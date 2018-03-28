保险巨头吴小晖判囚18年 充公百亿财产

（德国之声中文网）吴小晖案由上海市第一中级人民法院审判，在网页发布判决。吴小晖集资诈骗罪判囚15年，剥夺政治权利4年，没收财产95亿元人民币。另一项以职务职务侵佔罪，则判入狱10年，没收财产10亿元人民币。法院决定判处总共18年有期徒刑，剥夺政治权利4年，没收财产105亿元人民币，并且追缴违法所得及其孳息。
判决：虚假信息瞒骗监管机构
判决指吴小晖隐瞒股权实控关係，他以个人实际控制的多家公司掌管安邦财险、安邦集团，并先后担任副董事长、董事长、总经理等职位。2011年1月起，吴小晖以安邦财险等公司为融资平台，指令他人使用虚假材料，骗取保监会批准及延续销售投资型保险产品。及后于2011年7月至2017年1月，指令他人製作虚假财务报表、披露虚假信息、虚假增注资、虚构偿付能力、瞒报保费收入等，欺骗监管机构和公众。他以承诺还本付息高于银行同期存款利率作为诱饵，用超越保监会批准的规模，向公众销售投资型保险产品非法吸取巨额资金。
期间吴小晖以虚假名义，将部分超募保费转移至个人实际控制的过百家公司，为自己归还公司债务、投资经营、向安邦集团注资等，实际骗取逾652亿元人民币。他也利用职务便利，非法侵佔安邦财险100亿元保费资金。
安邦2014年斥資19.5亿美元，买下曼哈顿金融街核心地段的纽约华尔道夫酒店。
安邦十年三级跳 红二代资本打贪起点？
今年52岁的吴小晖由被捕到宣判不足一年。安邦2月被政府接管，4月公布获得一家国有基金注资608亿元人民币，以确保安邦偿付能力充足，同时将会寻求新的私方投资人，注资后政府将持有公司98%股份。
据报吴小晖经历过三次婚姻，头两任妻子都是地方官员的女儿，2004年他与中共元老邓小平外孙女邓卓芮结婚，并于同年创建安邦保险。安邦最初只是经营汽车保险，但在短短约十年之间，一踊成为中国前三甲龙头保险企业。不但在国内收购金融机构股权，吸取数以百亿美元资金；同时积极扩张版图，斥资逾150亿美元高调在海外大举收购，最引人注目的是2014年以19.5亿美元，买下曼哈顿著名的纽约华尔道夫酒店，另外也在比利时、荷兰、韩国等地併购多家银行及保险公司。有外媒报道指安邦曾经与特朗普女婿贾里德·库什纳洽谈房地产合作，但谈判去年告吹。
安邦与「红二代」关係密切，除了吴小晖第三任妻子来自邓小平家族，董事会还包括中共开国元帅陈毅之子陈小鲁。近期中国监管机构就多次喊话，要严厉打击国内金融界乱象，压抑金融风险。其中前保监会主席项俊波4月正式被起诉受贿，他被认为是金融界的大老虎，与吴小晖案关係密切。有分析认为，中共选择安邦作为突破口，是要让反腐行动进入「红二代」商圈。
李芊 / 夏立民（综合报道）
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登高跌重？中国高管的“高危”生活
安邦吴晓晖“不能履职”
2017年6月14日，安邦集团在官网发表声明，称董事长吴晓晖"因个人原因不能履职，已授权集团相关高管代为履行职务"。《纽约时报》引述知情人士称，吴小晖遭到拘留。此前5月1日，安邦曾发表公开信，指责《财新》“捏造其‘有过三次婚姻’的不实报道，炮制其‘夫妻关系已经确认中止’等谣言”。
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被单蒙头，轮椅推走
《纽约时报》报道说，今年1月27日凌晨，45岁的肖建华坐在轮椅上被人从香港四季酒店带走，他的头被像床单或毯子的东西蒙着。2月1日，肖建华名下最主要的“明天系”集团刊登头版广告，称肖是“在国外养病”。报道称，肖可能与曾庆红的亲属有过生意往来。
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中国媒体：首位电信落马一把手
据财新网报道，中国电信原董事长常小兵2015年12月被带走，主要涉及其在2004-2015年担任中国联通董事长期间的问题。2017年5月，常小兵被判被判六年，受贿376万元。
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南航总经理
2015年11月，中纪委宣布，中国南航董事长司献民“涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查”。2017年4月，司献民被判利用职务之便，“为他人在合作经营、承揽工程等事项上提供帮助”，受贿789万元，判刑10年半。
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“私募一哥”徐翔
中国官方新华社报道，2015年11月1日，泽熙投资总经理徐翔“通过非法手段获取股市内幕信息，从事内幕交易、操纵股票交易价格，被公安机关依法采取刑事强制措施”。身着白色阿玛尼西装的徐翔在宁波杭州湾跨海大桥附近被抓。纽约时报报道，在2015年夏股灾时，泽熙旗下的基金收益仍逆市上涨。2016年4月，徐翔“涉嫌操纵证券市场和内幕交易犯罪”被正式批捕。
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证券大佬被逮捕
2015年9月15日，新华社称，中信证券总经理程博明因涉嫌内幕交易、泄露内幕信息被公安机关调查。2016年4月，程博明被逮捕。财新网关注到，新华社同一时间发布了徐翔、程博明批捕的消息。纽约时报报道说，中信证券是政府控制的“国家队”的重要成员；一些专家担心，这种信息可能会泄露出去，令一些投资者获得不公平的优势。
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长江证券原董事长杨泽柱坠亡
2016年1月6日，长江证券发布公告称，董事长杨泽柱“涉嫌违纪，正在接受组织调查”。《新京报》报道称，自2015年下半年以来，证券行业成为反腐重地，杨泽柱被查一度被猜测为金融领域反腐余波未了，但有媒体消息称，杨泽柱被查或与其任职湖北国资委主任期间有关。1月26日，杨泽柱坠楼身亡。《财经》报道称，其子曾涉嫌巨额诈骗。
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“协助调查”，内容不明
金融时报报道，2015年12月，复星集团董事长郭广昌在失联四天后现身。报道称，失联期间他在协助中国当局进行一项调查。报道称，在中国政府的反腐运动中，郭广昌是受到波及的最知名的民营企业家。当他在公司内部会议上再度现身时，全场起立欢迎。
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国泰君安国际总裁现身履职
《金融时报》报道，2015年12月，国泰君安国际董事会主席阎峰在失踪5周后现身，并恢复履职。报道称，中国当局当时正在调查股市违规行为。《新京报》报道说，2015年A股跌宕起伏，下半年证券行业成为反腐重地，多名证监会官员、券商和私募的高管被调查。
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蒋洁敏落马
2013年，出任国资委主任仅半年的前中石油董事长蒋洁敏因“涉嫌严重违纪”被调查。2015年10月，蒋洁敏被判受贿罪、巨额财产来源不明和滥用职权罪，判刑16年。《纽约时报》报道称，蒋洁敏和曾任四川省委副书记的李春城的倒台释放了中共调查周永康的信号。
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刘汉被处决
财新网报道，四川富商刘汉被抓前资产达400亿元。报道称，2004年，刘汉“从北京神秘富商周滨夫妇手上高价购入的四川茂县的一个旅游项目”，“周滨由此获利上千万”。新华社报道，2015年2月9日，刘汉因“犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、故意杀人罪等罪”被执行死刑。