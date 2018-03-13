俄罗斯商场大火 普京:犯罪性疏忽

(德国之声中文网) 俄罗斯克麦罗沃一购物中心于周日(25日)下午发生大火，共计64人身亡，包含40名孩童。调查人员发现，火灾警报系统被关闭，许多出口也遭到非法封闭。消防人员仍在瓦砾中极力搜寻罹难者遗体。

俄罗斯总统普京在当地时间27日清晨抵达事故现场，在购物中心前献花悼念火灾中丧身的民众。“到底发生了什么?不是武力攻击也不是沼气外泄。民众和小朋友们是来这边玩的。上网人数统计显示，这么多人丧生。为什么? 因为犯罪性疏忽，因为不负责行事。”

位于克麦罗沃的冬樱购物中心(Winter Cherry) 共有四层楼，设有剧院、餐厅与商店街。周日发生的火灾疑似以顶楼为起点往下层延烧。Interfax新闻社的消息指出，延烧范围超过1000平方公尺。

当地媒体TASS报导宣称购物中心当时疏散了超过100名民众。人们在社群媒体上贴出告示寻找他们的亲友，政府也在附近的学校设立了紧急应变中心，前来寻找失踪亲友的民众提供协助。

电视台播出了人们从冒着黑烟的窗户往外跳的画面。建物内部也拍摄到人们在烟雾弥漫的楼梯间尝试突破消防门往外逃生的影像。

俄罗斯国家调查者说四个人在火灾发生后已经被逮捕，包括购物中心的所有人与承租店面的店长。负责重案的调查委员会也表示他们正在尝试把购物中心的主要持有人拘捕到案。

购物中心克麦罗沃是俄国的矿业中心，距离首都莫斯科3600公里远。

罗法/谢菲(美联社、路透社)