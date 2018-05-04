习近平给马克思"点赞"意在何处？

（德国之声中文网）"中国共产党把马克思主义写在自己的旗帜上是完全正确的。"这是习近平在纪念马克思诞辰200周年大会上讲的一句话。这番讲话也是中国官方媒体高规格举行纪念马克思诞辰活动的一个部分。在市场经济改革的时期，此举旨在扩大马克思在年轻一代的普及。

根据中国官媒新华社，习近平周五表示："我们纪念马克思，是为了向人类历史上最伟大的思想家致敬，也是为了宣示我们对马克思主义科学真理的坚定信念。" 有分析人士指出，这既是为了巩固习近平和中国共产党的权力，同时也是对抗西方自由民主思想对其统治构成的威胁。

美国汉学家林培瑞（Perry Link）表示，对马克思的推崇符合"中国式"文化、宗教和意识形态的推动，通过古代哲学家孔子的思想灌输社会控制："与知识内容没有关系，是为了巩固政治目的。"

马克思在哪些国家是大明星？ 捡瓶换钱 如今，马克思也成为警告贫富差距的标志。图中是柏林的街头涂鸦，马克思在街边垃圾桶寻找旧瓶子换钱，他的T恤上写着：“我告诉过你要如何改变世界。”当然，做起来就没那么容易了……

马克思在哪些国家是大明星？ 伟大导师 一些政治家在行动时也高举马克思主义旗帜，尽管很多时候人民并没有从中受益。这里是1969年4月的中共九大，其中不乏“全世界无产阶级的伟大导师”的身影，与恩格斯、列宁、斯大林的肖像并排在一起。

马克思在哪些国家是大明星？ 统治工具 马克思理论也被人出于私利而解读、滥用。如果马克思知道，毛泽东这样造成无数生灵涂炭的独裁者将其理论作为统治工具的话，应该不会很高兴。马克思理论可能确实带有革命性，然而在实践时，他是主张温和手段的。

马克思在哪些国家是大明星？ 与谁为伍 如果说向马克思致敬还是可以理解的，这个问题就更值得质疑：都有谁和他一起受到人们的追捧。在菲律宾首都马尼拉，为庆祝独立日，街头摆上了马克思、列宁和毛泽东的雕像。

马克思在哪些国家是大明星？ 写入党名 在印度喀拉拉邦的马拉巴尔海岸也是类似的情况：马克思又和列宁以及“暴君”斯大林并列在一起。1964年印度共产党人内部闹分裂，从印共（CPI）中分裂出“印共（马）”，其中的“马”就代表马克思主义。

马克思在哪些国家是大明星？ 精神领袖 尽管共产主义发展历史与压迫紧密相连，然而马克思对无阶级社会的构想至今仍是世界上左派的政治理想。在2012年斯里兰卡的五一示威中，马克思、恩格斯和列宁的头像也出现在宣传牌上。

马克思在哪些国家是大明星？ 哈瓦那的卡尔·马克思剧院 在古巴革命后，该国最大的、有八千座位的剧院在1959年改名为卡尔·马克思剧院。图上是2017年庆祝十月革命百年演出时的场景，古巴领袖也前来观看了演出。

马克思在哪些国家是大明星？ 反资本主义的圣诞“马克思” 圣诞老人被看作是圣诞节商业化的象征。有传言称是某饮料公司发明了圣诞老人。来自19世纪的图画证明这个说法是站不住脚的，然而马克思是否会像图中在巴西圣保罗一样，将自己看作是圣诞老人，是非常值得质疑的。

马克思在哪些国家是大明星？ 庄严蜡像 杜莎夫人蜡像馆的北京分馆，显然更严肃地呈现了这位德国哲学家：两眼炯炯有神的思想家，随时准备为其观点而争论。不过，如果戴上眼镜、伸出舌头，你也可以说这是爱因斯坦。

马克思在哪些国家是大明星？ 故乡地标前 世界还有一个地方满是对马克思的疯狂展示：其家乡特里尔。5年前，一名概念艺术家在特里尔的标志性建筑尼格拉城门前摆出了多达500个马克思人物雕像，以便向今年将迎来诞辰200周年的马克思致敬。

马克思在哪些国家是大明星？ 故乡交通灯上 家乡特里尔也让这位无产阶级精神领袖上了交通灯。除了图上的（革命）红灯时能看到马克思，绿灯时也是行走的“马克思”。光这样还不够，特里尔也用马克思赚钱，请看下图……

马克思在哪些国家是大明星？ 马克思小黄鸭 这些浴缸小黄鸭手中拿的正是《资本论》。此外，也能买到写有“卡尔刚刚向你发出了好友请求”的鼠标垫。不知特里尔人当年是不是也对这位哲学家如此狂热，以至于年轻的马克思中学一毕业就立刻离开了这里呢？ 作者: Torsten Landsberg



这场对马克思主义的大肆宣传攻势主要是针对国内民众。在国际舞台上，习近平正努力打造中国是倡导自由贸易先锋的形象。香港中文大学中国政治问题专家林和立（Willy Lam）说，习近平的目标是将中国描绘成一个负责任的经济大国，同时明确向国内外的评论人士表明，北京会坚持走中国式马克思主义的道路："他在向西方和对手发起挑战，表示中国不会让步。"

不过，鉴于共产党领导人与中国年轻人之间存在着巨大鸿沟，推行马克思主义并非易事。政治时评人章立凡说："在现今的中国，尤其在一个互联网时代，推动马克思主义非常困难。有些不现实……即使在共产党内部，我相信，大多数党员都不懂或者不再相信马克思主义。相反，他们只将它作为一个宣传工具。"

习近平对马克思思想的热忱或许是他本人经历的一种折射。文革期间，像许多年轻人一样，十几岁的习近平也上山下乡学农。章立凡说："因为这段历史，习近平受到知识和教育是有限制的，这（马克思主义）是他知道的事情。现在的年轻人非常独立，和他们完全不一样。"

习近平是继毛泽东之后，其思想冠名写入党章的首位中国领导人。今年三月召开的全国人民代表大会上修改宪法，取消了国家主席任期的限制。林培瑞说，这些措施，还有对马克思主义和孔子思想的宣传是为了维稳："我不确定习近平的个人政治地位是否像看起来的那么稳固。清除对手、刺激对手， 如果什么事情弄得不好，比如经济突然不景气，支持度很快就会跌落。"