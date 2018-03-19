习默通话 贸易战前携手渡难关 | 经济纵横 | DW | 18.03.2018

（德国之声中文网）德国联邦政府发布声明称，周六（3月17日）习近平同默克尔通电话时，双方都认为应该继续在G20全球论坛的框架内寻找解决贸易争端的方案，"他们都强调在贸易领域进行密切多边合作的重要意义"，并相互祝贺对方的连任。

今年3月8日，美国总统特朗普宣布对进口钢铁和铝产品分别课以25%至10%的关税，这一白宫政令将于3月23日起生效。目前，世界钢铁市场上产量过剩，其中钢铁产品的一半来自中国。美国指责中国以倾销价格冲击美国市场。而特朗普提高关税的决定正是将目标对准中国做出的。

特朗普盯上了德国汽车

中国同欧盟方面均表示不会对美国的"先发制人"坐视不顾，他们都将采取对应措施。德国希望能同美国达成一致，搞到一个"例外"的地位，免除处罚，为此，德国新上任的联邦经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier）周日晚间启程飞往华盛顿。默克尔总理已在周五定下"软调"，她说使用关税进行惩罚的做法违反世界贸易组织的原则，并呼吁展开国际间对话以防止供应过剩。

在美国生产的宝马

特朗普提高关税的威胁给德国尤其是汽车产业造成很大压力。继宣布给予钢铁和铝产品关税惩罚之后，特朗普在一次集会上说，如果欧盟不彻底敞开市场，"我们就对奔驰和宝马施加关税"。目前，欧盟对美国汽车征税10%，美国对欧洲方面的汽车则征税2.5%。去年，德国汽车产量的10%在美国销售，它直接或间接牵连着200万人的就业。

电话交流中，默克尔邀请习近平在今年召开两国政府磋商会议时访问柏林，习近平也邀请默克尔访问中国。此外还就朝鲜导弹以及核武问题交换了意见。

新华社也就习近平应约同默克尔通话进行了报道。报道写道，习近平指出，中德应该成为新型国际关系的推动者，致力于维护经济全球化和多边主义。此外，中德还应该成为超越意识形态差异的合作者。

李鱼/安静（法新社、德新社、路透社）