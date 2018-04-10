俄罗斯欲推谴责美国决议 安理会表决失败

（德国之声中文网）在俄罗斯的要求下，联合国安理会周六（4月14日）召集了紧急会议，对莫斯科提交的谴责美英法空袭叙利亚行为的决议草案进行表决。西方的军事打击行动是对他们认为叙利亚政府使用化学武器的回应。上周末，距离大马士革不远的杜马市遭到疑似化武袭击，而以美国为首的西方国家均表示阿萨德政府应为此负责。

安理会在表决前，各方进行了激烈的辩论。联合国秘书长古特雷斯呼吁各方保持克制，避免任何形式的武力升级。他重申对化武事件进行调查的重要性，只有调查才能确认它们的使用者。俄罗斯提交的决议草案的内容包括，谴责西方发射导弹袭击的行为践踏了国际法以及联合国宪章。联合国宪章框架下允许的军事打击只有两种情况，一是自卫还击，第二个是有安理会授权。

此外俄罗斯呼吁美国以及同盟者结束对叙利亚的侵略。在这项表决中，15个安理会成员国中只有俄罗斯、中国和玻利维亚投了赞同票，4国弃权，8个国家投了反对票。

英国驻联合国大使皮斯（Karen Pierce）发言时表示，"为制止今后发生人道灾难，我们同最亲密盟友实施的军事打击叙利亚不仅正确而且合法。"美国驻联大大使黑利（Nikki Haley）也认为，导弹袭击是"正义、合法，也是恰当的。""我今早已跟总统通话，他说，'如果叙利亚政府再次使用毒气，美军已经装弹上膛准备开火'。"她还说，"我们的总统既画下红线，也会执行。"

俄罗斯驻联合国大使内本西亚（Vassily Nebenzia）部分宣读了普京总统的一份声明，称西方的行动是对国际社会的公然蔑视，不愿等待化武机构对此调查的结果出炉。"禁止化学武器组织"（OPCW）目前正在叙利亚首都大马士革，本周末有望进入被指遭到化武袭击的杜马市。

一些国家对美英法精准打击叙利亚的立场：

英国：特里莎·梅首相认为除了军事打击外，别无选择，但动武的目的不是要推翻阿萨德政府。但英国国内民众只有28%的人同意政府的做法。土耳其总统埃尔多安说，导弹袭击是对叙利亚政府"非人道进攻"的回击。以色列总理内塔尼亚胡"完全支持空袭行动"。中国的立场是，反对动用暴力，认为在叙利亚冲突的题上，只存在政治解决途径。