习近平vs特朗普：贸易之争 谁会占上风？

（德国之声中文网）特朗普政府内部变动频频，习近平则向外展示一个看似稳定的威权政府。近来，习近平成功实现修宪，从而没有任期限制。美联社总结出可能对这场贸易之争产生影响的几点因素。

示好言辞

尽管特朗普在选战中表态强硬 ，在贸易和台湾的问题上曾挑战北京，但他也曾公开表达对习近平的赞赏。就在本周二（4月10日），特朗普再次发推说："非常感谢中国国家主席习近平在关税与汽车壁垒方面的好的言辞，还有他在知识产权和技术转让方面的理解。我们会共同有巨大的进步！"

美国电视台CNN上月曾报道说，在中国取消对国家主席连任限制后，特朗普在佛州面对共和党捐款人的一次气氛轻松的谈话中曾表示："他（指习近平）现在是终身主席了。终身主席。不，他很棒。看，他能做到这件事。我觉得很棒。或许我们哪天也来试一试。"

习近平的表态则通常局限在强调紧密的中美关系所带来的好处。据中国官方新华网报道，一些国家领导人祝贺习近平当选国家主席，提到特朗普时写道："美国总统特朗普还以其他方式向习近平主席表示祝贺。"中国党媒报道说，特朗普祝贺中国全国"两会"成功召开，习近平感谢特朗普的良好祝愿。二人的几次峰会也受到中国媒体的盛赞。

家庭背景

特朗普与习近平都出身"世家"，尽管他们的仕途截然不同。特朗普提出"美国第一"，习近平则提出"中国梦"，同时在国防与外交政策上均热衷于"秀肌肉"。

特朗普来自地产世家，习近平的父亲则是中共元老。二人都显示出"强人政治"的倾向。当然，美国的民主体制与中国的一党专制相去甚远。二人也都显示出对军事力量的重视，这既包括提高军费，也包括对阅兵式的兴趣。

驱动力

习近平要在多个领域增强中国竞争力的计划，被视为是现时中美之争的一个主要原因。这些领域包括自动化、电动汽车、医药等。特朗普则希望加强美国制造业的实力。

双方都不愿示弱，尽管二人的言谈方式似乎颇有不同。特朗普时常发表一些具有渲染色彩的推文。研究中国的学者、《第三次革命：习近平与新的中国国家》作者利兹·伊科诺米（Liz Economy）认为，二人都是"薄脸皮"，很重视对外形象，所以在关税战上很难有一方示弱。二人各有各的途径，或借助推特、或借助国家媒体来宣扬各自的成功，而在争议结束后，不会承认有过任何失败。

做笔交易

美联社写道，二人及其政府都有讨价还价和做交易的特质。美国海军学院的中国政策专家余茂春认为，特朗普发出关税威胁、支持企业界对于知识产权失窃的不满，这对于美中关系来说是一个根本的变化。余茂春还提到围绕朝鲜问题的美中朝一系列互动。

中国的牌

中国同意联合国制裁朝鲜，被视为增加了在此问题上的国际可信度。在台湾问题上，对于特朗普最初的对台靠近举动，北京反应谨慎。但新近美国任命鹰派国家安全顾问博尔顿（John Bolton）、出台《台湾旅行法》加强美台政府互动以及愿向台湾提供潜艇制造技术，或会引发更强烈反应。

据中新网周三报道："针对新任白宫国安顾问博尔顿可能会访台，以及美国国务院公告所谓台湾潜舰'国造'营销核准证，（国台办发言人）马晓光表示，坚决反对美台之间进行任何形式官方往来和军事联系，坚决反对美国以任何借口向台湾出售武器。"

马晓光称："任何打'台湾牌'的企图都是徒劳的。在维护国家核心利益的问题上，大陆方面不会有丝毫含糊。马晓光再次正告台湾当局，挟洋自重，必将引火烧身。"

台军事演习中的潜艇

国内的挑战

专家余春茂表示，特朗普的对华贸易立场有美国国内的支持，而习近平甚至可能在对美强硬立场上获得中国国内更大的支持。北京对这一争议的描述是，这是美国单边霸权的结果。

习近平并不面临特朗普"中期选举"的挑战。中国回应美国关税的措施也以农业和工业领域为主。波士顿大学中国外交政策专家菲尤史密斯（Joseph Fewsmith）表示，这些举措专门以那些"会大声抗议的利益团体"为目标。

学者伊科诺米认为，中国只是从外面看上去意见统一、信心十足，其实，外界对于中国内部的政策辩论所知有限。