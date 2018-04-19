俄罗斯和叙利亚正在销毁使用化武证据？

（德国之声中文网）美国谴责叙利亚和俄罗斯阻挠在原叛军重镇杜马对疑似使用化武事件进行调查。美国国务院指出，这两个国家企图清理化武袭击目标并销毁证据，为此，人们已掌握了有说服力的线索。不仅如此，俄罗斯代表与大马士革政府拖延"禁化武组织"进入现场的时间。

西方认为，今年4月7日在叙利亚杜马市使用了化学武器。但大马士革政府对此矢口否认。作为对此举的报复，4月13日美国、英国和法国对叙利亚境内目标实施了精准轰炸，袭击尤其对准那些疑似制造化武的目标。导弹打击之后，美国国防部认为叙利亚政府仍具备发动化武袭击的可能，麦肯锡将军（Kenneth McKenzie）表示，"他们仍具备发动有限袭击的能力，这一点我无法排除"，但他还说，目前没有迹象显示"他们正在进行这方面的准备"。

柏林掌握的信息

据《每日镜报》（Tagesspiegel）的报道，德国政府表示，可以证实叙利亚军队至少在4处使用了化学武器，迹象显示还有另外3处也使用了化学武器，但还不能确认。这是德国外交部国务秘书林德内（Walter Lindner）针对左翼党联邦议员的问询所提供的回复。

化学材料产自德国？

俄罗斯外交部发布消息说，在疑似使用化武地点发现了德国制造和英国制造的化学材料。在原先叛军占领的地区，叙利亚政府军找到产地为德国的"氯气瓶"以及产地为英国的烟幕弹。但俄罗斯外交部没有继续阐述这一发现得出怎样的结论。而目前也找不到任何一个独立方对此给予证实。

李鱼/雨涵（路透社、天主教新闻社、法新社）