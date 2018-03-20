人大会议闭幕 重点决议有哪些？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.03.2018

3月5日

中国国务院总理李克强进行政府工作报告。报告中指出，中国2018年的经济成长率目标为6.5%，国防预算提高8.1%达到1.1万亿人民币。

3月7日

人民代表大会审议宪法修正案草案。取消国家主席任期限制、將"共产党铃铛"写入正文、设立"国家监察委员会"。江泽民的"科学发展观"、习近平的"新时代中国特色社会主义思想"写入宪法序言。

3月11日

人民代表大会于周日对修宪案进行投票表决。在将近3000名代表中，只有2票反对、三票弃权、一票无效票，其他2958名代表接投下同意票，象征这项取消国家主席任期限制的宪法修正案获得通过，习近平理论上说能够无限期掌权。这也代表邓小平为了要防止毛泽东专政的悲剧，而加诸领导人的任期限制不再存在。

3月13日

代表团全体会议审议监察法草案；听取关于国务院机构改革方案的说明。

国家监察委员会与中国共产党中央纪律检查委员会合署办公，与最高人民法院与最高人民检察院平级。该会将独立监督、调查、处理公职人员渎职、贪污事件。

3月17日

习近平连任中华人民共和国国家主席。官方电视台转播了在人民大会堂上，一些代表在习近平宣誓就职时两眼湿润、甚至泪流满面的画面。

现年69岁的王岐山，也是习近平的左右手，获选成为副主席。虽然这是意料之内的决定，但是他仍然打破了过去政府官员"七上八下"的退休年龄传统。这再次体现了习近平的权力。

3月18日

代表大会再度选出李克强担任国务院总理，在接下来的五年继续在共产党内担任第二大领导者。大会也为新成立的国家监察委员会选出杨晓渡担任首位主任。

3月19日

人民代表大会通过了经济学家刘鹤的提名案，给予他国务院副总理的职位。他将负责经济改革方面的事务。

外交部长王毅也获得了国务委员的头衔，在执政团队中拥有更多影响力。易纲接任周小川成为新的人民银行行长。

3月20日

习近平闭幕演讲，重申中华民族主义，警告任何分裂国土的行为。