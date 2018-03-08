人权观察：性别歧视充斥中国招聘广告

（德国之声中文网）人权观察的这份99页的报告名为"限男性：中国招聘广告中的性别歧视"，对2013年至2018年中国各大招聘网站、企业管网和社交媒体上张贴的逾3.6万则招聘广告进行了分析。

报告指出，中国女性劳动力就业率2017年为63%，低于10年前的65.5%。根据世界经济论坛的报告，中国性别平等排名在2017年连续九年下滑，使中国成为调查涵盖的144个国家当中的第100名（中国曾在2008年升至第57位）。

人权观察认为，招聘中的歧视是造成性别差距加剧的重要原因之一，这一现象在政府和私人领域的职位招聘中都非常普遍。比如，2017和2018年全国公务员职位表中，分别有13%和19%写明"限男性"或"男性优先"，而写明"女性优先"的只有一项（2018年），"限女性"的根本没有。公安部2017年的招聘启事中，多达55%注明"限男性"。

像阿里巴巴、腾讯、百度、华为这样的电商巨头、科技领头羊也常常刊登指定性别的招聘广告。比如百度曾在2017年3月招考内容监控专员，规定应征者必须是"男性"并且"有较强的抗压能力，并能够承受周末、节假日、夜班倒班等工作。"

物化女性

不仅如此，将女性"性物化"在中国的招聘广告中也相当普遍。比如，河北一则招聘列车员的启事中就写到，应聘女性必须身高在162至173之间，体重不得超过65公斤，没有刺青，脸部、颈部、手臂无明显伤疤，皮肤好等等。

有些招聘贴文还用附该公司女员工照片的方式吸引男性应聘，比如阿里巴巴的招聘广告中常强调该公司有"美女"、"女神"。2015年4月，阿里巴巴官方招聘网站还登出一则招聘所谓"程序员鼓励师"的启事。其中写道，职位要求首先是"颜值有辨识度，不求风华绝代，只求对程序员有足够震撼力。可以是如苍老师般德艺双馨，胸怀天下；可以如宋慧乔般大家闺秀，天生丽质；也可以有着外星人颜值，作风天马行空，言语中自成一派威严，激励团队有如驾驭独孤九剑的老头。"这则广告刊登后在网上疯传并引发诸多争议，被指性别歧视及炒作。阿里巴巴之后不得不将该招聘"下架"，并对负面影响道歉。

深层歧视

人权观察的报告指出，充斥性别歧视的招聘启事反映出对女性传统的深层歧视，认为女性在体能、智能和心理素质上都不如男性；女性是家庭中照顾小孩的主力，不能全身心投入工作或者会因为成家而放弃全职工作；妇女生育会给公司或机关带来无法接受的困难或成本。

尽管中国《劳动法》和其他法律法规都已禁止招聘时的性别歧视，《广告法》也禁止含有性别歧视内容的广告，但现行法规缺乏对性别歧视的明确定义，也缺少有效的执法机制。

报告写到，近年有几位女性成功将性别歧视的广告主告上法院，但判决的赔偿金额都很低。

人权观察中国部主任索菲·理查森（Sophie Richardson)因此呼吁中国当局采取行动，通过落实现行法律，结束政府和私人招聘领域中歧视女性的现象。

乐然／叶宣（人权观察、法新社）