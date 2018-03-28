保险巨头吴小晖判囚18年 充公百亿财产

（德国之声中文网）吴小晖案由上海市第一中级人民法院审判，在网页发布判决。吴小晖集资诈骗罪判囚15年，剥夺政治权利4年，没收财产95亿元人民币。另一项以职务职务侵佔罪，则判入狱10年，没收财产10亿元人民币。法院决定判处总共18年有期徒刑，剥夺政治权利4年，没收财产105亿元人民币，并且追缴违法所得及其孳息。

判决：虚假信息瞒骗监管机构

判决指吴小晖隐瞒股权实控关係，他以个人实际控制的多家公司掌管安邦财险、安邦集团，并先后担任副董事长、董事长、总经理等职位。2011年1月起，吴小晖以安邦财险等公司为融资平台，指令他人使用虚假材料，骗取保监会批准及延续销售投资型保险产品。及后于2011年7月至2017年1月，指令他人製作虚假财务报表、披露虚假信息、虚假增注资、虚构偿付能力、瞒报保费收入等，欺骗监管机构和公众。他以承诺还本付息高于银行同期存款利率作为诱饵，用超越保监会批准的规模，向公众销售投资型保险产品非法吸取巨额资金。

期间吴小晖以虚假名义，将部分超募保费转移至个人实际控制的过百家公司，为自己归还公司债务、投资经营、向安邦集团注资等，实际骗取逾652亿元人民币。他也利用职务便利，非法侵佔安邦财险100亿元保费资金。

安邦十年三级跳 红二代资本打贪起点？

今年52岁的吴小晖由被捕到宣判不足一年。安邦2月被政府接管，4月公布获得一家国有基金注资608亿元人民币，以确保安邦偿付能力充足，同时将会寻求新的私方投资人，注资后政府将持有公司98%股份。

据报吴小晖经历过三次婚姻，头两任妻子都是地方官员的女儿，2004年他与中共元老邓小平外孙女邓卓芮结婚，并于同年创建安邦保险。安邦最初只是经营汽车保险，但在短短约十年之间，一踊成为中国前三甲龙头保险企业。不但在国内收购金融机构股权，吸取数以百亿美元资金；同时积极扩张版图，斥资逾150亿美元高调在海外大举收购，最引人注目的是2014年以19.5亿美元，买下曼哈顿著名的纽约华尔道夫酒店，另外也在比利时、荷兰、韩国等地併购多家银行及保险公司。有外媒报道指安邦曾经与特朗普女婿贾里德·库什纳洽谈房地产合作，但谈判去年告吹。

安邦与「红二代」关係密切，除了吴小晖第三任妻子来自邓小平家族，董事会还包括中共开国元帅陈毅之子陈小鲁。近期中国监管机构就多次喊话，要严厉打击国内金融界乱象，压抑金融风险。其中前保监会主席项俊波4月正式被起诉受贿，他被认为是金融界的大老虎，与吴小晖案关係密切。有分析认为，中共选择安邦作为突破口，是要让反腐行动进入「红二代」商圈。

李芊 / 夏立民（综合报道）