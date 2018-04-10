 俄罗斯欲推谴责美国决议 安理会表决失败 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

俄罗斯欲推谴责美国决议 安理会表决失败

美国及英法对叙利亚的导弹袭击结束后，俄罗斯呼吁联合国安理会召开紧急会议谴责西方国家的行为。不过只有包括中国在内的3个国家赞同这一决议草案。

USA UN-Sicherheitsrat - Abstimmung gegen Russische Resolution (Reuters/E. Munoz)

只有俄罗斯、中国和玻利维亚投了赞同票，4国弃权，8个国家投了反对票

（德国之声中文网）在俄罗斯的要求下，联合国安理会周六（4月14日）召集了紧急会议，对莫斯科提交的谴责美英法空袭叙利亚行为的决议草案进行表决。西方的军事打击行动是对他们认为叙利亚政府使用化学武器的回应。上周末，距离大马士革不远的杜马市遭到疑似化武袭击，而以美国为首的西方国家均表示阿萨德政府应为此负责。

DW.COM

在叙利亚政府军是否使用化学武器的问题上，中国低调且一如既往地支持俄罗斯的路线。只要阿萨德政权稳固，北京就暂时没有采取行动的必要。 (13.04.2018)

作为对叙利亚政府上周被指使用化学武器的回应，美国联合英国和法国对叙利亚军事设施实施“精准打击”。在俄罗斯、德国、中国等国纷纷就此表明态度的同时，特朗普宣布“使命完成了”。 (14.04.2018)

自冷战结束，西方和俄罗斯之间的关系已多次受到考验。数年来，乌克兰危机、更尤其是叙利亚战争再度加剧了这一紧张关系。在西方多国对俄罗斯的盟友叙利亚实施空袭后，危机有可能进一步升级。 (14.04.2018)

安理会在表决前，各方进行了激烈的辩论。联合国秘书长古特雷斯呼吁各方保持克制，避免任何形式的武力升级。他重申对化武事件进行调查的重要性，只有调查才能确认它们的使用者。俄罗斯提交的决议草案的内容包括，谴责西方发射导弹袭击的行为践踏了国际法以及联合国宪章。联合国宪章框架下允许的军事打击只有两种情况，一是自卫还击，第二个是有安理会授权。

此外俄罗斯呼吁美国以及同盟者结束对叙利亚的侵略。在这项表决中，15个安理会成员国中只有俄罗斯、中国和玻利维亚投了赞同票，4国弃权，8个国家投了反对票。

英国驻联合国大使皮斯（Karen Pierce）发言时表示，"为制止今后发生人道灾难，我们同最亲密盟友实施的军事打击叙利亚不仅正确而且合法。"美国驻联大大使黑利（Nikki Haley）也认为，导弹袭击是"正义、合法，也是恰当的。""我今早已跟总统通话，他说，'如果叙利亚政府再次使用毒气，美军已经装弹上膛准备开火'。"她还说，"我们的总统既画下红线，也会执行。"

俄罗斯驻联合国大使内本西亚（Vassily Nebenzia）部分宣读了普京总统的一份声明，称西方的行动是对国际社会的公然蔑视，不愿等待化武机构对此调查的结果出炉。"禁止化学武器组织"（OPCW）目前正在叙利亚首都大马士革，本周末有望进入被指遭到化武袭击的杜马市。

一些国家对美英法精准打击叙利亚的立场：

英国：特里莎·梅首相认为除了军事打击外，别无选择，但动武的目的不是要推翻阿萨德政府。但英国国内民众只有28%的人同意政府的做法。土耳其总统埃尔多安说，导弹袭击是对叙利亚政府"非人道进攻"的回击。以色列总理内塔尼亚胡"完全支持空袭行动"。中国的立场是，反对动用暴力，认为在叙利亚冲突的题上，只存在政治解决途径。

相关内容

USA Sitzung des UN-Sicherheitsrats in New York

美俄为叙利亚“尚未确认的”化武案针锋相对 10.04.2018

叙利亚传出平民遭政府军化武攻击的消息，美国为此在安理会上质问俄罗斯，而俄罗斯坚称没这回事。如今，联合国在当地的工作人员表示，他们也无法确认化武袭击确有其事。

People at hospital after alleged chlorine gas attack in Idlib

美国导弹威胁 俄伊指责别有用心 12.04.2018

俄罗斯总统的发言人无视美国总统特朗普的“推特外交”，呼吁保持谨慎。 特朗普早些时候曾警告俄罗斯要“准备好”美国对叙导弹“会来的”。

USA | UN-Sicherheitsrat - Vertreter Russlands und UK streiten über Fall Skripal

双面谍毒杀事件：联合国安理会俄英互怼 06.04.2018

联合国安理会上，俄罗斯和英就前双料间谍斯克里帕尔遭毒剂袭击事件大打口水战；无一方有妥协之意。莫斯科称英国是在从事“宣传战”。

评论分析

China Skyline von Hongkong bei Nacht (Imago/Westend61)

专访 : 香港新闻自由前景倾向悲观

香港记者协会日前公布新闻自由指数调查结果，公众评分创五年来新低，香港记者协会主席杨健兴就此接受德国之声专访。 