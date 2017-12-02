 人权组织呼吁释放记者、提李明哲案 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.03.2018
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时政风云

人权组织呼吁释放记者、提李明哲案

记者无疆界向联合国人权理事会提交建议，呼吁中国政府释放约50名系狱记者。国际人权联盟与台湾人权促进会在提交的建议报告中提及台湾人权人士李明哲的案件。今年秋季，联合国人权理事会将对中国人权状况进行定期审议。

Schweiz Genf UN Menschenrechtsrat (picture-alliance/Photoshot/X. Jinquan)

日内瓦联合国人权理事会

（德国之声中文网）记者无疆界组织是一个致力于新闻自由的国际非政府组织，在联合国拥有顾问地位。周四（3月29日），该组织发表呈交给日内瓦联合国人权理事会的报告。今秋，联合国人权理事会将对中国的人权状况进行"普遍定期审议"（Universal Periodic Review）。

记者无疆界组织称，目前有约50名记者和博客作者在中国系狱，其中10人生命垂危，因受到虐待及剥夺医疗照顾。

该组织呼吁中国政府遵守本国宪法，其中第35条规定保障言论和出版自由，第37条禁止非法拘禁，第38条保障个人尊严，第39条规定公民住宅不受侵犯，第40条保障通信秘密。

联合国人权理事会定期审议各个成员国的人权状况。中国上次受到审议是在2013年。记者无疆界组织称，中国的新闻自由状况如今愈加恶化。

该组织称，中国媒体受到严密监管，网络审查达到前所未有的水平。中国公民记者是所谓"监视居住"措施的受害群体之一。异见人士被失踪、切断与外界联系及受折磨。

此外，记者无疆界组织对中国政府推广所谓"信息与传播新秩序"感到忧虑。在该组织2017年的世界新闻自由排名中，中国在180个国家中位居第176位。

China Aktivist Lee Ming-che (picture alliance/dpa/AP Photo)

台湾人权人士李明哲

国际人权联盟（FIDH）与台湾人权促进会（TAHR）周四也向联合国人权理事会提交了一份联合报告。报告称，在中国多起案件中，有关部门以措辞模糊的侵害"国家安全"为由，如煽动分裂国家、颠覆国家政权和煽动颠覆国家政权等，对维权人士进行逮捕，并且未有给予公正的审理。此外，境外非政府组织管理法和网络安全法也对公民社会进一步加以限制。

这两个人权组织在报告中还特别提及台湾活动人士李明哲案，称此案显示人权人士仅因合法、和平地行使其权利以及支持民主和人权就遭此对待。

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中国希望扩大世界影响力，“新丝路”是一个中心项目。参与国须签署一份意向书，其中包含一些有隐含意义的表述。 (08.03.2018)

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潘基文呼吁 “必须结束一切强迫失踪”。时评人长平指出，事后的法律程序不能掩盖中国当局自始至终的强迫失踪行为。 (30.08.2016)

另据报道，联合国人权理事会上周五（3月23日）通过一项中方提出的决议。中国党媒报道称，该决议题为"在人权领域促进合作共赢"。中国外交部发言人华春莹3月26日表示："这次人权理事会对中方提出有关决议的投票表决，是应美国的要求进行的。那么投票的结果是什么？是28票赞成，1票反对。当时投票的显示屏上，显示满屏都是 绿色的YES，唯独美国的那一票是红色的NO，因此美国的那一票显得格外刺眼和孤立。我不知道美方想就此做出什么解释？"

《纽约时报》3月26日报道称，在联合国人权理事会的47个成员国中，只有美国对这个最新的提议投了反对票，不过有17个国家弃权。其中，包括日本、澳大利亚和瑞士在内的几个国家对这一倡议提出了批评。

纽时报道称，去年6月，人权理事会通过了中国提出的另一项决议，用类似的语言宣传"发展促进人权"。中国党媒称之为打破"西方对人权议程和话语权的垄断"。

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