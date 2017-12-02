人权组织呼吁释放记者、提李明哲案

（德国之声中文网）记者无疆界组织是一个致力于新闻自由的国际非政府组织，在联合国拥有顾问地位。周四（3月29日），该组织发表呈交给日内瓦联合国人权理事会的报告。今秋，联合国人权理事会将对中国的人权状况进行"普遍定期审议"（Universal Periodic Review）。

记者无疆界组织称，目前有约50名记者和博客作者在中国系狱，其中10人生命垂危，因受到虐待及剥夺医疗照顾。

该组织呼吁中国政府遵守本国宪法，其中第35条规定保障言论和出版自由，第37条禁止非法拘禁，第38条保障个人尊严，第39条规定公民住宅不受侵犯，第40条保障通信秘密。

联合国人权理事会定期审议各个成员国的人权状况。中国上次受到审议是在2013年。记者无疆界组织称，中国的新闻自由状况如今愈加恶化。

该组织称，中国媒体受到严密监管，网络审查达到前所未有的水平。中国公民记者是所谓"监视居住"措施的受害群体之一。异见人士被失踪、切断与外界联系及受折磨。

此外，记者无疆界组织对中国政府推广所谓"信息与传播新秩序"感到忧虑。在该组织2017年的世界新闻自由排名中，中国在180个国家中位居第176位。

台湾人权人士李明哲

国际人权联盟（FIDH）与台湾人权促进会（TAHR）周四也向联合国人权理事会提交了一份联合报告。报告称，在中国多起案件中，有关部门以措辞模糊的侵害"国家安全"为由，如煽动分裂国家、颠覆国家政权和煽动颠覆国家政权等，对维权人士进行逮捕，并且未有给予公正的审理。此外，境外非政府组织管理法和网络安全法也对公民社会进一步加以限制。

这两个人权组织在报告中还特别提及台湾活动人士李明哲案，称此案显示人权人士仅因合法、和平地行使其权利以及支持民主和人权就遭此对待。

另据报道，联合国人权理事会上周五（3月23日）通过一项中方提出的决议。中国党媒报道称，该决议题为"在人权领域促进合作共赢"。中国外交部发言人华春莹3月26日表示："这次人权理事会对中方提出有关决议的投票表决，是应美国的要求进行的。那么投票的结果是什么？是28票赞成，1票反对。当时投票的显示屏上，显示满屏都是 绿色的YES，唯独美国的那一票是红色的NO，因此美国的那一票显得格外刺眼和孤立。我不知道美方想就此做出什么解释？"

《纽约时报》3月26日报道称，在联合国人权理事会的47个成员国中，只有美国对这个最新的提议投了反对票，不过有17个国家弃权。其中，包括日本、澳大利亚和瑞士在内的几个国家对这一倡议提出了批评。

纽时报道称，去年6月，人权理事会通过了中国提出的另一项决议，用类似的语言宣传"发展促进人权"。中国党媒称之为打破"西方对人权议程和话语权的垄断"。