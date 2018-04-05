假如脸书丑闻发生在中国? 网友说"不算事"

（德国之声中文网）Facebook（中文：脸书）的数据泄密丑闻仍在发酵。可能受到影响的用户数量已经超过8700万，其中也包括270万欧盟用户。而最令人惊讶的是：Facebook在两年半前就已经得知此事！

Facebook的首席运营官桑德伯格（Sheryl Sandberg）周五表示，"剑桥分析"在两年半前告知有关数据泄露的情况，但当时该英国数据分析公司保证，已经删除这些数据，因此Facebook没有深究。

对此，Facebook的创始人、总裁扎克伯格（被中国网友亲切称为"小扎"）应该后悔不已。他近日屡次向公众道歉，称辜负了大家的信任。一些知名企业（例如电动汽车特斯拉）冻结了其Facebook帐号；而Facebook更是因为股价跳水而市值在2天内蒸发了近500亿美元。

扎克伯格最近应该比较闹心

假如发生在中国？

在大洋彼岸的中国，人们对该事件也颇为关注。《新京报》等媒体发文探讨，假如"脸书泄密"发生在中国的可能结果。

对此，有中国网友回应："第一，不用假如。第二，发生了也是屁大点事。"

在这次Facebook数据泄密事件中，微博上很常见的评论就是劝这位脸书总裁"快来中国吧，来了中国这都不算事"。一位微博网友写道："我们中国企业一来就直接了当的要电话通讯录，要不你也别用我的APP了。"

当然也有一些网友"称赞"国家的英明，表示"中国不让进是有道理的"（Facebook自2008年在中国一直遭到封锁、无法登陆）。另一些人不仅"庆幸"自己用不上，还调侃地说，反正在中国"用了脸书也不会影响选举或投票结果"。

还有网友模仿李彦宏说："有隐私吗？[哈哈][哈哈][哈哈]我们百度是不存在的……。"

李彦宏"躺枪"

事实上，百度总裁李彦宏最近话题很足，也和这次Facebook数据泄密脱不开干系。在丑闻的风口浪尖，李彦宏在中国发展高层论坛上公开表示，"中国人对隐私没那么敏感，中国人愿用隐私换便利"。

一石激起千层浪。网友纷纷不干了："我怎么就不敏感了？""你凭什么代表我？"

《中国新闻周刊》的韩冰也发文，表示"不是中国人愿意用隐私换便捷，而是我们根本没得选"。

新加坡《联合早报》的作者林展霆则称，"大数据时代，人人都在裸奔"的说法不无道理。他说，"李彦宏的'隐私论'或许只是说出了其他企业无法启齿的老实话。只不过，在隐私越来越廉价的时代，人们'露'给谁看，还是想有一定的话语权的。"