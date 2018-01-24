习近平治下的宗教复兴、矛盾与未来

（德国之声中文网）即便是对像约翰逊（Ian Johnson）这样的专家来说，宗教在中国会面对何种未来也绝难预料。约翰逊是汉学家、作家、国际大报的记者、多本专著的作者。本周），他在波恩附近的圣奥古斯丁（Sankt Augustin）参加一次活动时表示，"我可以想象，未来会有更多磨擦。"

这位2001年普利策奖得主指出，关键的问题就在于，北京政府以其新政策在各个宗教中间制造"赢者和输家"，像佛、道、民间宗教等所谓的传统信仰得到共产党的扶持，伊斯兰教和基督教等则被视为外来宗教，打入另册，受到怀疑。

约翰逊指出，中国政府相信，"传统宗教易于控制"，不过，他"对此怀疑"。约翰逊是在圣言会圣奥古斯丁中国中心第18届年会时作这一表态的。此次年会的主题是："习近平治下中国的上帝与信仰。未来，哪些观念、价值和信仰会影响中国？"

2001年普利策奖获得者Ian Johnson （资料图片）

约翰逊认为，另一个问题是，中国缺乏跨宗教对话。他指出，中国社会缺乏对他教信徒的理解，多年前，还曾有这样的流行说法："多一个基督徒，少一个中国人"，意为，中国人不能当基督徒。他表示，此类说法如今是听不到了，但有些人还是这么想的。

约翰逊指出，在1978至2008年的改革时代，中国国内宗教生活复兴，出现了拥有数亿心中的宗教群体。他援引新近公布的中国宗教事务白皮书指出，从1997年以来，道观数量翻了六番，从1500个增至9000个；佛庙数量从1.3万座增至3.5万座；穆斯林数量从1800万增至2000万；新教信徒增加约3倍，由从1000万增至3800万；天主教徒数量从400万增至600万。他表示，或许，所公布的数字少于实际，但仍显示出了增长趋势。

约翰逊认为，之所以会有这一新宗教政策，原因在于，当局看到了，社会上存在价值危机；很多中国人担心，最起码的价值标准都荡然无存。

这样，中国呈现的是一幅复杂的图像：一方面，某些宗教得到强力推介；另一方面，在2014和2016年之间，出现对基督徒的迫害运动，1500个教堂的十字架被清除；伊斯兰也遭遇逆风。遵从穆斯林"清真"饮食标准的餐馆数量增加引发一场大争议。很多人要求清真餐馆也得供应猪肉和酒精饮料，理由是，否则就是在促进社会伊斯兰化。约翰逊指出，在中国某些地方，穿戴面罩、罩袍的女性、"胡子过长"的男子不得乘坐公共交通工具。

约翰逊提醒说，从长远而言，中国政府将面对这样的现实：宗教的复兴有可能会使社会上产生越来越强烈的独立道德观，"人们突然有了比党或习近平短期的策略更高的价值"。

约翰逊对梵蒂冈同北京之间正在进行的改善天主教在华境遇的谈判持谨慎态度。他指出，谈判的中心是中国主教的任命问题。北京政府坚持要有独立任命权。约翰逊表示，对梵蒂冈及其谈判努力，他能理解，但是否通过签署一份相关协议就能解决问题，对此，他持怀疑态度。他强调，中共绝不愿看到外国势力对中国人的生活产生影响。他指出，从2016年起，就不断有关于梵、中接近的消息，"但整个事情复杂得很，因为，双方的相反截然不同。"