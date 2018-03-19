 习默通话 贸易战前携手渡难关 | 经济纵横 | DW | 18.03.2018
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经济纵横

习默通话 贸易战前携手渡难关

德国总理默克尔同中国国家主席习近平在美国发动的贸易战逼近之时，都表示希望最终可以使用谈判的方式解决争端。

Kombibild Merkel und Xi Jinping (picture alliance/augenklick/S. Minkoff)

默克尔同习近平周六（3月17日）通电话

（德国之声中文网）德国联邦政府发布声明称，周六（3月17日）习近平同默克尔通电话时，双方都认为应该继续在G20全球论坛的框架内寻找解决贸易争端的方案，"他们都强调在贸易领域进行密切多边合作的重要意义"，并相互祝贺对方的连任。

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特朗普要对中国开启贸易战，这是否会严重损害美国自身利益？纷纷向北京示好、赞叹中国政府高效率的西方商人，会否让西方最终输掉这场自由与专制之间的体制竞赛？本周的德语报刊评论版关注了这些话题。 (17.03.2018)

美国对进口钢铁以及铝产品课征高额关税？这一担忧于周四（3月8日）变为现实：特朗普总统当日在白宫签署了这份以保护国家安全为由的文件，15天后生效。中国认为，这一行为证实了美国实施贸易保护政策的实质。 (09.03.2018)

美国总统特朗普考虑对来自中国的进口商品征新税，最早可能在下周就发布相关通知。美国工业集团和一些国会议员则竭力避免可能的贸易战，以防伤及美国自身经济。 (17.03.2018)

今年3月8日，美国总统特朗普宣布对进口钢铁和铝产品分别课以25%至10%的关税，这一白宫政令将于3月23日起生效。目前，世界钢铁市场上产量过剩，其中钢铁产品的一半来自中国。美国指责中国以倾销价格冲击美国市场。而特朗普提高关税的决定正是将目标对准中国做出的。

特朗普盯上了德国汽车

中国同欧盟方面均表示不会对美国的"先发制人"坐视不顾，他们都将采取对应措施。德国希望能同美国达成一致，搞到一个"例外"的地位，免除处罚，为此，德国新上任的联邦经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier）周日晚间启程飞往华盛顿。默克尔总理已在周五定下"软调"，她说使用关税进行惩罚的做法违反世界贸易组织的原则，并呼吁展开国际间对话以防止供应过剩。

Bildergalerie Detroit 2015 (BMW AG)

在美国生产的宝马

特朗普提高关税的威胁给德国尤其是汽车产业造成很大压力。继宣布给予钢铁和铝产品关税惩罚之后，特朗普在一次集会上说，如果欧盟不彻底敞开市场，"我们就对奔驰和宝马施加关税"。目前，欧盟对美国汽车征税10%，美国对欧洲方面的汽车则征税2.5%。去年，德国汽车产量的10%在美国销售，它直接或间接牵连着200万人的就业。

电话交流中，默克尔邀请习近平在今年召开两国政府磋商会议时访问柏林，习近平也邀请默克尔访问中国。此外还就朝鲜导弹以及核武问题交换了意见。

新华社也就习近平应约同默克尔通话进行了报道。报道写道，习近平指出，中德应该成为新型国际关系的推动者，致力于维护经济全球化和多边主义。此外，中德还应该成为超越意识形态差异的合作者。

 

李鱼/安静（法新社、德新社、路透社）

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