俄罗斯“浮动切尔诺贝利”出海

（德国之声中文网）本周六，俄罗斯的一座浮动式核反应堆离开了圣彼得堡的造船场。

这个名为"罗蒙诺索夫院士"的浮动核能发电厂在前首都的港口修建完成后，已经被拖入海中开始了漫长的旅行。

这座核电站将穿越波罗的海，经过挪威的北角到达俄罗斯西北部的摩尔曼斯克，并在那里装载燃料。

然后，整个浮动核电站将前往俄罗斯的远东地区，进入楚科奇靠近北极的海岸。该核电站预计于2019年正式投入使用。它的任务是为周边的一座港口城市、以及一个石油钻井平台和海水淡化厂提供电力。

预计，这座双核反应堆将能给西伯利亚一港口地区的20万居民提供生活用电。

切尔诺贝利在乌克兰和邻国白俄罗斯留下了大片无法居住的地区

下一个切尔诺贝利？

环保主义者对这个浮动的核设施提出了激烈的批评，绿色和平组织称它是"浮动的切尔诺贝利"。

他们还称这是"冰上的切尔诺贝利"。1986年在当时苏联控制下的乌克兰发生的切尔诺贝利核事故是历史上最严重的核灾难，导致当地居民大规模撤离，并在乌克兰和邻国白俄罗斯留下了大片无法居住的地区。

俄罗斯正急于开采西伯利亚地区丰富的石油和天然气资源，这些资源的分布被认为一直延伸至北极。

全球气温变暖导致北极冰川迅速融化，为俄罗斯开辟了通向北方的新航线。同时，克里姆林宫也正积极加强在该地区的军事部署。

任琛/乐然（美联社、德新社）