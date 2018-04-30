 伊核协议大限在即 英法德续对美施压 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.05.2018
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时政风云

伊核协议大限在即 英法德续对美施压

距离伊朗核协议到期仅剩数天，英法德再度针对伊朗核协议对美喊话，愿就特朗普有疑虑之处协商。他们同时警告，一旦协议失效，战争可能一触即发。

Großbritannien Boris Johnson in London (Reuters/H. McKay)

英国外交大臣鲍里斯·约翰逊即将访美。

(德国之声中文网) 伊核协议即将于5月12日到期，但美国总统特朗普迟迟未表态。伊朗总统哈桑·鲁哈尼(Hassan Rouhani)在该国电视演讲中说，美国和以色列必须知道，他们面对的是团结一致的伊朗，一旦特朗普决定退出伊核协议，"他们很快会前所未有的后悔"。

为了让特朗普打消退出伊核协议的念头，英法德三个欧洲大国近日接力放话，要求美方慎重考虑退出协议一事。法国总统马克龙在5月6日接受德国媒体访问时警告，假如伊核协议失效，"我们将打开战争的潘朵拉之盒"。但他同时补充道"我不认为特朗普想要战争"。

英国驻美大使达罗克(Kim Darroch) 接受美媒访问时表示，"我想我们可以找到一些共同语言，来缓解总统的疑虑"。他所指的疑虑包括伊朗弹道导弹计划、中东冲突中的角色、协议的落日条款等，这些议题原本都不包含在协议中。接续先前访美的法国总统马克龙以及德国总理默克尔，英国外交大臣鲍里斯·约翰逊(Boris Johnson)也排定在本周访问华盛顿，接手游说工作。

德国总统施泰因迈尔则引述了美国前任国务卿克里(John Kerry) 的说法，指伊核协议阻止了战争发生。他认为克里的说法之所以重要，"是因为大家必须知道，一但伊核协议失效会发生什么事？中东地区可能会开启新一轮的军备强化。"他警告，战争的幽灵将随伊核协议瓦解而出现。

Tel Aviv Netanjahu PK Iran Atomprogramm (picture alliance / Photoshot)

以色列总理内塔尼亚胡4月30日表示伊朗正秘密发展核子武器。

各方角力

在美国决定是否退出伊朗核协议前夕，以色列上周突然公布所谓德黑兰政府试图研发核武器的"证据"。特朗普表示，内塔尼亚胡所展示的情报显示，他本人对于伊朗的观点"百分之一百"正确。欧盟外交和安全政策高级代表莫盖里尼却驳斥这一说法，他表示内塔尼亚胡目前并没有证据证明伊朗违反2015年达成的销毁核武器协定。伊朗外长萨利夫（Mohamed Dschawad Sarif）在推特上表示，这些都是冷饭热炒，老掉牙的指控，国际原子能机构早就对此进行过调查。他同时抨击特朗普附和内塔尼亚胡的做法。

英国首相特雷莎·梅办公室上月底也发表声明，指出英、法、德三国都同意，伊核协议仍旧是阻止德黑兰当局取得核子武器的最佳方案。三国将"致力于与美国密切合作，解决伊朗造成的一系列挑战，也包括新协议可能包含的议题在内"。

伊核协议

伊核协议全称是 "联合全面行动方案"(Joint Comprehensive Plan of Action)，于2015年由伊、法、美、中、英、俄、德等国签署。伊朗同意接受限制与监督，确保他没有办法发展核武，以换取国际社会解除金融、能源等多个领域的制裁，海外被冻结的数百亿美元资产也解冻。如果伊朗方面破坏协议，制裁也会重启。

伊核协议允许伊朗根据国际核不扩散标准，在商业、医药和工业等民用领域和平开展核计划。国际原子能机构一再证实，伊朗全面遵守协议。但美国希望对伊朗进行更严厉的制裁，也预期他们很可能会回头继续提炼浓缩铀。特朗普去年十月曾经放话，要是他没看到协议中的"瑕疵"被修正回来，他就会退出。

游言/李芊（路透社，法新社，美联社，德新社）

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