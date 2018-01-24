“你难道没姐妹吗？”——强奸视频引发众怒

（德国之声中文网）一名穿校服的女孩躺在街上，一边喊叫，一边拼命抵抗；一名男青年的膝盖压在她胸部，光天化日之下，强拉下她的裤子，抓她的臀部和阴部。男青年的朋友拍下的这段50秒长的视频记录了这一性攻击行为。据摩洛哥媒体报道，该事件今年1月初发生在首都马拉克什北城。

此次强暴行为前天才为公众所知。因为作案人和他的朋友公布了视频，以公开羞辱那名16岁女学生。该少女此前拒绝屈服于他们的敲诈企图。在长达两个月的时间里，女孩自己隐瞒了这一被性侵事件，甚至也未告知家人。

社交媒体上反应不一

两天来，该视频在社交媒体上广泛流传，激起很多人的怒火。推特和脸书上出现了专用标签"#واش_ماعندكش_ختك "（"你难道没姐妹吗？"）这是视频里少女的一句哀求。

网民的反应中呈现出两种倾向：一种是：竞相呼吁严惩性强暴者，或向女性提供防卫建议；另一种是，强调女方要负主要责任，原因是，她们过度自由化。

国家和社会做得太少

众多反应的主调是：在打击性犯罪方面，国家和社会做得太少。其实，在公众的巨大压力下，摩洛哥当局已经多次对性暴力事件作出反应。在这一新近事件中，两名嫌犯均已被捕。

2013年，国王默罕默德六世曾赦免一名姦童惯犯，在社交媒体上引起强烈不满，很多人甚至上街抗议，迫使国王取消赦免令，并亲自看望了受害人家属。在摩洛哥王室历史上，这是破天荒之举。

保住权力比维护女权重要

摩洛哥国内以及国际公民社会组织对将于今年9月生效的一项法律提出批评。他们指出，该法律不能在案件审理期间给予女性足够的保护，并未能清晰界定家庭暴力和婚姻暴力。

摩洛哥人权律师、联合国人权奖得主里亚迪（Khadija Ryadi）也同意这一判断。不过，在这位前摩洛哥人权组织主席看来，根本之恶是在另一个地方："当局的快速反应主要是为平息众怒，而实际上，当局缺乏真正解决问题的政治意愿。"

对里亚迪来说，即使法律得到实施，性暴力也难以仅以严刑得到控制。要有效打击性犯罪，更需要建立起一个有教养、理性的社会、需要有能严肃对待教育使命的学校。她指出，而从1980年代以来，掌权者们阻止的正是这一点，原因是，他们害怕出现一种批评性的、受过教育的、自信的、有可能挑战其非法权力的公共社会。