从小熊维尼到小猪佩奇 下一个封杀谁

（德国之声中文网）本周二（5月1日）开始，小猪佩奇（Peppa Pig）的视频在视频应用抖音上无法搜索，同时在微博上，"小猪佩奇身上纹，掌声送给社会人"的关键词也无法搜索。美联社和《纽约时报》都报道了这一现象。

这个来自英国的粉红色动画形象诞生于十几年前，2015年正式引进中国，本来是面向学龄前儿童的，但一些青少年粉丝把它改换包装后作为叛逆文化的标志。据中国媒体统计，《小猪佩奇》仅在优酷、爱奇艺和腾讯视频三个平台上的播放量已达到470.4亿次。

小猪佩奇成为年轻用户的社交圈网红，也成了抖音、快手、美拍等短视频平台的明星。网络出现了大量用方言给这部动画片配音的版本，饰物、纹身贴等相关产品也热销。

小猪佩奇的火爆引起了官方媒体的注意。《人民日报》发文，指出不少中小学生以此标新立异，一些人"以穿戴小猪佩奇的服饰、手表等互相攀比"，更有甚者，少数不法商家假冒仿制相关产品，攫取利益。评论说："小猪佩奇再社会，也不能毁掉孩子的童年，不能逾越规则和底线。"

《环球时报》英文版在一篇有关抖音删除相关视频的文章中说，小猪佩奇这个角色"没想到成了中国社会人亚文化的文化标志"。文章还解释了"社会人"的含义--即"那些与主流价值观背道而驰，通常受教育程度不高，没有稳定工作的人"，"他们游手好闲，是党努力培养的年轻一代的反面"。

近日在网络曝光的一份抖音"社区规则"中，小猪佩奇被列为禁止元素。5月1日，抖音相关人士向《每日经济新闻》回应称："网传的社区规范是假的，我们没有封杀小猪佩奇。"《经济新闻》报道援引分析认为这是"内容监管之下抖音强烈求生欲的表现"。纽约时报的报道也分析称，抖音决定删除相关视频是防范于未然的自我审查，而不是政府下令禁播。

据美联社报道，抖音也对该社否认封杀小猪佩奇，但报道援引一位圈内人士称，抖音确实删除了部分被认为有"不当内容"的用户原创的佩奇段子。据中国媒体报道，有关"小猪佩奇"的3万多段短视频被从抖音上移除。

就在上月，抖音所属的字节跳动公司旗下的视频分享应用"内涵段子"被广电总局勒令关闭，此前抖音也被迫进行"整改"。作为回应，该公司创始人兼首席执行官张一鸣发公开信致歉，称"产品走错了路，出现了与社会主义核心价值观不符的内容，没有贯彻好舆论导向，接受处罚"。字节跳动同时宣布把内容监测团队的规模从6000人扩大到10000人。

小猪佩奇并不是在中国遭到厄运的第一个卡通人物。迪斯尼的"小熊维尼"(Winnie the Pooh)2017年夏天在中国网络一度被"和谐"。据猜测原因是网友发现这个卡通形象的体型、步态与习近平有相似之处，于是出现了一些广为流传的对比图。而在今年两会期间，因为一句"找到一样你所钟爱的东西，然后永不放手"的配图小熊语录，有影射习近平贪恋权力之嫌，维尼再度成为网络禁忌。

《纽约时报》称，以小猪佩奇为主题的重新创作变成了中国反主流文化的象征，这一点尤其令人意外。因为"小猪佩奇"风格幽默轻快，以友谊、协作等正面情感为主题，"似乎完全适合中国政府对一个符合社会主义核心价值观的有序、和谐的网络环境的设想"。