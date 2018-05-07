 克里米亚大桥通车 普京亲自驾车剪彩 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.05.2018
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时政风云

克里米亚大桥通车 普京亲自驾车剪彩

备受争议的克里米亚大桥提前六个月竣工，它将打开俄罗斯南部和克里米亚之间的陆路运输通道，缓解该半岛在被俄罗斯吞并之后陷入的运输困境。俄罗斯总统普京周二出席了通车仪式。

Brücke zwischen Russland und Krim mit Vladimir Putin (picture-alliance/AP Images/Sputnik/A. Druzhinin)

（德国之声中文网）俄罗斯总统普京周二亲自出席了克里米亚大桥的通车仪式，这座总长19公里的大桥连接了俄罗斯南部和克里米亚半岛。

这座颇受争议的大桥官方正式名称是"跨刻赤海峡大桥"，它克里米亚和克拉斯诺达尔边疆区，横跨黑海和亚速海水域，将是俄罗斯最长的桥。据俄罗斯卫星通讯社介绍，这座桥具备公路和铁路同时通行的能力。普京周二亲自驾驶一辆卡玛斯喀彻，率领着由30辆卡车组成的车队驶过大桥。大桥于5月16日正式开放汽车通行。

整个工程造价为2280亿卢布（折合约31亿欧元），也将超过葡萄牙里斯本的达伽马大桥，成为欧洲最长的桥。

根据克里姆林宫的声明，大桥原计划2018年年底通车，但是工程进展顺利，工期缩短了六个月。

乌克兰强烈谴责

乌克兰对这一工程进行了批评，认为相关桥梁建设会破坏环境，较大船只将无法穿过该桥到达乌克兰的亚速海港口。

2014年乌克兰革命之后，克里米亚半岛被俄罗斯吞并，亲俄罗斯的分离势力和武装力量控制了该地区。克里米亚自治共和国当年宣布脱离乌克兰，加入俄罗斯联邦。

俄罗斯吞并克里米亚的行动受到了基辅政府和西方国家的强烈谴责，被批评是"非法攫取土地"。

欧盟和美国制裁针对建筑公司

欧盟和美国都将参与大桥建设项目的主体列为制裁对象，尤其是被视为普京亲密盟友的富商罗滕贝格（Arkady Rotenberg），他的公司Stroygazmontazh获得了大桥承建合同。

到目前为止，克里米亚半岛与俄罗斯南部之间的交通运输仍然十分艰难，等待搭乘轮渡的汽车常常排起长龙，而且在冬季暴风雪时期，轮渡也会停运。最简单的物资输送途径是空运。

在乌克兰政府和西方国家实施的制裁封锁政策之下，俄罗斯方面通过水路运送了大量的食品物资到克里米亚半岛。在大桥通车之后，该地区对于水路运输的依赖性将会明显降低。

雨涵/叶宣（法新社、德新社等）

 

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