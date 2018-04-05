假如脸书丑闻发生在中国? 网友说"不算事"

最近，Facebook的总裁小扎恐怕有些扎心。用户数据泄露丑闻让这个全球最大的社交媒体面临前所未有的信任危机。在大洋彼岸，中国网友们也对此各抒己见，而百度总裁李彦宏的“隐私论”更是助燃了这一讨论。
（德国之声中文网）Facebook（中文：脸书）的数据泄密丑闻仍在发酵。可能受到影响的用户数量已经超过8700万，其中也包括270万欧盟用户。而最令人惊讶的是：Facebook在两年半前就已经得知此事！
Facebook的首席运营官桑德伯格（Sheryl Sandberg）周五表示，"剑桥分析"在两年半前告知有关数据泄露的情况，但当时该英国数据分析公司保证，已经删除这些数据，因此Facebook没有深究。
对此，Facebook的创始人、总裁扎克伯格（被中国网友亲切称为"小扎"）应该后悔不已。他近日屡次向公众道歉，称辜负了大家的信任。一些知名企业（例如电动汽车特斯拉）冻结了其Facebook帐号；而Facebook更是因为股价跳水而市值在2天内蒸发了近500亿美元。
假如发生在中国？
在大洋彼岸的中国，人们对该事件也颇为关注。《新京报》等媒体发文探讨，假如"脸书泄密"发生在中国的可能结果。
对此，有中国网友回应："第一，不用假如。第二，发生了也是屁大点事。"
在这次Facebook数据泄密事件中，微博上很常见的评论就是劝这位脸书总裁"快来中国吧，来了中国这都不算事"。一位微博网友写道："我们中国企业一来就直接了当的要电话通讯录，要不你也别用我的APP了。"
当然也有一些网友"称赞"国家的英明，表示"中国不让进是有道理的"（Facebook自2008年在中国一直遭到封锁、无法登陆）。另一些人不仅"庆幸"自己用不上，还调侃地说，反正在中国"用了脸书也不会影响选举或投票结果"。
还有网友模仿李彦宏说："有隐私吗？[哈哈][哈哈][哈哈]我们百度是不存在的……。"
李彦宏"躺枪"
事实上，百度总裁李彦宏最近话题很足，也和这次Facebook数据泄密脱不开干系。在丑闻的风口浪尖，李彦宏在中国发展高层论坛上公开表示，"中国人对隐私没那么敏感，中国人愿用隐私换便利"。
一石激起千层浪。网友纷纷不干了："我怎么就不敏感了？""你凭什么代表我？"
《中国新闻周刊》的韩冰也发文，表示"不是中国人愿意用隐私换便捷，而是我们根本没得选"。
新加坡《联合早报》的作者林展霆则称，"大数据时代，人人都在裸奔"的说法不无道理。他说，"李彦宏的'隐私论'或许只是说出了其他企业无法启齿的老实话。只不过，在隐私越来越廉价的时代，人们'露'给谁看，还是想有一定的话语权的。"
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