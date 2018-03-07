全球最老蜘蛛去世 “宅在家里”是长寿秘诀？

（德国之声中文网）全球已知最长寿的蜘蛛死掉了！也许有人会问，这个消息究竟有着什么样的特别之处？您肯定没想到，这只蜘蛛43岁了，这是非少见的，科学家们认定，名为"16号"的蜘蛛是雌性。

不过这只年迈的陷阱蛛（也称活板门蛛）并不是衰老而死，它是被一只黄蜂蜇死的。它的确可以在天国安息了，"16号"的寿命远远超过先前的记录保持者-人们在墨西哥发现的一只28岁狼蛛。

通常来讲，陷阱蛛的寿命在5到20岁之间。《太平洋保育生物学期刊》（Pacific Conservation Biology Journal）刊登的研究指出，科学家在观察"16号"时收集了关于这个种类蜘蛛的重要信息，它们生活在澳大利亚，人们在花园里有时也会看到陷阱蛛。

澳大利亚西部城市珀斯科廷大学的生物学家马森（Leanda Mason）表示："我们发现，这是全球已知的年龄最大的蜘蛛。它那有意义的一生让人们能够进一步调查陷阱蛛的行为和族群动态。"

有人会说，人工养的试验动物往往比生活在野外环境中长寿，不过"16号"根本不是试验动物。科学家1974年开始研究陷阱蜘蛛的时候发现了它。能够成功地长期进行监测是因为，这种动物不喜欢"搬家"。它们一生的时间几乎都在房屋附近的洞穴中度过。科学家们给地点标记上记号，定期进行观察。通过长期研究，人们发现，这种蜘蛛的寿命与它们的生物特征有关，比如在家"宅着"的生活方式，以及新陈代谢缓慢。

还有，这只陷阱蜘蛛之所以叫"16号"，是因为，它用来开关洞穴的盖子上面有这个数字，"16号"的这扇门还有由蜘蛛丝精心编织的折叶。

有益的昆虫 没它不行 有益的昆虫能吃掉讨厌的蚜虫和蚊子、给果树授粉、清除垃圾。如果真正走近这些小生命，你也会丢掉恐惧。

有益的昆虫 勤劳的小帮手 蜜蜂是人人皆知的模范益虫。他们不仅生产蜂蜜，如果没有他们传授花粉，果树和蔬菜几乎不会结出果实。但全世界范围内，蜜蜂的生存都受到了威胁。在中国的某些地区，蜜蜂甚至已经绝迹。“元凶”是杀虫剂和一种螨虫。

有益的昆虫 大肚汉 瓢虫主要捕食蚜虫和蚧虫等害虫。或许我们因此十分喜欢这种昆虫。一只瓢虫一天能吃50只害虫，一生中能消灭数千只。

有益的昆虫 幼虫也是灭蚜能手 在用生态方法抗虫害的过程中，瓢虫是一个受青睐的帮手。靠它们的帮助，农民们能够完全不依靠化学药剂，清除牙虫和蚧虫。就连看起来有点怕人的瓢虫幼虫也是积极的灭虫能手。

有益的昆虫 模范寄生虫 姬蜂对人类来说一点也不可怕，但它是某些害虫的天敌。姬蜂喜欢把自己巨大的蜂刺刺进飞蛾、甲虫或蚜虫，雌蜂会在对方的身体里产一颗卵，孵化出的饥饿幼虫会把这些虫子从里面掏空。

有益的昆虫 江洋大盗 步行虫像个江洋大盗，最喜欢捕食那些人类希望除掉的害虫，比如水虱、毛虫和蜗牛。就连行动灵敏、体格健壮的马铃薯瓢虫，遇上步行虫那强大的咬合器官也休想逃遁。世界各地都有步行虫，许多是受到保护的种类。

有益的昆虫 爬行者 这是一只甲虫，虽然第一眼看上去它更像一只蠕虫。隐翅虫的翅鞘很短，下面隐藏着折叠得复杂的膜翅。全世界已知共有5万多种隐翅虫，它们喜食小蠹虫、蝇蛆，甚至还吃动植物腐烂的残骸。

有益的昆虫 平和的巨人 看到这样一只大黄蜂，难免让人心生畏惧。其实它毒性还不如一只普通的马蜂。成年大黄蜂最喜欢植物的汁液，但它们用新鲜的“肉”喂食幼虫。一窝大黄蜂一天最多可以捕捉半公斤的昆虫。

有益的昆虫 蜘蛛传奇 有8条腿的蜘蛛虽然不属于昆虫，对人类却十分有益。它们捕捉的对象几乎都是我们讨厌的害虫，尤其喜欢吃蚊子、飞蛾、蚜虫等。

有益的昆虫 让蜘蛛自由生活 所以，不要对蜘蛛感到恶心，不要捻死或打死它们。看到蜘蛛我们应该感到高兴。 作者: Judith Hartl 编译:叶宣



文木/石涛 (德新社，法新社)