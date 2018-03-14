俄驱逐60美外交官 美严词回应

(德国之声中文网)俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergey Lavrov)今天表示，俄国将驱逐60名美国外交官，要求他们在4月5日前离境，并关闭美国驻圣彼得堡（Saint Petersburg）领事馆，以报復美国因前俄国间谍遭毒害採取的驱逐行动。

路透社报导，白宫表示这在美国预期中，“俄罗斯的回应并不让人意外，美国会看着办” 。也批评此举恶化美俄关係。

俄国: 将对其他国家以牙还牙

俄罗斯外长拉夫罗夫说，俄方已告知美国大使这些“报復措施，包括驱逐相同人数的外交官，以及决定撤销让美国驻圣彼得堡总领事馆运作的许可”。

拉夫罗夫表示，对其他驱逐俄国外交官的国家，莫斯科也将以牙还牙 (tit for tat)。他指控英国“强迫各国跟进反俄路线”。

美国：俄罗斯自我孤立

针对俄罗斯的报復行动，美国国务院表示，俄罗斯驱逐美国外交人员的做法是毫无道理，“保留进一步採取行动的权利”。

美国国务院发言人诺尔特（Heather Nauert）今天在例行记者会上表示，“从俄方提供的名单来看，他们根本不想对两国在乎的议题进行对话”。她强调，“美国驱逐俄罗斯外交官等行为是回应俄罗斯在英国领土谋杀一名英国公民和他女儿”。她也强调，联合国化学武器公约禁用军事级别神经毒剂诺维乔克（Novichok），这是第一次在战争之外被使用。

毒杀未遂 受害者状况稳定

前俄国间谍斯克里帕尔（Sergei Skripal）和女儿尤丽娅(Yulia Skripal)在英国遭神经毒剂攻击，美国日前宣布驱逐60名俄国外交人员，其他西方国家也纷纷驱逐俄国外交人员。

斯克里帕尔和女儿尤丽娅目前状况维持稳定。有消息传出，尤丽娅恢復情况良好，但斯克里帕尔还是性命垂危。

夏立民/罗法 (路透社、法新社、美联社)