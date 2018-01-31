全球最大规模之一：小米递交IPO 敲定香港上市

(德国之声中文网) 小米的招股书并没有包含公司估值、新股发售等详细信息。《南华早报》援引金融圈内人士消息称，小米计划IPO募资至少100亿美元，将成为自2010年友邦保险香港上市以来的最大规模港股新股。该公司的市值目标则为1000亿美元。

这也是中国电商巨头阿里巴巴2014年募资218亿美元在纽约证交所上市以来，全球范围内最大规模的IPO上市。

薄利多销增长迅猛

小米董事长雷军在周四发布了一封公开信，表示小米致力于"创造商业效率新典范"，"许商业以敦厚、许科技以温暖、许大众以幸福"，并强调其高效来自于"主动控制合理的利润、硬件综合净利率不超过5%"。

创立于2010年的小米，立足于生产智能手机，并将业务拓展到智能电视、可穿戴设备等其他电子产品。公司近年来增长迅速，通过互联网营销手段，在中低端手机市场表现优异。在过去三年中，小米的总收入中，智能手机销售占比超过七成。

小米递交了上市申请之后，有望在6月中旬进行招股。根据其招股文件，小米的总收入由2015年的人民币668亿元增至2016年的人民币684亿元，2017年更是大幅上涨到1146亿元人民币。而在盈利能力方面，过去三年中，小米只在2016年度获得了4.9亿元人民币的利润，2015年以及2017年则分别亏损76亿元以及439亿元。不过，2017年度的亏损并非实际亏损，而是因为香港证券交易所对优先股权益有着特殊的计算规则。

在海外市场，小米正在大举扩张。招股书显示，2015年，公司的海外市场营收为 40.5亿元人民币，2016年猛增一倍有余，达到91.5亿元，到了2017年则暴增至320.8亿元，占到了全年总营收的28%。根据小米董事长雷军在周四发布的公开信，在印度的智能手机市场，小米已经是份额第一的厂商。

港股改革吸引中国互联网企业

根据招股书中的信息，小米公司计划将30%的IPO募集资金投入智能手机、电视、笔记本电脑、人工智能音响等核心产品研发中；30%用于扩大投资及强化生活消费品与移动互联网产业链；30%用于全球扩展。还有10%则用作一般营运用途。

港股上市后，小米公司创始人、董事长兼CEO雷军持股比例将约占三成。而由于"同股不同权"，雷军的表决权比重将超过50%，成为小米集团的控股股东。值得一提的是，原本打算在香港上市的中国电商巨头，正是由于当时的港股不允许"同股不同权"之多重股权架构，而转去纽约上市。如今港股改革，将有望吸引包括滴滴、美团等众多中国新经济企业。

不过，也有一些圈内人士担心，体量巨大的小米在香港上市，可能会让众多投资者大量举债来认购小米新股，导致香港证券市场上的流动资金减少，会有一定的不利影响。

文山/乐然/(美联社、财新网等)