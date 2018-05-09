伊朗拿到中俄“保票” 就看欧盟怎么说了

（德国之声中文网）中国表示愿意和伊朗一道为美国退出伊朗核问题全面核协议寻找解决方案。中国外交部长王毅周日在北京同来访的伊朗外长扎里夫（Mohammed Dschawad Sarif）举行会谈时表示："中方愿同包括伊方在内的有关各方保持沟通协调，本着客观、公正和负责任态度，继续努力维护全面协议。"

王毅表示，伊朗是中国的重要伙伴，中方愿意进一步加强中伊关系。中国官方通讯社周日援引伊朗外长扎里夫的话报道说，有效执行全面协定是各方的责任和义务。扎里夫同时表示，伊朗也将为此付出努力。结束访华行程后，扎里夫已于周一继续前往莫斯科，开始同俄罗斯展开磋商。

上周美国总统特朗普宣布美国将退出伊朗核协定后，中国方面立即作出严厉批评。两年前，国际社会停止对伊制裁后，中伊两国达成协议，计划在今后十年内将双边贸易额提高十倍，达到六千亿美元。加强同伊朗的合作对于中国发起的"一带一路"计划至关重要。

周一，伊朗外长扎里夫在莫斯科同俄罗斯外长拉夫罗夫举行的联合记者招待会上表示，他本次出访行程的目的就是要动员核协定其它签约国在美国退出之后，能够继续履行协约规定的责任和义务。他表示，他此行的目的就是要获取相关国家的"承诺"，以"捍卫伊朗人民的利益"。俄罗斯外长拉夫罗夫表示，俄罗斯和欧洲"必须共同捍卫自身在伊朗核协定中的合法利益。"

结束对中国和俄罗斯的访问行程后，扎里夫将继续前往欧盟总部布鲁塞尔展开游说。在北京和莫斯科获得"承诺"之后，布鲁塞尔的态度显得至关重要。伊朗议会周一在其官方网站上宣称，伊朗副外长阿拉克奇周日在布鲁塞尔举行会谈，并要求欧盟在六十天内做出明确表态。但来自德黑兰的消息称，由德法英三国组成的欧盟"三套车"则要求将回复期限定为90天。

德国经济部长阿尔特迈耶尔（Peter Altmaier）周日在德国电视二台一次访谈节目中表示，"在这个60或90天的期限内，我们将尽全力动员美国政府改变现有立场。如果我们漠视单方面行动在全球范围内带来的局势激化，那么各方最终都将是失败者。"德国外长马斯也在同一档节目中表示，继续执行核协定也符合伊朗的利益，因为该国需要发展经济。

伊朗总统鲁哈尼此前也表示，他主张伊朗继续留在核协定框架内，但前提条件是，德法英三国必须承诺，继续履行核协定所规定的义务，尤其是涉及经济方面的条款。

上周二，美国总统特朗普宣布美国将退出伊朗核问题全面协定。2015年，经过多年的外交斡旋，联合国五个常任理事国以及德国同伊朗方面签署了上述协定。特朗普总统同时表示，美国将恢复对伊朗的经济制裁。此举也将使那些同伊朗有贸易往来的欧洲企业受到影响。