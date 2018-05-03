 习近平出手 特朗普承诺救中兴 | 经济纵横 | DW | 14.05.2018
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经济纵横

习近平出手 特朗普承诺救中兴

中兴通讯日前才宣布主要营运停摆。美国七年禁售令几乎瘫痪这个中国电信大厂之际，特朗普突然发推表示，承诺与习近平一同帮助中兴恢復营运。这葫芦裡卖什麽药？

China USA Donald Trump & Xi Jinping | Große Halle des Volkes (Reuters/D. Sagolj)

员工要习近平救中兴，现在他真的出手了。

(德国之声中文网) 美国总统特朗普14日在推特上说，「中国的习主席和我会合作让中国电信巨头中兴通讯恢復营运。中国太多人因此失业。我已指示商务部办好这件事！」

五小时后，他又在推特上表示，虽然中美贸易合作愉快，但是过去多年的谈判都向中国倾斜。所以要中国加入一个双方互惠的协议很困难。最后他说，「没关係，都会解决的。」

中美本週将在华盛顿进行下一轮贸易谈判。消息一出，格外引人注目。

白宫发言人沃尔特斯 (Lindsay Walters)确认了这个指示，她说特朗普的推文强调中美在经济、贸易和投资议题上自由和平等互惠的重要性。她也谈到特朗普希望商务部长罗斯 (Wilbur Ross)透过独立判断和一致可行的法令来解决中兴案。

特朗普此举也引来民主党议员席夫 (Adam Schiff)批评。“情报单位已经警告过我们，中兴的科技还有手机会带来重大的网路安全威胁。与其关心中国失业还不如关心自己国家的安全。”

康奈尔大学贸易政策研究教授普拉萨 (Eswar Prasad)表示，“这个逆转的决定可以暂时平息中美贸易争端，让中国在不丢脸的情况下做出让步。”他说特朗普这麽做不但赢了面子，也给中国台阶下，可能得到贸易谈判上实质的进展。

拥有7万名员工的中兴通讯是世界最大的电信设备公司之一。

Spanien ZTE Smartphone in Barcelona (Getty Images/AFP/J. Lago)

中兴通讯主要经营活动已经无法进行，但表示公司资金充足。

DW.COM

本周二美国国会听证会上，参议员和情报部门负责人对中国通讯设备公司华为、中兴的安全性表示忧虑。中兴周四作出回应，称作为上市公司，致力于遵守美国各项法律法规。 (15.02.2018)

中国中兴通讯遭美禁售零组件7年，华为也正接受调查。就在各界观望美国贸易代表到北京会谈成果时，又传出美国将对中兴和华为祭出新限制。 (03.05.2018)

继美国商务部禁止该国企业在未来7年向中兴通讯出售零组件后，美媒报道称中国电讯巨头华为也被锁定，将接受美国司法部刑事调查。中方也对此作出回应。 (26.04.2018)

中美贸易战火未歇，又添一桩新的争议。中国中兴通讯2016年就因为违反与美国制裁协议遭到出口限制。现在美国又对其下达新禁令，可能对这个中国手机大厂造成“毁灭性”的影响。中国商务部也立即发出回应。 (17.04.2018)

美中贸易谈判谈崩的危险仍旧存在，中方首席谈判代表刘鹤是否以及何时前往美国，取决于已先期抵美的谈判小组的成果。 (12.05.2018)

美禁售令重创中兴   公告停止主要营运

(德国之声中文网) 中兴通讯 (ZTE)9日发公告表示，受美国禁售令影响，该公司停止主要经营活动。

中国第二大电信厂中兴通讯违反美国制裁法规，非法出口相关产品至伊朗。美国商务部在今年4月16日为此祭出为期7年、直至2025年的禁售令，禁止美国企业向中兴销售零件、商品、软体与技术，导致中兴通讯营运停摆。

中兴通讯9日发出声明说，「受禁售令影响，本公司主要经营活动已无法进行」。声明中另外表示，「目前公司资金充裕，在合法的前提下，恪守商业信用。」

中兴通讯与华为、Ericsson和Nokia并列世界四大电信设备大厂。中兴製造的产品高度依赖美国供应商，像是来自高通 (Qualcomm)和英特尔 (Intel)等美国产品就占⅓。

根据《华尔街日报》7日的报导，中兴通讯遭美封杀之际，台湾经济部恢復允许台湾联发科提供晶片。台湾媒体中央社报导，此举有如获「续命丹」。但分析师认为这样的帮助有限，中兴通讯仍将失去竞争力。

中兴通讯在声明中也强调持续与美国商务部协商，推动调整或撤销禁售令

Spanien Handy Smartphone ZTE Open mit Firefox Betriebssystem (picture-alliance/dpa)

中兴通讯消费者关心服务是否受到影响。

消费者受到影响

根据路透社报导，目前中兴通讯已停止官网和线上购物平台阿里巴巴和淘宝的贩售。美国贩售商Consumer Cellular执行长马力克 (John Marick)也说，中兴遭制裁后没有再提供产品，但要求他们在协调期间保留库存位置。马力克还谈到，中兴没有说明是否安卓系统能在该公司手机中持续更新。双方想确保中兴还能提供保固需要的零件和服务。

员工心声

路透社至中兴通讯深圳总部访问，员工在美国禁令发出后发言都相当谨慎。有员工表示这是他进入公司十年来遇过最大的挑战，也有员工希望中国政府出手相救，表示有信心国家主席习近平会解决这个问题。

夏立民/罗法/游言 (路透社、美联社、法新社)

外部链接

ZTE发出停止营运公告

ZTE Gets a Lifeline in Taiwanese Chip Supplier

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