从小熊维尼到小猪佩奇 下一个封杀谁

在中国深受孩子和年轻人喜爱的卡通人物小猪佩奇突然从一家热门网站上消失，引起众多网友震惊。显然将小猪下架的视频平台“抖音”日前对媒体否认佩奇遭封杀的说法。
（德国之声中文网）本周二（5月1日）开始，小猪佩奇（Peppa Pig）的视频在视频应用抖音上无法搜索，同时在微博上，"小猪佩奇身上纹，掌声送给社会人"的关键词也无法搜索。美联社和《纽约时报》都报道了这一现象。
这个来自英国的粉红色动画形象诞生于十几年前，2015年正式引进中国，本来是面向学龄前儿童的，但一些青少年粉丝把它改换包装后作为叛逆文化的标志。据中国媒体统计，《小猪佩奇》仅在优酷、爱奇艺和腾讯视频三个平台上的播放量已达到470.4亿次。
小猪佩奇成为年轻用户的社交圈网红，也成了抖音、快手、美拍等短视频平台的明星。网络出现了大量用方言给这部动画片配音的版本，饰物、纹身贴等相关产品也热销。
小猪佩奇的火爆引起了官方媒体的注意。《人民日报》发文，指出不少中小学生以此标新立异，一些人"以穿戴小猪佩奇的服饰、手表等互相攀比"，更有甚者，少数不法商家假冒仿制相关产品，攫取利益。评论说："小猪佩奇再社会，也不能毁掉孩子的童年，不能逾越规则和底线。"
《环球时报》英文版在一篇有关抖音删除相关视频的文章中说，小猪佩奇这个角色"没想到成了中国社会人亚文化的文化标志"。文章还解释了"社会人"的含义--即"那些与主流价值观背道而驰，通常受教育程度不高，没有稳定工作的人"，"他们游手好闲，是党努力培养的年轻一代的反面"。
近日在网络曝光的一份抖音"社区规则"中，小猪佩奇被列为禁止元素。5月1日，抖音相关人士向《每日经济新闻》回应称："网传的社区规范是假的，我们没有封杀小猪佩奇。"《经济新闻》报道援引分析认为这是"内容监管之下抖音强烈求生欲的表现"。纽约时报的报道也分析称，抖音决定删除相关视频是防范于未然的自我审查，而不是政府下令禁播。
据美联社报道，抖音也对该社否认封杀小猪佩奇，但报道援引一位圈内人士称，抖音确实删除了部分被认为有"不当内容"的用户原创的佩奇段子。据中国媒体报道，有关"小猪佩奇"的3万多段短视频被从抖音上移除。
就在上月，抖音所属的字节跳动公司旗下的视频分享应用"内涵段子"被广电总局勒令关闭，此前抖音也被迫进行"整改"。作为回应，该公司创始人兼首席执行官张一鸣发公开信致歉，称"产品走错了路，出现了与社会主义核心价值观不符的内容，没有贯彻好舆论导向，接受处罚"。字节跳动同时宣布把内容监测团队的规模从6000人扩大到10000人。
小猪佩奇并不是在中国遭到厄运的第一个卡通人物。迪斯尼的"小熊维尼"(Winnie the Pooh)2017年夏天在中国网络一度被"和谐"。据猜测原因是网友发现这个卡通形象的体型、步态与习近平有相似之处，于是出现了一些广为流传的对比图。而在今年两会期间，因为一句"找到一样你所钟爱的东西，然后永不放手"的配图小熊语录，有影射习近平贪恋权力之嫌，维尼再度成为网络禁忌。
《纽约时报》称，以小猪佩奇为主题的重新创作变成了中国反主流文化的象征，这一点尤其令人意外。因为"小猪佩奇"风格幽默轻快，以友谊、协作等正面情感为主题，"似乎完全适合中国政府对一个符合社会主义核心价值观的有序、和谐的网络环境的设想"。
面对中国当局近日再次加大审查力度，叫停或取消了包括“内涵段子”在内的许多娱乐型社交网络平台后。“段友”们不愿忍气吞声，以独特的方式走上街头，向政府的打压说“不”。 (14.04.2018)
中国出版商将限制出版外国儿童读物的消息引起了德媒的关注。这则限制令引发了《南德意志报》记者Kai Strittmatter对中国政府反西方浪潮的担忧；而《明镜在线》指出，维尼熊、小猪佩奇等童话主人公现在成了中国共产党的阶级敌人。 (14.03.2017)