会见土耳其总统 德国两大国脚被炮轰

（德国之声中文网）分别效力英超劲旅阿森纳和曼城队的厄齐尔和京多安，以及另一名同样具有土耳其血统的埃弗顿球员托松上周日在伦敦的四季酒店受到了土耳其总统埃尔多安的接见。寻求在今年6月24日的大选中获得连任的埃尔多安当时正在英国首都进行为期三天的访问，他此次访英的行程安排还包括与英女王伊丽莎白二世以及首相梅的会晤。

在与土耳其总统的会面中，三名土耳其后裔球星分别赠送了一件自己所效力俱乐部的球衣，并与埃尔多安合影留念。从现场影像资料来看，京多安还在他所赠送的曼城球衣上面签名，写了"致我尊敬的总统先生"字样。而且土耳其执政党"正义与发展党"（AKP）还在推特上发布了相关照片。

代表德国国家队征战国际赛场的京多安，称呼埃尔多安为"我的总统"是非常引人关注的举动。此外厄齐尔参与这次活动也十分令人意外。因为他在2017年接受《南德意志报》采访时就曾经明确表示，自己通常拒绝对政治事件发表评论。"我不喜欢谈论政治"，他当时说。

厄齐尔和京多安周一受到德国足协主席格林德尔（Reinhard Grindel）的点名批评。

"德国足协当然尊重有移民背景的球员的特殊情况，但是埃尔多安并没有对足球精神和德国足协所坚持的价值观予以充分的尊重。我们的球员甘于被利用，以帮助他助选，这不是一件好事。这些球员的行为对德国足协在社会融入方面做出的努力毫无益处"，格林德尔在声明中说。

消息曝光之后，不少德国网友在社交媒体上表达了不满。近年来，在埃尔多安执政之下，土耳其多次因为侵犯人权、压制新闻自由和社交媒体言论的行为而受到批评。在他治下被送进监狱的记者超过任何其它国家。很多德国媒体报道也对埃尔多安政权持批评态度。

尽管厄齐尔和京多安都是在德国西部城市盖尔森基兴出生，并且选择在国际上代表德国国家足球队参加比赛，但是他们二人都来自土耳其后裔家庭。埃弗顿前锋托松也是在德国出生，不过他选择参加土耳其国家队。

他们这次与土耳其总统的会面时机可谓不巧，因为德国国家队主教练勒夫正在准备公布其出征俄罗斯世界杯的初步阵容大名单。厄齐尔和京多安作为两名主力队员，都普遍被认为会入选。但是在周日的会面之后，很多球迷已经开始呼吁把他们开除出德国队。

在推特上，网友们展开了激烈的讨论。有的人问道，在厄齐尔和京多安会见"独裁者"之后，德国国家队是不是应该把他们踢出去？也有人非常愤怒地写道："这简直是令人耻辱的照片：作为德国国家队的球员，厄齐尔和京多安居然在伦敦和土耳其独裁者埃尔多安合影，还为埃尔多安接下来在土耳其的大选造势。德国队是不是该说些什么？"

不过，德国国家队主帅勒夫并没有被舆论左右。周二（5月15日）中午，勒夫公布了2018俄罗斯世界杯初选名单，厄齐尔和京多安的名字赫然在内。