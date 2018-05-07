 从软实力到大外宣：中国重金打造国际形象 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

从软实力到大外宣：中国重金打造国际形象

积极的形象可以用钱买得到。至少中国这样认为。中国政府在世界各地展开大规模的魅力攻势。口号是：更多软实力，更多朋友，不计代价。

China Präsident Xi Jinping bei China Central Television CCTV (picture alliance/ZUMA Press/M. Zhancheng)

习近平前往人民日报、新华社和中央电视台进行实地调研（资料图片）

（德国之声中文网）"让我先喝完舒化奶再跟你说，"2011年好莱坞大片《变形金刚3》在中国院线上映，这句不同寻常的"品牌植入"让中国观众哄堂。片中，美籍韩裔演员肯·郑（Ken Jeong）用吸管喝着一瓶伊利牛奶。中国公众还没有忘记2008年的"毒奶粉事件"中，伊利也赫然在列。

有业界人士表示，这一植入广告不单是伊利公司的公关措施，也是中国"软实力"早期的一个例证。

"软实力"列入日程

早在2007年，时任中国国家主席胡锦涛提出"提高国家文化软实力"的说法。其继任者习近平则将"软实力"作为"中华民族复兴"的重要组成部分。

"软实力"的概念最早由美国政治学家约瑟夫·奈（Joseph Nye）提出，指一个国家基于其政治价值观、文化及外交形象而产生的吸引力。一党专政的中国政府要提高"软实力"很不容易：在地区事务中的强硬态度、对公民权利的无视、全面的审查都构成阻碍。但不缺少的是资金和意愿。中国问题专家沈大伟（David Shambough）称，中国为其国际形象投入约100亿美元，相比之下美国只有不到6.7亿美元。

中国的资金一部分流向美国的电影工业。在中国拍摄的"变形金刚4"里，约20种植入的品牌中半数来自中国，一名女配角由中国演员扮演。在中国影院的票房收入约3亿美元，已经超过拍片成本。在美国，中国也进入了电影工业。8400间AMC连锁影院属于中国万达。

Deutscher Architekt baut das größte Fernsehgebäude der Welt (picture-alliance/dpa/O. Editorial)

中央电视台于2016年自我升级成“环球电视网”

在非洲的媒体攻势

中国的国家媒体也在全球扩张，特别是非洲。中国央视在非洲有14个演播室，新华社有30多个分社。到2020年，新华的目标是在全球设立200个分社。总部位于北京的民营企业、数字电视运营商四达时代（Star Times）在16个非洲国家获得电视许可。

中国通讯社提供的内容价格低廉，甚至是免费的。对非洲而言，中国没有殖民主义的历史。纳米比亚总统根哥布（Hage Geingob）3月访问北京时表示："非洲公众对于有关中国的一切不实说法予以批评。"

媒体人埃里克·希莫利（Eric Shimoli）向《纽约时报》表示，中国在非洲的媒体攻势是无法忽视的。他是肯尼亚最大的报纸《国家日报》的主编。该报与新华社也有合作。南非最大的出版社独立传媒（Independent Media）则自2017年属于中国所有者。

与非洲一样，金砖国家也认为在国际舞台上没有发出足够的声音。在2017年北京举行的一次媒体峰会上，金砖国家的27家传媒企业要求打破西方的"信息垄断"，推动"舆论平衡"。

孔子学院的争议

中国的媒体攻势在西方国家影响有限。一些德国地方有线电视网络如今会播放一档名为"你好德国"的节目。更明显的是，中国在海外投资设立孔子学院，与外国大学合作开设语言课。

自2004年以来，世界各地已有500多家孔子学院，近半数在美国。多数情况下，合作双方各出资一半。在发展中国家，孔子学院的主管机构汉办承担全部投资及经费。德国《法兰克福汇报》报道称，汉办每年对每家孔子学院的投资在5万-10万美元之间。

China Nationalmuseum Archiv 2011 (Liu Jin/AFP/Getty Images)

自2004年以来，世界各地已有500多家孔子学院

在加拿大和美国，对于孔子学院的批评尤其强烈。2014年，芝加哥大学108位大学教授要求停止与汉办的合作，并取得成功。他们担心学术自由受到威胁。今年4月，出于同样的理由，得克萨斯州A&M大学终止了与孔子学院的合作。

此前，两名得克萨斯州共和党国会议员表达了忧虑，认为该州教育系统可能受到中国政府及其政治日程的影响。

孔子学院的外宣影响力存在争议。对于西藏、法轮功或领土争端等话题，孔子学院恐怕很难客观地对待，或者不会提及。在德国有19所孔子学院。

曾在路德维希斯哈芬大学汉学系任教的约尔格·鲁道夫（Jörg Rudolph）对德国高校与孔子学院的合作予以批评。他向德意志电台表示，中国政府希望进行外宣，而德国大学和教授提供其良好的声誉，这在他看来是不能接受的。法兰克福的汉学家法尔克·哈提希（Falker Hartig）则向《法兰克福汇报》表示，孔子学院在组织架构上与汉办和中国政府的接近绝非没有问题，但他对于语言课传播共产主义宣传的说法持怀疑态度。

向好莱坞学习

无论如何，中国将可观的资源投入"软实力"中，无论是媒体、学术交流还是影视娱乐。美国梦工厂动画公司与中国合资的东方梦工厂（Oriental Dreamworks）曾推出"功夫熊猫3"。《经济学人》期刊评价说，前两部功夫熊猫尽管是纯美国制作，但对中国"软实力"的贡献超过了任何一部纯中国制作的电影。如今，东方梦工厂已成为全中资企业，其英文名已更名为Pearl Studio，但中文仍保存旧称。

 

 

DW.COM

美国人何以盯上孔子学院？

中国力图在全球加强外交攻势，其国家资助的文化机构—孔子学院却被指控试图加强中国在境外的公共影响力，甚至被视为“颠覆”工具。 (22.04.2018)  

长平观察：厉害了，中国之声

中国组建“中央广播电视总台”，对外称“中国之声”。时评人长平认为，它和“美国之音”、“德国之声”名称并非巧合，而是中国“大外宣”的强势出击。 (22.03.2018)  

中央电视台自我升级成“环球电视网”

中国规模最大的国家电视台中央电视台正在筹建一个新的国际传播机构，新机构名为中国国际电视台（中国环球电视网）。这无疑是中国外海大外宣政策推进过程中又一“大动作”。 (31.12.2016)  

相关内容

China Poster China Dream

中国的世界政治雄心 07.05.2018

在经济以及军事开支上，中国已是全球第二大国；但在外交政治上，中国仍缺乏整体战略。

China USA Donald Trump & Xi Jinping | Treffen mit Wirtschaftsführern in Peking

德语媒体：不仅仅关乎贸易的贸易战 26.03.2018

特朗普的贸易战威胁，能不能迫使北京作出让步？面对美中之间的这场冲突，欧洲到底能否置身事外？德语报刊评论版探讨了这些话题。

Deutscher Architekt baut das größte Fernsehgebäude der Welt

德语媒体：软实力？硬实力？锐实力！ 13.02.2018

一个国家的“硬实力”是以强权为基础，“软实力”则是基于一个国家的文化、政治和社会的吸引力。德语媒体观察到，无论是对内还是对外，中国在输出价值观的时候更愿意使用“锐实力”

媒体看中国

Rodrigo Duterte Präsident Philippinen (Getty Images/AFP/E. Acayan)

德语媒体：中国利用了杜特尔特的顺从?

《法兰克福汇报》聚焦中国在南沙群岛（亦称斯普拉特利群岛）部署导弹以及菲律宾的反应。该报另一篇文章关注了白宫批评中国要求航空公司改变对台湾的称呼引发的风波。 