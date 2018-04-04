俄罗斯未获毒害案共同调查权

(德国之声中文网)俄罗斯要求禁止化学武器组织(OPCW)召开紧急会议，昨日，俄罗斯在会议上提出参与调查双面间谍毒杀案。俄罗斯先前并未受邀参加英国向OPCW申请执行的特别调查。

俄罗斯的提议获得中国、阿塞拜疆、苏丹、阿尔及利亚、伊朗等国支持。在协会全体41个会员国当中，只有38国出席，且只有21国投下有效票。这21国之中，15票反对、6票赞成。俄罗斯的请求未获通过。

俄罗斯驻OPCW代表说，只要俄罗斯没有办法参与毒剂的检验，他们就不会承认OPCW检验出的结果。

但是，英国认为俄罗斯提出共同调查的要求十分不合理，也怀疑他们意图破坏OPCW检验报告的公信力。

英国外交大臣约翰逊(Boris Johnson)说，"俄罗斯的动机十分明显，那就是就算这个国际组织所做的研究报告独立又公正，他也要减损他的效力。"

欧盟倒是非常肯定俄罗斯已经做好不承认检验结果的准备。

俄罗斯诉诸国际组织解套

英国的波顿道恩国防实验室在周二宣布，他们没有办法肯定前双面间谍斯科里帕尔与他女儿是被源自哪个国家的神经毒剂所害。 俄罗斯原先以为这项声明代表英国机构办事不力，有助于他们获得共同调查权。

俄罗斯驻联合国代表内本西亚(Vassily Nebenzia)说，俄罗斯已向联合国安理会要求在4月5日召开公开会议，讨论英国对莫斯科的指控。英国认为俄罗斯不会获得其他会员国支持。英国外交大臣约翰逊(Boris Johnson)说: "俄罗斯只有一个目标，那就是模糊焦点。自从他在英国国土上使用军事级别的毒剂以来，他都持续在模糊事实、混肴视听。"

互相驱逐外交官

俄罗斯在英国境内使用化学武器一事，已经扩大成国际外交风暴。

由于俄罗斯始终否认涉案，三月底，英国政府和其它26个国家总共驱逐了140多名俄罗斯外交官出境。仅华盛顿就驱逐了60名俄罗斯秘密情报人员。几天后，俄罗斯也驱逐了美国60名外交官以及另外23国的59名外交官，其中也包括4名德国外交官。

中毒地点在家中

据英国调查人员公布的消息，前俄罗斯双重特工斯克里帕尔（Sergej Skripal）显然是在其家中中毒。英国反恐部队公布的消息称，专家们在其家中发现了浓度最高的神经毒气。

3月4日，现年66岁的斯克里帕尔与其33岁的女儿尤丽娅（Yulia Skripal）被发现在索尔兹伯里的一个公园长椅上不省人事，后被送入医院治疗。 目前尤丽娅情况稳定，斯克里帕尔仍命悬旦夕。

禁止化学武器组织的工作是负责确保1997年签订的《禁止化学武器公约》得以落实。他们已经开始分析此案的毒剂样品，预计下周公布两个合作实验室的分析结果。

英国特务机构也相信他们已经锁定俄罗斯制造毒剂的所在地。根据时代杂志周三的报导，英国早在3月4日就已经开始密切观察该地。



罗法/谢菲(路透社、美联社)