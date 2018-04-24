会见土耳其总统 厄齐尔和京多安会被踢走吗？

（德国之声中文网）分别效力英超劲旅阿森纳和曼城队的厄齐尔和京多安，以及另一名同样具有土耳其血统的埃弗顿球员托松上周日在伦敦的四季酒店受到了土耳其总统埃尔多安的接见。寻求在今年6月24日的大选中获得连任的埃尔多安当时正在英国首都进行为期三天的访问，他此次访英的行程安排还包括与英女王伊丽莎白二世以及首相梅的会晤。
在与土耳其总统的会面中，三名土耳其后裔球星分别赠送了一件自己所效力俱乐部的球衣，并与埃尔多安合影留念。从现场影像资料来看，京多安还在他所赠送的曼城球衣上面签名，写了"致我尊敬的总统先生"字样。而且土耳其执政党"正义与发展党"（AKP）还在推特上发布了相关照片。
代表德国国家队征战国际赛场的京多安，称呼埃尔多安为"我的总统"是非常引人关注的举动。此外厄齐尔参与这次活动也十分令人意外。因为他在2017年接受《南德意志报》采访时就曾经明确表示，自己通常拒绝对政治事件发表评论。"我不喜欢谈论政治"，他当时说。
厄齐尔和京多安周一受到德国足协主席格林德尔（Reinhard Grindel）的点名批评。
"德国足协当然尊重有移民背景的球员的特殊情况，但是埃尔多安并没有对足球精神和德国足协所坚持的价值观予以充分的尊重。我们的球员甘于被利用，以帮助他助选，这不是一件好事。这些球员的行为对德国足协在社会融入方面做出的努力毫无益处"，格林德尔在声明中说。
（左起）京多安、厄齐尔、埃尔多安和托松在伦敦四季酒店合影
消息曝光之后，不少德国网友在社交媒体上表达了不满。近年来，在埃尔多安执政之下，土耳其多次因为侵犯人权、压制新闻自由和社交媒体言论的行为而受到批评。在他治下被送进监狱的记者超过任何其它国家。很多德国媒体报道也对埃尔多安政权持批评态度。
尽管厄齐尔和京多安都是在德国西部城市盖尔森基兴出生，并且选择在国际上代表德国国家足球队参加比赛，但是他们二人都来自土耳其后裔家庭。埃弗顿前锋托松也是在德国出生，不过他选择参加土耳其国家队。
他们这次与土耳其总统的会面时机可谓不巧，因为德国国家队主教练勒夫正在准备公布其出征俄罗斯世界杯的初步阵容大名单。厄齐尔和京多安作为两名主力队员，都普遍被认为会入选。但是在周日的会面之后，很多球迷已经开始呼吁把他们开除出德国队。
在推特上，网友们展开了激烈的讨论。有的人问道，在厄齐尔和京多安会见"独裁者"之后，德国国家队是不是应该把他们踢出去？也有人非常愤怒地写道："这简直是令人耻辱的照片：作为德国国家队的球员，厄齐尔和京多安居然在伦敦和土耳其独裁者埃尔多安合影，还为埃尔多安接下来在土耳其的大选造势。德国队是不是该说些什么？"
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前进俄罗斯！谁是世界杯32强？
俄罗斯
作为本届世界杯的东道主，俄罗斯自动入围。这将是俄罗斯历史上首次主办足球世界杯，也是第11次跻身决赛圈（包括前苏联）。
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前进俄罗斯！谁是世界杯32强？
巴西
自从1930年首届世界杯举办以来，桑巴军团从未缺席决赛圈。这次是巴西队第21次参加世界杯。
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前进俄罗斯！谁是世界杯32强？
伊朗
继东道主俄罗斯和巴西之后，第三支拿到世界杯决赛圈门票的是伊朗。该队实力强劲，在亚洲区预选赛中直到最后一场比赛才首次丢球。
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前进俄罗斯！谁是世界杯32强？
韩国
另一支早早获得参赛权的是韩国队，今年9月初，太极虎与乌兹别克斯坦对阵，一场平淡无奇的0：0之后，他们顺利晋级。
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前进俄罗斯！谁是世界杯32强？
德国
预选赛十战全胜，近乎完美。在小组赛倒数第二轮3：1战胜北爱尔兰队后，德国队顺利出线。
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前进俄罗斯！谁是世界杯32强？
西班牙
2010年世界杯冠军西班牙也是在小组赛倒数第二轮便确定出线，当时他们3：0战胜阿尔巴尼亚，并把同组的意大利队挤到第二位。意大利人最后在附加赛中输给瑞典，无缘世界杯。
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前进俄罗斯！谁是世界杯32强？
尼日利亚
来自非洲的“超级雄鹰”是第一支获得俄罗斯世界杯参赛权的非洲球队，历史上第7次进入世界杯决赛圈。
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前进俄罗斯！谁是世界杯32强？
日本
面对实力不弱的预选赛小组对手沙特阿拉伯和澳大利亚，日本队依然杀出重围，第6次进军世界杯。
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前进俄罗斯！谁是世界杯32强？
沙特阿拉伯
沙特紧随日本之后，获得世界杯门票。澳大利亚屈居第三，必须在附加赛中对阵叙利亚。
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前进俄罗斯！谁是世界杯32强？
哥斯达黎加
最后一秒的进球让哥斯达黎加第5次进军世界杯的美梦成真。在预选赛阶段，该队两次战胜美国（4：0和2：0），实力不可小觑。
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前进俄罗斯！谁是世界杯32强？
墨西哥
在哥斯达黎加之前，墨西哥队已经成功“突围”。曾效力德甲勒沃库森的“小豌豆”费尔南德兹领军的墨西哥队第16次进军世界杯决赛圈。
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前进俄罗斯！谁是世界杯32强？
比利时
预选赛还有三轮，比利时就已经出线。2：1战胜希腊队为他们带来关键的三分。
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前进俄罗斯！谁是世界杯32强？
英格兰
“三狮军团”能第15次入围世界杯，热刺队前锋凯恩（图）居功至伟。不过，该队的小组赛对手实力有限也是原因之一，斯洛伐克、苏格兰和斯洛维尼亚等队无法对英格兰构成实质威胁。
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前进俄罗斯！谁是世界杯32强？
埃及
在长期缺席世界杯后，7届非洲杯冠军埃及终于回归。而他们上一次出现在世界杯决赛圈，还是1990年在意大利。
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前进俄罗斯！谁是世界杯32强？
波兰
过去12年，波兰都是世界杯的“看客”。但凭借“神锋”莱万多夫斯基的出众表现，他们终于在2006年后再次赢得世界杯参赛权。
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前进俄罗斯！谁是世界杯32强？
冰岛
现在估计没有再把冰岛看作“黑马”，2018年的俄罗斯世界杯上也会再现令人热血沸腾的冰岛“战吼”。2：0击败科索沃后，他们成功获得小组第一出线，力压克罗地亚。
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前进俄罗斯！谁是世界杯32强？
塞尔维亚
1：0小胜格鲁吉亚后，塞尔维亚人确定将踏上历史上第二次世界杯之旅。上次是2010年南非。
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前进俄罗斯！谁是世界杯32强？
法国
“高卢雄鸡”2：1击败白俄罗斯，为进军俄罗斯铺平道路。在这场比赛中为法国队建功的是锋线搭档格利茨曼（图左）和吉鲁。
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前进俄罗斯！谁是世界杯32强？
葡萄牙
欧洲区预选赛B组的最后一场比赛成为了真正意义上的决战：葡萄牙面对此前9战全胜的瑞士队。葡萄牙人2：0胜出，直接出线。瑞士队只输一场，就被挤到了附加赛。
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前进俄罗斯！谁是世界杯32强？
阿根廷
巨星梅西在国家队的状态姗姗来迟，但终究还是在关键时刻爆发了！面对厄瓜多尔，梅西上演“帽子戏法”，将球队送上南美区第三的位置，成功进军俄罗斯。
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前进俄罗斯！谁是世界杯32强？
乌拉圭
苏亚雷斯和队友们欢庆胜利：4：2战胜玻利维亚后，该队以小组第二的成绩从南美出线，仅次于巴西。
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前进俄罗斯！谁是世界杯32强？
哥伦比亚
1：1战平秘鲁后，哥伦比亚也从南美州杀出重围。关键时刻，目前效力拜仁慕尼黑的J罗为本队攻入关键一球。
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前进俄罗斯！谁是世界杯32强？
巴拿马
中北美洲预选赛接连上演冷门：多次参加世界杯的美国不敌特立尼达多巴哥，而巴拿马则利用这一大好时机，一举登上前往俄罗斯的航班。
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前进俄罗斯！谁是世界杯32强？
塞内加尔
塞内加尔的出线可谓一波三折。他们与南非队在非洲区D组争夺出线权。2016年11月12日，两队交手，南非队2：1胜出。但后来发现，执法这场比赛的裁判涉嫌操控比赛，故意判给南非队一个点球。这名裁判被国际足联终身禁足，而比赛必须重新进行。塞内尔加2：0击败南非，迎来“迟到的胜利”。
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前进俄罗斯！谁是世界杯32强？
摩洛哥
摩洛哥球员展示了钢铁一般的坚强意志。在“小组决战”中，他们客场面对科特迪瓦，依然毫无惧色，2：0拿下对手，昂首挺进俄罗斯。
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前进俄罗斯！谁是世界杯32强？
突尼斯
虽然最后一场比赛面对利比亚没能进球，突尼斯依然获得俄罗斯世界杯参赛权。0：0的比分足以将竞争对手刚果甩在身后。
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前进俄罗斯！谁是世界杯32强？
瑞士
结果便是一切: 客场1：0战胜北爱尔兰后，瑞士队在巴塞尔主场虽然和对手互交白卷，但足以压倒对手，进军俄罗斯。
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前进俄罗斯！谁是世界杯32强？
克罗地亚
在附加赛中，克罗地亚主场就把希腊队打了个4：1，让客场比赛几乎变得毫无悬念。最后0：0的比分也确保他们得到第五次参与世界杯的机会。
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前进俄罗斯！谁是世界杯32强？
瑞典
瑞典队是世界杯的常客，已经第12次入围，不过2010和2014年都不在此列。而在2006年世界杯上，瑞典队表现不俗，小组出线。但在八分之一决赛中败给当时的东道主德国队。
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前进俄罗斯！谁是世界杯32强？
丹麦
5：1战胜爱尔兰队后，丹麦成为欧洲最后一支出线球队，搭上俄罗斯世界杯的“末班车”。首战0：0后，在第二场比赛中丹麦队早早丢球，但热刺球星埃里克森（图）此后连入三球，逆转战局。
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前进俄罗斯！谁是世界杯32强？
澳大利亚
累死了！澳大利亚球员在出线后估计会这样感慨一番。他们先是参加亚洲区预选赛，结果排名B组第三，必须与A组第三叙利亚进行两场附加赛。结果首战1：1，次站90分钟又打成1：1，通过加时赛才勉强过关。然后他们又要和中美洲的洪都拉斯进行一场“跨洲附加赛”，两场比赛总分3：1胜出，才最终赢得进军俄罗斯的资格。
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前进俄罗斯！谁是世界杯32强？
秘鲁
2018年世界杯预选赛最后一场比赛在秘鲁和新西兰之间展开角逐。最终，秘鲁总比分2-0淘汰新西兰，取得了2018年世界杯最后一张门票，他们将时隔36年再次征战世界杯。
作者: Andreas Sten-Ziemons