负的责任，也显示出尽快停止使用化石能源的重要性。

Argentinien Gletscher Perito Moreno (Getty Images/AFP/W. Diaz)

阿根廷的佩里托莫雷诺冰川

苏黎世大学冰川研究小组组长博尔西（Tobias Bolch)认为，这份研究与以往的研究有许多共同点。他说，人们早已知道，冰川会对过去的气候状况做出反应，需要时间去适应。这份研究的意义在于量化了适应的时间，并且指出，气温升高多少短期内影响不大。

埃尔朗根-纽伦堡大学的气候专家弗尔斯特（Johannes fürst)评价该研究是评估过去及今后发展变化的好工具。他也认为，必须尽快限制全球气温升高的速度，以减少灾害。

他说："全球冰川消融的主要方面是如何在干旱时期保证地区水供应。许多深层小冰川将消失。在水供应压力本来就大的地区，冰川多存在一年，就为找到对应措施争取到一年的宝贵时间。"
观看视频 01:35

气候变暖导致秘鲁大量冰川融化

DW.COM

巴黎气候峰会："让我们的星球再次伟大"

涉及气候保护的全球会议真可谓是一场紧接一场：波恩举行的联合国气候保护会议刚刚落幕，巴黎的“同一个星球”高峰会议又登场了。本次会议的重点议题是如何为气候保护筹集更多的资金。 (12.12.2017)  

气候保护先驱德国徒有其名？

长期以来，无论是在国际上还是在国内，德国一直被视为气候保护方面的先驱。但近年来的数据显示，德国的气候保护成果乏善可陈，甚至可能无法达到自己的预定目标。 (05.11.2017)  

联合国：1.5度的目标可以实现

联合国气候变化框架组织执行秘书埃斯皮诺萨(Patricia Espinosa)在气候大会期间接受了德国之声的专访。她表示，为了切实有效地遏制全球气候变暖，大家必须对所有选项持开放态度，向可再生能源的转型就是一条正确的道路。 (18.11.2017)  

气候变暖让人类付出代价

美、中、俄等污染大国一再表明不愿为地球的未来承担责任，但对许多国家来说，全球气温升高1摄氏度就已经意味着灾难。 (30.11.2015)  

八张图看懂气候保护

气候保护，谁是先锋？谁拖后腿？这套图表，直观地呈现了全球气候保护之挑战。 (17.11.2017)  

相关音频视频

气候变暖导致秘鲁大量冰川融化  

相关内容

Symbolbild Klimaschutz Wetterveränderung

气候保护先驱德国徒有其名？ 05.11.2017

长期以来，无论是在国际上还是在国内，德国一直被视为气候保护方面的先驱。但近年来的数据显示，德国的气候保护成果乏善可陈，甚至可能无法达到自己的预定目标。

Ruanda Kigali internationales Treffen zum Klimawandel

国际社会通过温室气体协定 15.10.2016

包括美中在内的国际社会达成一致，有关全球禁止使用严重损害气候的氢氟碳化物（HFC）的谈判获突破性进展。

Deutschland Deutsche Autobauer unter Kartellverdach

德国汽车业看好中国市场 03.03.2018

下周四，日内瓦国际汽车展就将开幕。作为本年度的首个欧洲车展，全球汽车厂商自然对此十分重视。德国汽车业眼下正受到柴油尾气丑闻、关税争议等诸多问题的困扰。尽管如此，德国汽车工业协会主席依然保持乐观态度。

经济纵横

Yi Gang Zentralbank China (Reuters/J. Lee)

中国新任央行行长首秀掏出“定心丸”

在中美“贸易战”成为“刷屏”关键词的今天，刚刚上任的中国央行行长向国际社会发出了一种积极的信号，表示中国政府将继续推进改革和开放，直面金融系统体系中的各种风险。 

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。 