 人大会议闭幕 重点决议有哪些？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.03.2018
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时政风云

人大会议闭幕 重点决议有哪些？

本届全国人大会议中，修改宪法，取消国家主席任期限制是最受关注的焦点。此外中国党政最高领导层的人事变动也颇受瞩目。除此之外，还有那些要点需要了解？德国之声为您盘点如下。

Peking Große Halle des Volkes Volkskongress Decke Roter Stern (picture-alliance/dpa/Imaginechina/G. Jinfh)

2018年的两会是近年来会期最长的

3月5日

中国国务院总理李克强进行政府工作报告。报告中指出，中国2018年的经济成长率目标为6.5%，国防预算提高8.1%达到1.1万亿人民币。

3月7日

人民代表大会审议宪法修正案草案。取消国家主席任期限制、將"共产党铃铛"写入正文、设立"国家监察委员会"。江泽民的"科学发展观"、习近平的"新时代中国特色社会主义思想"写入宪法序言。

3月11日

人民代表大会于周日对修宪案进行投票表决。在将近3000名代表中，只有2票反对、三票弃权、一票无效票，其他2958名代表接投下同意票，象征这项取消国家主席任期限制的宪法修正案获得通过，习近平理论上说能够无限期掌权。这也代表邓小平为了要防止毛泽东专政的悲剧，而加诸领导人的任期限制不再存在。

3月13日

代表团全体会议审议监察法草案；听取关于国务院机构改革方案的说明。

国家监察委员会与中国共产党中央纪律检查委员会合署办公，与最高人民法院与最高人民检察院平级。该会将独立监督、调查、处理公职人员渎职、贪污事件。

3月17日

习近平连任中华人民共和国国家主席。官方电视台转播了在人民大会堂上，一些代表在习近平宣誓就职时两眼湿润、甚至泪流满面的画面。

现年69岁的王岐山，也是习近平的左右手，获选成为副主席。虽然这是意料之内的决定，但是他仍然打破了过去政府官员"七上八下"的退休年龄传统。这再次体现了习近平的权力。

3月18日

代表大会再度选出李克强担任国务院总理，在接下来的五年继续在共产党内担任第二大领导者。大会也为新成立的国家监察委员会选出杨晓渡担任首位主任。

3月19日

人民代表大会通过了经济学家刘鹤的提名案，给予他国务院副总理的职位。他将负责经济改革方面的事务。

外交部长王毅也获得了国务委员的头衔，在执政团队中拥有更多影响力。易纲接任周小川成为新的人民银行行长。

3月20日

习近平闭幕演讲，重申中华民族主义，警告任何分裂国土的行为。

 

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13届中国人大闭幕 习近平：反分裂不称霸

中国在近年来会期最长的两会中完成了许多重要决议，包括修宪废除国家主席任期限制。习近平也再次全票当选中国最高领导人。他说，“中国发展不对任何国家构成威胁”。 (20.03.2018)  

“救火队长”再出山 中国政治非常规？

被视为习亲密盟友的王岐山以69岁高龄当选为国家副主席。舆论认为，这位前中纪委书记在退休之后重新出山，意味着习近平的权力集中达到前所未有的程度，也预示着总理李克强继续被边缘化。 (17.03.2018)  

杨晓渡出任监察委主任 同司法平级？

中国新成立的国家监察委员会有了领导，他便是同王岐山在中纪委合作多年的杨晓渡。周日习近平签署主席令任命李克强继任中国总理之外，大会还确定了监察委、高检及高法的领导人选。 (18.03.2018)  

专家点评人大会议：未来或无纠错机制

备受国际舆论关注的中国全国人大会议落幕。此次会议通过了包括取消国家主席、副主席任期限制的修宪提案，全票选举中共总书记习近平为国家主席，选举王岐山为副主席。有专家评价说，修宪比较有个人化色彩；未来最大的风险是没有纠错机制。 (20.03.2018)  

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习近平上台5年来，已经将大量权力都集中到一人手中。而五年前一度被外界认为是中国政治二号人物的李克强，是否遭到了边缘化？今后又会由谁来主导中国的经济政策？德国之声专访了中国政治学者吴强。

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继18日任命李克强为国务院总理后,中国国家主席习近平19日任命了人大通过的国务院其他组成人员：韩正、孙春兰、胡春华、刘鹤为国务院副总理，王毅等为国务委员。19日的人大会议还宣布了各部部长，各委员会主任及中国人民银行行长、审计长名单。

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以集权获取效率的中国威权模式，为什么不应该成为主导世界的发展模式？面对中国的不公正贸易战略，欧盟又应该怎么办？这些是德语报刊评论版所关心的话题。 