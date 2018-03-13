俄罗斯购物中心大火 数十人亡 | NRS-Import | DW | 26.03.2018

(德国之声中文网) 俄罗斯克麦罗沃一购物中心于周日(25日)下午发生大火，疏散逾百名民众，截至周一上午共计53人身亡。

"我们进入现场之后发现更多尸体，现在确定遇难人数已经高达48人。" 这是稍早消防中心的主管Vladlen Aksyonov受媒体采访时说的话，而现在这个数字已经上修到53人。

火势已经扑灭，但是大楼屋顶坍塌，因此消防人员仍在极力排除障碍进入高楼层抢救生还者。

位于克麦罗沃的冬樱购物中心(Winter Cherry) 共有四层楼，设有剧院、餐厅与商店街。周日发生的火灾疑似以顶楼为起点往下层延烧。Interfax新闻社的消息指出，延烧范围超过1000平方公尺。

当地媒体TASS报导宣称购物中心疏散了超过100名民众，但目前仍有数十人失踪。人们在社群媒体上贴出告示寻找他们的亲友，政府也在附近的学校设立了紧急应变中心，前来寻找失踪亲友的民众提供协助。

警方已经开始调查起火原因，但尚未得出结论。

电视台播出了人们从冒着黑烟的窗户往外跳的画面。从建物内部也拍摄到人们在烟雾弥漫的楼梯间尝试突破消防门往外逃生的影像。

俄罗斯国家调查者说四个人在火灾发生后已经被逮捕，包括购物中心的所有人与承租店面的店长。负责重案的调查委员会也表示他们正在尝试把购物中心的主要持有人拘捕到案。

购物中心克麦罗沃是俄国的矿业中心，距离首都莫斯科3600公里远。

罗法/谢菲(美联社、路透社)