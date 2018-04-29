以色列退选 德国半只脚跨入安理会

（德国之声中文网）不会发生令人担心的同以色列的候选战了。西方国家集团竞争联合国安理会两个空缺席位的国家只剩下德国和比利时。两国各须获得联合国全体大会的三分之二多数，则肯定当选。

自加入联合国以来，联邦德国迄今共有6次进入安理会这一最高权力机构，上一次是2011/12年度。联邦外交部长马斯（社民党籍）今年3月在纽约联合国总部曾再度为德国入选造势。

以色列驻联合国使团日前（5月4日）宣布，该国决定推迟竞选安理会席位。以方在声明中表示，做出这一决定前曾"与包括好朋友在内的我们的伙伴国"做过磋商，以色列将与其盟友们一起继续致力于使它"能履行全面参与联合国决策进程的权利"。

"我们相信安理会的作用"

以方在声明中没有提供进一步细节。以色列首次竞选安理会席位的机会从一开始就被认为较小。阿拉伯国家群起游说，反对以色列进入安理会。

德国驻联合国大使霍伊斯根（Botschafter Christoph Heusgen）和比利时外交大臣（Marc Pecsteen）昨天在联合国会议上分别就各自国家参与竞选的提问作答。霍伊斯根大使表示，"我们相信联合国，我们相信它的机构，我们相信安理会的作用"，联合国必须成为"国际秩序的保护伞"。

联邦德国外长马斯在联合国

联合国安理会有5个常任理事国，分别是美、俄、中、法、英，拥有否决权；此外，还有10个非常任理事国，任期分别为两年，其席位由联合国大会选举产生。下个月，将共有5个非常任理事国换届。

除德、比两国外，南非和多米尼加共和国亦有望当选。印度尼西亚和马尔代夫竞争亚太地区集团席位。

凝炼/安静（德新社、路透社、美联社）